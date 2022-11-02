Кадрі Сімсон у Києві зустрілася з Президентом Володимиром Зеленським і взяла участь у Діалозі високого рівня «Стратегічне енергетичне партнерство Україна-ЄС»

Президент Володимир Зеленський учора провів зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон. Глава держави подякував за візит в Україну саме в той період, коли енергетична інфраструктура зазнає масованих атак ракетами та дронами з боку росії.

Володимир Зеленський також відзначив роль Кадрі Сімсон у приєднанні України до європейської енергомережі ENTSO-E. Він нагадав, що після приєднання наша держава почала експортувати електроенергію у Європу й може виступати одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.

«На жаль, через удари ракетами та безпілотниками-камікадзе з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізовано ситуацію в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електро­енергії у Європу», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі.

Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо енергетичної безпеки України. Глава держави докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав — членів ЄС.

Володимир Зеленський звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн».

«Ця платформа, такий «економічний Рамштайн», будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик», — переконаний Глава держави.

Окрему увагу сторони приділили подальшому посиленню енергетичних санкцій проти РФ. Президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у ме­жах наступного санкційного пакета, який необхідно затвердити якнайшвидше.

У Києві також відбувся Діалог високого рівня «Стратегічне енергетичне партнерство Україна-ЄС» за участі міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Сторони обговорили ситуацію з безпекою постачання в Україну та ЄС енергоносіїв з огляду на продовження повномасштабної війни росії проти України та спровокованої рф енергетичної кризи на європейських ринках.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну. Європейський Союз ухвалив уже пакети санкцій і заходів, спрямованих на стримування і послаблення російського агресора. Ми віддані цій позиції і будемо продовжувати відповідну роботу надалі», — наголосила Єврокомісар.

Кадрі Сімсон підкреслила, що ЄС вдалося не тільки знизити залежність від російських енергоносіїв та диверсифікувати поставки газу, але й здійснити успішні кроки, які значно знизили ціни на газових ринках.

Вона зазначила, що прийдешня зима буде досить складною, але Європа пройде її завдяки накопиченому у сховищах газу, а також енергозберігаючим заходам. Уже наступну зиму країни ЄС мають пройти, повністю відмовившись від російського блакитного палива.

Герман Галущенко запропонував європейським країнам на тлі зниження цін на газовому ринку використати можливості українських підземних газових сховищ для закачування додаткових обсягів газу.

Окрему увагу на зустрічі було приділено поточній ситуації в українському енергетичному секторі з огляду на продовження росією масованих обстрілів критичної інфраструктури.

Герман Галущенко подякував ЄС за вже надану допомогу для проведення відновлювальних робіт на пошкоджених або зруйнованих ворогом об’єктах і мережах. Кадрі Сімсон підкреслила, що така підтримка українського енергосектору буде продовжуватися й надалі.

Міністр також наголосив, що такі обстріли енергетичної інфраструктури не можуть залишатися безкарними. Має бути розроблено систему санкцій, які можуть бути негайно застосовані в разі подальших масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та терору цивільного населення.

На зустрічі обговорювалися і напрями співпраці в питаннях відновлення та відбудови українського енергетичного сектору за європейськими стандартами та сучасними енерго­ефективними технологіями, які забезпечать стійкість енергетичної інфраструктури, зокрема, до воєнних викликів.\

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