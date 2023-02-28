Загалом десять санкційних пакетів, запроваджених ЄС щодо росії, обмежили майже 50 відсотків європейського експорту до рф

У роковини російського вторгнення західні країни продемонстрували кремлівському режиму солідарність з Україною і ввели новий пакет обмежувальних заходів. Спочатку це зробили США і Велика Британія, а згодом обіцянку запровадити десятий пакет санкцій проти москви виконав і Євросоюз.

У межах нових антиросійських санкцій Лондон і Вашингтон запровадили додаткові торговельні обмеження. Велика Британія наклала санкції на топменеджерів російської державної атомної енергетичної компанії «росатом», а США внесли до санкційного списку три її дочірні компанії.

Процес узгодження десятого санкційного пакета ЄС тривав довше, ніж планували, через принципову позицію Польщі, яка наполягала на жорстких обмеженнях імпорту з рф синтетичного каучуку. А Італія відмовлялася від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту обсягів імпорту. Зрештою Варшава була змушена погодитися на компроміс із цього питання.

Не вдалося країнам ЄС узгодити і санкції проти російської ядерної галузі й навіть окремих співробітників росатому. Головним опонентом цих обмежень виступає Угорщина, бо її ядерна енергетика повністю залежить від росії. Країни ЄС не змогли домовитися і про заборону імпорту російських діамантів, хоч цей пункт до санкційних переліків вже не вперше намагаються внести Польща і країни Балтії. Пропозицію Європейської комісії внести до десятого пакета пункт про штрафи для юридичних та фізичних осіб за невиконання вимоги повідомляти про російські активи на Заході країни-члени ЄС домовилися детальніше обговорити до моменту ухвалення наступного, одинадцятого пакета санкцій.

Тож до десятого санкційного пакета увійшли експортні обмеження технологій на 11,4 мільярда євро. Зокрема йдеться про електронні компоненти, які росія застосовує у виробництві безпілотників, ракет, гелікоптерів, транспортних засобів. Під експортні обмеження потрапили товари, «які росія може використати для підтримки своїх воєнних дій», а саме: вантажівки та запчастини до них, напівпричепи, снігоходи, електрогенератори, біноклі, радари, компаси, крани, насоси, електроніка, обладнання для обробки металів, а також ті, що використовують в авіаційній промисловості.

У межах нових санкцій ЄС заморозив активи трьох російських банків і заборонив європейським установам фінансувати їх. Брюссель ввів заборону громадянам росії працювати в керівних органах компаній критичної інфраструктури Євросоюзу.

«Вплив росії в цих органах може поставити під загрозу їх належне функціонування та зрештою становити загрозу для надання основних послуг європейським громадянам», — йдеться в заяві Ради ЄС. Російським громадянам та юридичним особам також заборонено бронювати потужності для зберігання газу в ЄС (за винятком скрапленого).

У списку з понад 100 фізичних осіб, проти яких введено персональні санкції, — російські урядовці та військові керівники, причетні до збройної агресії проти України, а також представники так званої влади, яку росія встановила на окупованих територіях України. У списку опинилися причетні до примусової депортації українських дітей до рф, а також російські пропагандисти.

До санкційного списку додали 96 організацій, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом, а також сім іранських підприємств, які постачають рф засоби, що здійснюють атаки на цивільну інфраструктуру України.

Рада ЄС вирішила запровадити додаткові санкції проти фізичних осіб та компаній, пов’язаних з так званою приватною військовою компанією «вагнер». У повідомленні пресслужби Ради ЄС ідеться, що зараз найманці групи вагнера діють, окрім України, у Лівії, ЦАР, Малі й Судані.

«У список осіб входять двоє командувачів сил групи «вагнера», які брали активну участь у захопленні міста Соледар у січні 2023 року; керівник групи «вагнера» в Малі, де її найманці брали участь у насильницьких діях і численних порушеннях прав людини, зокрема в позасудових стратах», — зазначено в комюніке.