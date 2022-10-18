Міністри закордонних справ країн-членів ЄС саме збиралися на зустріч у Люксембурзі, коли Київ приходив до тями після ранкової атаки іранських дронів, яка знову принесла в українську столицю пожежі, руйнування, біль і смерть.

Глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до європейських колег із бомбо­сховища, зазначивши, що він, мабуть, перший міністр закордонних справ, який змушений спілкуватися з учасниками засідання Ради ЄС у таких умовах через повітряну тривогу, яка тривала на момент його відеозвернення.

«Попросив про додаткову протиповітряну оборону та постачання боєприпасів. Закликав ЄС запровадити санкції проти ірану за надання росії безпілотників. Дев’ятий пакет санкцій ЄС щодо росії має бути сильним», — написав Дмитро Кулеба у твіттері.

Атаки іранських безпілотників Shahed-136 об’єктів критичної інфраструктури викликали обурення і гнів серед учасників зустрічі. Як повідомило агентство Reuters, деякі міністри закликали до нових санкцій проти тегерана, якщо буде доведено його причетність до війни рф проти України. Оскільки, як відомо, офіційний іран заперечує постачання безпілотників росії, а кремль не дає коментарів із цього приводу.

Глава зовнішньополітичного відомства Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС повинен рішуче відреагувати на нові атаки. «Те, що ми бачимо зараз, — іранські безпілотники, ймовірно, використовують для атаки в центрі Києва, — це звірство», — сказав міністр. Він додав, що ЄС повинен зробити «конкретні кроки» у відповідь на це.

А глава зовнішньополітичного відомства Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що додаткові санкції ЄС щодо ірану не обмежуватимуться внесенням деяких осіб до чорного списку, якщо буде доведено причетність тегерана до війни росії проти України.

Військова місія ЄС і фіндопомога

Під час засідання міністри погодили створення Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). «Мета місії — пі­двищення військової спроможності ЗСУ ефективно проводити воєнні операції, щоб дати змогу Україні захистити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, реалізовувати свій суверенітет та захищати цивільне населення», — йдеться у заяві Ради ЄС.

У відповідь на запит України про військову підтримку місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, зокрема сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, що сприяють проведенню підготовки. Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій.

Перший термін мандата місії становить два роки, орієнтовний бюджет — майже 107 мільйонів євро. Місія забезпечуватиме координацію двосторонніх дій держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Рада ЄС ухвалила надання Україні шостого траншу допомоги обсягом 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру для подальшої підтримки спроможностей та стійкості ЗСУ. Цей пакет макрофінансової допомоги доведе загальний внесок ЄС в межах фонду для України до 3,1 мільярда євро. Обсяг обладнання, яке буде надано в межах нового пакета підтримки, відповідає поточним пріоритетам, визначеним українським урядом: 490 мільйонів євро призначено на військову техніку, 10 мільйонів євро — для забезпечення обладнанням та матеріалами, такими, як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо. Ці кошти дадуть змогу забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яку вже передали Україні держави-члени ЄС.

«Надання додаткових 500 мільйонів євро державами-членами ЄС — ще один доказ того, що ми залишаємося непохитними в нашій підтримці Збройних сил України для захисту від агресії. Останні невибіркові напади росії на українців та цивільну інфраструктуру — ще один доказ повної неповаги рф до прав людини та міжнародного права. ЄС і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», — наголосив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

ЄС вивчає докази для санкцій проти ірану

Під час підсумкової пресконференції, яка відбулася після засідання Ради ЄС, Жозеп Боррель повідомив: Євросоюз збирає докази того, що росія атакує об’єкти критичної інфраструктури України саме іранськими безпілотниками. Якщо такі докази буде знайдено, Брюссель «готовий відреагувати на це заходами, які є в його розпорядженні».

Керівник європейської дипломатії повідомив журналістів, що під час зустрічі не було поки що прийнято жодних рішень щодо санкцій проти ірану за передачу росії безпілотників для ударів по Україні. «Ці процеси (введення санкцій. — В. В.) мають базуватися на доказах. Докази вже є, їх нададуть відповідні розвідувальні служби, зокрема українські. Деякі країни-члени закликають об’єднати наявні докази, щоб на цій основі вести подальшу роботу», — сказав головний дипломат ЄС. Він нагадав, що тегеран категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу. Жозеп Боррель повідомив: «Міністр закордонних справ ірану особисто мені заперечив, що тегеран відсилає безпілотники для участі у війні в Україні».

Щодо наступного пакета санкцій проти росії, то міністри поки що про це не говорили. Проте Жозеп Боррель запевнив, що ЄС постійно працює над тим, щоб знайти болючі точки російської економіки, на які буде спрямовано нові обмежувальні заходи.