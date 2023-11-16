За підсумками опрацювання звіту Європейської комісії щодо України кожне з міністерств має підготувати план реалізації рекомендацій щодо реформ у своїй галузі

Про це йшлося на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ольги Стефанішиної із заступниками міністрів з євроінтеграції за участі представників Європейської комісії та Представництва ЄС в Україні.

«Менш ніж через тиждень після публікації звіту Єврокомісії проводимо засідання щодо подальших кроків за участі всіх міністерств та делегації Єврокомісії. Звикаємо до переговорного процесу — зокрема, сьогодні наше спілкування буде англійською мовою», — зазначила Ольга Стефанішина.

Учасники наради обговорили першочергові заходи з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у звіті, а також підготовку до переговорного процесу щодо вступу України в ЄС.

«Для всіх нас, політиків і народу України, надзвичайно важливо було почути, що Європейська комісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати переговори про вступ України в ЄС. Ця оцінка — чітке визнання зусиль України та нашої команди на євроінтеграційному шляху», — зазначила віцепрем’єр-міністр.

Урядовиця поінформувала, що Україна завершила процес селф-скринінгу стану імплементації актів права Європейського Союзу.

«У межах селф-скринінгу, який тривав понад пів року, ми проаналізували більш як 28 тисяч актів права (aquis) ЄС. До цього процесу було залучено понад 80 органів державної влади. На основі матеріалів щодо кожного окремого розділу aquis ми підготували звіт, в якому визначено пріоритетні акти, які мають бути імплементовані в українське законодавство. На сьогодні всього таких актів приблизно 3000. Тепер перекладаємо звіт англійською мовою і невдовзі зможемо офіційно передати його Європейській комісії. Розраховуємо, що цей звіт стане важливим допоміжним інструментом під час офіційного процесу скринінгу ЄС», — зазначив під час наради генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Керівниця Служби з питань України Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії (DG NEAR) Анна Ярош-Фріїс підтвердила, що в ЄС готові розпочати офіційний скринінг українського законодавства якнайшвидше.

За підсумками зустрічі Ольга Стефанішина дала доручення заступникам міністрів підготувати план заходів щодо переліку реформ, які необхідно здійснити на виконання звіту.

«Звіт Єврокомісії про прогрес України в межах пакета розширення ЄС, план дій, який буде затверджено на виконання рекомендацій у сфері реформ, що містяться у звіті, а також Національна програма адаптації законодавства України до права ЄС — ключові документи, що формуватимуть порядок денний реформ в Україні», — підкреслила вона.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра