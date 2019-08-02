Експерти вважають, що майже всі власники уживаних авто з іноземною реєстрацією вчасно їх оформлять згідно з українським законодавством

Добігають кінця останні тижні відтермінування штрафних санкцій за водіння автомобілів, які мають іноземну реєстрацію. Ідеться про так звані євробляхи — вживані автомобілі переважно походженням з різних європейських країн, яких, до речі, за весь час такої практики було імпортовано в нашу державу 627 тисяч штук.

Останній день, коли можна вільно на цих машинах пересуватися вулицями та автострадами нашої країни, припадає на 24 серпня, День Незалежності. Після цього євробляхери повинні розмитнити свої автомобілі, сплатити податки й зареєструвати залізних коней в Україні. Інакше на власників таких автомобілів чекають великі штрафи та навіть конфіскація машин.

Суми чималі

Нагадаємо, що у травні 2019-го парламент удруге подовжив безштрафний період саме до 24 серпня. Усе це знайшло відображення у Законі №8371 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із ухваленням Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Також у цьому документі було регламентовано чимале покарання, яке чекає на порушників. Якщо водій має транспортний засіб із закордонною реєстрацією в режимі транзиту від 10 до 20 діб, то він повинен сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Якщо цей строк помітно збільшується — від 20 до 30 діб — штраф дорівнюватиме 85 тисячам гривень. Якщо власник прострочив таке перебування на більш ніж 30 діб, то повинен буде сплатити 170 тисяч гривень або його автомобіль конфіскують.

Фізична особа, яка ввезла такий автомобіль на територію України, не має права передавати його будь-кому іншому в користування. Власник такого автомобіля не може його використовувати для підприємницьких потреб, тобто просто займатися бізнесом.

Яскравим прикладом цього можуть слугувати послуги таксі, різних приватних перевезень пасажирів чи вантажу тощо. За порушення цих правил, які регламентують вищезгаданий закон, водій повинен буде сплатити 34 тисячі гривень штрафу.

Національній поліції України буде надано право перевіряти особу водія автомобіля, який має іноземну реєстрацію, на відповідність тій особі, що його ввезла.

Отже, що саме відбуватиметься після 24 серпня? Чи проводитимуть широкомасштабні операції на кшталт масових затримань порушників і вибивання у них штрафів? Чи все обійдеться спокійно? Чи із часом зникатимуть з наших вулиць уживані автомобілі?

Б’ємо гарні й погані рекорди

Правди ніде діти: влада як могла йшла на всілякі поступки євробляхерам, які мітингували. Усе це формувалося у відповідні закони. І ухвалені нормативно-правові акти врешті-решт зробили і чимало не зовсім гарних речей. Достатньо сказати, що чинні тепер закони занижують вимоги до автомобільного імпорту, приміром, скасуванням екологічного стандарту Євро-5. Згідно з останнім, в Україну можна було ввозити лише автомобілі, які зійшли з конвеєрів заводів не раніше 2010 року. Це відповідь на запитання, чи значно скоротиться або і взагалі припиниться ввезення вживаних авто. Однозначно ні. Ввозити можна багато, або майже все.

До речі, темпи і обсяги ввезення таких машин в Україну за останні півроку б’ють усі рекорди.

Як зазначає Дмитро Скляренко, прессекретар департаменту маркетингових комунікацій «УкрАвто», за січень — червень 2019 року в Україну було ввезено 253 тисячі вживаних авто, що в рази більше, ніж за аналогічний період торік. «Зрозуміло, що велика пропозиція завжди породжує зменшення ціни. Вартість таких автомобілів стала за цей період 2019 року активно знижуватися. До того ж, на ринку нашої країни продають уже розмитнені й легалізовані повністю (з українською реєстрацією) солідні іноземні марки автомобілів, які можна без ризику для себе купити за 3—5 тисяч євро. Звісно, охочих буде чимало», — зазначає він.

Так на нашому ринку сформувався новий позитивний тренд до зменшення вартості таких автомобілів. І тренд, який можна образно назвати так: євробляхери хочуть жити у правовому полі. Цього не підтримати не можна. Інша річ, коли в Україну ввозять старі машини (а часто просто мотлох), які негативно впливають на навколишнє середовище країни.

Час Ч мине спокійно

Щодо поведінки євробляхерів більш розлого. За словами голови Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олега Назаренка, українські закони позитивно вплинули на євробляхерів, і вони зробили правильні висновки: їх стало набагато менше, ніж було півроку тому: «Я впевнений, що в країні нині 5—7 тисяч автомобілів, які мають іноземну реєстрацію. За лічені дні їх стане ще набагато менше. Тому вітаю владу, що вона так вчинила. Інакше у цивілізованій країні й бути не може».

Проте юрист Ростислав Кравець зазначив «Урядовому кур’єру», що, на його думку, вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією в нашій країні значно більше: «Думаю, що їх нині приблизно 20—30 тисяч. Проте це нічого не означає. Звісно, до 24 серпня власники цих автомашин або пройдуть усі законні процедури та оформлять їх як українські, або розберуть на запасні частини. Будуть і такі, що віддадуть автомобілі на металобрухт».

До речі, в цьому з експертом згодні й інші опитувані редакцією аналітики. Слід ще додати: за останні місяці колишні євробляхери заплатили в український бюджет, за різними оцінками, 2—3 мільярди гривень податків, чим значно поповнили державну скарбницю.

Олег Назаренко вважає, що після 24 серпня нічого страшного не станеться: нерозмитнених та неоформлених євроблях, на його думку, будуть лічені одиниці. Адже хто матиме бажання сплачувати великий штраф — 34 тисячі гривень! Питання риторичне.

У цьому з експертом погоджується й голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, яка неодноразово заявляла, що саме такі жорсткі штрафи й серйозні закони спонукатимуть до дисциплінованості у лавах євробляхерів і нічого деспотичного після 24 серпня не відбуватиметься.

Олег Назаренко зазначає, що фактично в небуття вже пішли фірми, які працювали з євробляхами. Проте точніше сказати, що вони дуже швидко змінили спеціалізацію. Тепер такі компанії пропонують доставити покупцеві в Україну вже розмитнену та оформлену за всіма українськими законами машину. Цікаво, як зазначають деякі експерти, такі компанії беруть за ці послуги вдвічі менше, ніж віддавали споживачі за євробляхи (до того ж не розмитнені) — 500—600 євро.

Тобто позитив є, і неабиякий. Адже покупці сплачували раніше за ввезення напівлегальних євроблях без оформлення та розмитнення тисячу євро. А тут і послуга дешевша, і душа спокійна: автомобіль цілком законно оформлено. Отже, чекаємо 24 серпня, проте з великою часткою впевненості можна сказати, що все буде гаразд.