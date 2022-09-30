На рішення кремля про часткову мобілізацію, проведення «референдумів» на окупованих українських територіях та погрози застосувати ядерну зброю Брюссель збирається відреагувати черговим пакетом санкцій. Про те, якими будуть нові обмежувальні заходи проти путінського режиму, журналістам оголосили верховний представник з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. До восьмого пакета пропонують внести обмеження ціни на російську нафту.

«Минулого тижня росія пішла на нову ескалацію війни в Україні. Псевдореферендуми на окупованих росією територіях — це незаконна спроба забрати землі і змінити кордони силою. Мобілізація і погрози ядерною зброєю — наступний крок путінської ескалації. Ми не сприймаємо ні фіктивних «референдумів», ні жодних анексій українських територій, і ми сповнені рішучості змусити кремль заплатити за цю подальшу ескалацію», — заявила Урсула фон дер Ляєн. За її словами, санкції ЄС боляче вдарили по режиму путіна й ускладнили ведення війни, тому Єврокомісія збирається «нарощувати зусилля у цьому напрямі».

Ціни на нафту, персональні та торговельні обмеження

Раніше обмеження цін на російську нафту погодили глави держав G7. І Вашингтон намагався переконати ЄС, щоб він теж запровадив обмеження до 5 грудня — із цього дня набудуть чинності європейські санкції, які накладають ембарго на морський імпорт російської нафти. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія незабаром опублікує правове обґрунтування для обмеження цін на нафту, завдяки чому зменшаться прибутки російського бюджету та стабілізується світовий ринок нафти.

Єврокомісія розраховує, що восьмий пакет санкцій, зокрема нові заборони на імпорт російської продукції, позбавить росію доходів на 7,5 мільярда євро. За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС збирається заборонити експорт у росію певних матеріалів для авіаційної галузі, електронних компонентів і специфічних хімічних речовин. Санкції заборонятимуть громадянам ЄС входити до складу правління російських державних підприємств.

«росія не може отримувати вигоду від знань та досвіду європейців», — зауважила Урсула фон дер Ляєн. Нині найвідоміший високопоставлений європейський лобіст російських інтересів — колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, якого критикують за те, що він обіймає посаду голови акціонерів компанії Nord Stream AG і ради директорів компанії «роснефть».

Окрім того, восьмий пакет розширить персональні санкції щодо представників міноборони рф та підконтрольних кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми рф. Цим людям буде заборонено в’їзд у ЄС, а їхні капітали в європейських банках буде заморожено.

«Це ті, хто підтримує російські збройні сили, надаючи їм устаткування та зброю, зокрема ракети та винищувачі, і ті, хто веде мобілізацію 300 тисяч солдатів», — уточнив Жозеп Боррель. Він оголосив, що Брюссель запроваджує нову категорію санкцій для осіб, які допомагають обходити накладені на росію обмеження.

Нова географія кримських санкцій

Головний європейський дипломат повідомив, що ЄС поширить так звані кримські санкції, які було запроваджено після анексії росіянами Кримського півострова у 2014 році, на територію інших не підконтрольних українському уряду районів України.

«Ми розширюємо географічне охоплення обмежень, які стосуються Криму і які було схвалено на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, не підконтрольні уряду, зокрема Херсонську та Запорізьку області, які не належать до Донбасу і не були частиною минулих рішень», — пояснив Жозеп Боррель.

У кримські санкції входить заборона на ввезення в ЄС продукції з анексованого Криму або Севастополя, а також заборона інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з анексованого Криму або Севастополя. Експорт певних товарів і технологій до кримських компаній або для використання у Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах чи для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, теж підпадає під обмеження ЄС. Тепер ці обмежувальні заходи діятимуть і щодо нових окупованих росією територій.

Пропозиції щодо восьмого санкційного пакета тепер розглядатимуть національні уряди ЄС. Імовірно, посли країн-членів при Євросоюзі обговорять нові обмежувальні заходи сьогодні у Брюсселі на зустрічі у форматі CORЕPER. А 7 жовтня у Празі свої позиції щодо санкцій подадуть глави держав і урядів країн-членів ЄС під час неформальної зустрічі.

Цілком імовірно, що ухвалення восьмого пакета не буде простим. Оскільки для того, щоб його було ухвалено, потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів блоку. Проте лише тиждень тому під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС глава зовнішньополітичного відомства Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюзу слід припинити обговорення восьмого пакета санкцій проти росії, оскільки це негативно впливає на енергопостачання. Уряд Віктора Орбана не вперше блокує антиросійські санкції. Під час ухвалення шостого пакета, в якому йшлося про ембарго на російську нафту, Будапешт протягом шести тижнів блокував ухвалення санкцій, вимагаючи для себе особливих винятків щодо постачання нафти з росії.