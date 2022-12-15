На сесійному засіданні у Страсбурзі також визначено лауреата премії імені Сахарова та ухвалено рішення про надання допомоги обсягом 18 мільярдів євро

Європейський парламент визнав Голодомор — штучний голод 1932—1933 років в Україні, «спричинений зумисною політикою радянського режиму», — геноцидом українського народу. Оскільки його було «скоєно з наміром знищити групу людей шляхом зумисного створення життєвих умов, розрахованих на фізичне знищення». Про це йдеться у вчорашній резолюції Європарламенту, ухваленій під час сесійного засідання у Страсбурзі. У документі вказано, що всі обставини створення штучного голоду в Україні у 1932—1933 роках відповідають ознакам геноциду, зафіксованим у Конвенції ООН щодо запобігання та покарання цього злочину. Голодомор 1932—1933 років спричинив смерть мільйонів українців, «його цинічно спланував і жорстоко реалізував радянський режим», щоб провадити політику колективізації та придушити прагнення українського народу до національної ідентичності, йдеться у документі. Існують дані, які свідчать, що «радянський режим зумисно конфіскував урожай зерна та закривав кордони», щоб не дати змоги українським селянам «втекти від голодної смерті».

рф намагається повторити голод

Євродепутати вказують на те, що дії росії в нинішній вій­ні проти України: «знищення її енергетичної та сільськогос­подарської інфраструктури, блокування експорту українського збіжжя та викрадення мільйонів тонн зерна» — створюють підґрунтя для повторення масового штучного голоду, особливо для африканських країн, які залежать від постачання українського зерна.

Оскільки радянські злочини не отримали вчасно чіткої правової та моральної оцінки міжнародної спільноти і в росії відбулася «героїзація тоталітарного радянського режиму», рф перетворилася нині на «державу-спонсора тероризму й державу, яка застосовує терористичні методи», йдеться в резолюції.

Європарламент констатує, що «акт геноциду, скоєний тоталітарним радянським режимом, завдав істотної шкоди основам українського суспільства». Євродепутати закликали «зокрема російську федерацію та інші країни, які виникли внаслідок розпаду радянського союзу, відкрити свої архіви щодо штучного голоду в Україні в 1932—1933 роках». Вони вважають, що росія як правонаступниця радянського союзу має не лише офіційно визнати Голодомор, а й «попросити пробачення за ці злочини».

Резолюція засудила факти «маніпулювання нинішнього російського режиму історичною пам’яттю» та примусове закриття правозахисної організації «Меморіал». Вона закликала державні та приватні інституції і громадянське суспільство країн-членів ЄС зупиняти всі спроби «кримінальних режимів» викривляти історичні факти за допомогою фейкових наративів.

Премія імені Сахарова — українському народові

Хоробрий народ України, який представляють Президент Володимир Зеленський, обрані лідери та громадянське суспільство, отримав премію за свободу думки імені Сахарова. Це найвища відзнака Європейського Союзу за досягнення у правозахисній діяльності.

Вручення нагороди відбулося напередодні під час пленарної сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Президент України взяв участь у церемонії в онлайн-форматі, повідомляє Офіс глави держави.

Він привітав присутніх від імені українського народу — усіх тих, хто воює і працює заради України та свободи. «Заради того, без чого неможливо уявити всіх нас, життя, Європу. Неможливо уявити без України й без свободи. І не лише тому, що це буде просто неправдою. А й тому, що будь-яка спроба позбавити Європу України та свободи — це завжди злочин», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що цей злочин саме зараз скоює росія проти України та Європи. Він висловив переконання, що українці й усі європейці переможуть у цій боротьбі, щоб ніколи знову не було спроб позбавити свободи Європу та Україну.

Як заявив глава держави, діяти треба вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розв’язав, і щоб не допустити повторення агресії. «Це буде найефективнішим захистом свободи, прав людини, верховенства права та інших наших з вами спільних цінностей, які уособлює ця відзнака Європарламенту — премія імені Сахарова», — наголосив Президент України.

Він подякував усім, хто допомагає розслідувати злочини окупантів у нашій країні, шукає інформацію про російських убивць і терористів, а також Міжнародному кримінальному суду, який має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного окупантами на українській території.

Глава держави подякував Європарламенту за підтримку та відзначення української боротьби цією премією. Він висловив подяку особисто президентові Європейського парламенту Роберті Мецолі, яка оголосила народ України лауреатом цьогорічної премії імені Сахарова.

Роберта Мецола зауважила, що для неї велика честь вітати цьогорічних лауреатів премії Сахарова, яка є найпрестижнішою премією за свободу думки.

Лауреатами премії цього року зокрема стали: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Мелітопольський міський голова Іван Федоров, засновниця евакуаційної медичної частини «Ангели Тайри» Юлія Паєвська, правозахисниця, активістка, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, представники руху опору «Жовта стрічка».

Макрофінансова допомога буде

Європейський парламент без додаткового голосування або обговорення ухвалив напередодні у другому читанні рішення про надання Україні надзвичайної макрофінансової допомоги 2023 року (МФД+) обсягом 18 мільярдів євро. Відповідне оголошення було зроблено під час пленарного засідання Європарламенту перед початком процедури голосування, повідомляє Укрінформ.

«Інструмент для надання макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік. Не було зроблено жодних запитів із запереченням або додатків, відповідно до правила 67—78 щодо пропозиції Ради ЄС. Тож позиція Ради ЄС вважається ухваленою і законодавство прийнятою. Президент Європарламенту підпише його сьогодні по обіді», — зазначила головуюча на сесійному засіданні.

Європейський парламент простою більшістю голосів підтримав внесення у порядок денний за терміновою процедурою розгляду пропозиції Ради ЄС щодо надання Україні МФД+ обсягом 18 мільярдів євро 2023 року. Оскільки пропозицію було винесено на друге читання, то, за процедурою, запропонований правовий акт мав вважатися прийнятим, якщо від депутатів не надійде жодних заперечень або доповнень до нього.

Раніше Рада ЄС одностайно погодила пакет макрофінансової допомоги Україні 2023 року на суму €18 мільярдів. Угорщина, яка певний час блокувала ухвалення такого рішення, зняла свої заперечення після відповідних переговорів у межах Ради ЄС.