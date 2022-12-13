Під час останнього цього року сесійного тижня Європарламенту, який розпочався вчора в Страсбурзі, євродепутати розглянуть два українські питання. У четвер на дебати та голосування сесійної зали буде винесено резолюцію щодо визнання Голодомору 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Того самого дня євродепутати обговорять гуманітарну ситуацію в Україні, яка склалася внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру.

«У зв’язку з тим, що школи, лікарні й електростанції стали об’єктами російських бомбардувань, Україна може зіткнутися з потенційно катастрофічною гуманітарною ситуацією напередодні зими, оскільки люди ризикують лишитися без домівок, води та електрики, можуть бути нові смерті й руйнування», — повідомив спікер ЄС під час брифінгу напередодні сесійного засідання.

Премія Сахарова — народові України

Завтра у залі Європарламенту відбудеться церемонія вручення премії імені Андрія Сахарова, яку 2022 року присудили народові України в особі Президента Володимира Зеленського. Премію було присуджено в жовтні. Тоді, вітаючи український народ, президентка ЄП Роберта Мецола написала у Twitter: «Вони обстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують своїм життям заради нас».

Українців та Президента Володимира Зеленського на здобуття премії Сахарова 2022 року висунула фракція Європейської народної партії. «Український народ бореться за захист своїх домівок, суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, але щодня він також бореться за свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв», — ішлося у номінації. Було відзначено внесок у боротьбу за суверенітет і незалежність представників громадських ініціатив і державних інституцій. Зокрема згадано Державну службу України з надзвичайних ситуацій, парамедика і засновницю евакуаційного медичного загону «Ангели Тайри» Юлію Паєвську, правозахисницю Олександру Матвійчук, рух громадянського спротиву «Жовта стрічка» та Мелітопольського міського голову Івана Федорова. Очікують, на церемонію вручення премії Сахарова до Страсбурга прибудуть Юлія Паєвська, Олександра Матвійчук та Іван Федоров.

Європейський парламент щорічно присуджує премію імені Андрія Сахарова за обстоювання прав людини та основних свобод. Цю нагороду засновано 1988 року й названо на честь радянського фізика, дисидента Андрія Сахарова. Грошовий приз становить 50 тисяч євро. Торік її присудили російському опозиційному політикові Олексієві Навальному. 2018-го премію отримав український кінорежисер Олег Сенцов, якого 2014-го заарештувала російська окупаційна влада у Криму та засудили до 20 років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. 2019 року після звільнення з російського полону Олег Сенцов отримав премію Сахарова особисто.

Закриття політичного сезону на тлі корупційного скандалу

Проте вручення премії Сахарова стане не найгучнішою подією сесійного тижня, який закриває політичний рік у Європарламенті. За кілька дні до того, як євродепутати та їхні помічники мали вирушити до Страсбурга, Брюссель сколихнув сенсаційний корупційний скандал. Поліція бельгійської столиці заарештувала за звинувачуванням у належності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції віцепрезидента Європарламенту Єву Кайлі, представницю Греції від партії соціалістів. Крім Кайлі, за даними бельгійських ЗМІ, під варту взяли колишнього італійського євродепутата теж від соціалістів П’єра-Антоніо Панцері, помічника євродепутата Франческо Джеорджі і ще одного фігуранта справи, чиє ім’я не розголошують. Усіх їх звинувачують у лобіюванні за грошову винагороду політичних та економічних рішень Європарламенту на користь Катару.

Щойно інформація про затримання Єви Кайлі стала публічною, її вивели зі складу соціалістичної партії Греції та відсторонили від виконання обов’язків віцепрезидента Європарламенту. Очільниця ЄП Роберта Мецола заявила, що не коментуватиме скандалу, доки триває слідство, але заявила про готовність Європарламенту повною мірою сприяти розслідуванню.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»