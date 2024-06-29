Кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. На цьому наголосив Президент України у виступі на засіданні Євроради.

«Вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для всіх нас, для Європи роки ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність — побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час», — сказав Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів країн ЄС.

Він подякував за відкриття переговорів щодо вступу нашої країни і зауважив, що тепер доцільно рухатися від рішення до рішення, не втрачаючи часу.

Вчасні рішення — збережені життя

«Ми вже провели першу міжурядову конференцію між Україною та ЄС і сподіваємося, що наступні кроки не відкладатимуться, зокрема й офіційна процедура скринінгу. Україна готова пройти всі необхідні етапи», — сказав Президент. Він згадав про підписані безпекові угоди й запросив усіх у Європі, хто досі залишається осторонь цієї безпекової роботи, приєднатися до нас.

«У травні путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням — наших партнерів — ми зупинили цей російський наступ. Але він довів, що нинішнього тиску на росію за ведення війни недостатньо. І тому...

По-перше, хотів би згадати про військову підтримку.

Артилерія, снаряди, дотримання кожної обіцянки важливі не лише з огляду на захист життів, але й для руйнування російської ілюзії, що вони чогось досягнуть шляхом війни. Важливе й фінансування — як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі. Своєчасне фінансування. А також логістика, щоб кожен оголошений пакет якнайшвидше потрапляв на поле бою.

По-друге — протиповітряний щит і далекобійність.

Ми працюємо над убезпеченням від російських ракет Харкова, одного з найбільших міст України. Це можливо завдяки знищенню російських пускових установок біля нашого кордону — кожен із вас знає, як це стало можливим. Так само маємо захистити Харків і всі інші міста України від російських керованих бомб. Це велика проблема. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона — основа для зупинення терору. Дякую кожному з вас, хто допомагає зробити це.

По-третє — російські активи.

Вдячний за рішення, завдяки яким Україна отримає фінансові ресурси від заморожених російських активів. Цілком справедливо, що активи терористичної держави працюють на захист України, яка страждає від російського терору. І, звичайно, усі активи терористичної держави мають працювати на захист життя. Маємо знайти належний спосіб конфіскації всіх цих активів.

І нині ми бачимо, як почали знімати санкції з російських олігархів. Маємо зупинити це й посилити санкції, бо на цих коштах тримається путінський режим.

По-четверте — енергетика. Ближче до зими це насправді може стати першим пунктом.

путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов’язок — не дати росії створити прецедент зі знищення енергетики цілої нації. Інакше це стане частиною військових доктрин по всьому світу. Енергетика — одна з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії та захистити його. І нам потрібне значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримка обладнанням та іншими ресурсами для захисту й відновлення нашої енергосистеми».

Окремо Володимир Зеленський нагадав про важливість дипломатичних зусиль. Він подякував лідерам ЄС за підтримку, а Бельгії за історичне головування в цій інституції і побажав, щоб наступне головування Угорщини було продуктивним.

Партнери розуміють оборонні потреби

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за послідовні зусилля із залучення союзників до допомоги Україні, зокрема щодо посилення можливостей із захисту українського неба.

Ключову увагу під час зустрічі надали підготовці до Вашингтонського cаміту НАТО, який відбудеться в липні цього року.

Володимир Зеленський відзначив готовність членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, насамперед системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Україна очікує рішення щодо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги, тренувань українських військових та довгострокових фінансових зобов’язань союзників для забезпечення стабільної підтримки нашої держави.

Під час зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн глава нашої держави відзначив нещодавнє підтвердження від Європейської комісії того, що Україна виконала необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС. Лідери обговорили всі пріоритетні питання, які стосуються цієї теми.

Окремо приділили увагу важливості посилення санкційного тиску на рф та ухвалення 14-го пакета санкцій Євросоюзу, використання надприбутків від заморожених російських активів для оборонних потреб України, а також продовження торговельної та транспортної лібералізації.

Прем’єр-міністрові Чеської Республіки Петру Фіалі глава Української держави подякував за політичну, військову та гуманітарну підтримку з перших днів повномасштабної російської агресії. Під час зустрічі обговорили підготовку нових пакетів допомоги.

Володимир Зеленський відзначив важливість ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів, які вже посилюють наших захисників на полі бою. Лідери обговорили її подальшу реалізацію та спільні з партнерами зусилля для того, щоб кількість боєприпасів стала пропорційною до можливостей російських окупантів.

Глава держави подякував Чеській Республіці за рішучу позицію щодо майбутнього членства України в ЄС і допомогу щодо початку переговорів. Співрозмовники також висловили сподівання на результативність саміту НАТО, який відбудеться 9—11 липня у Вашингтоні, обговорили перебіг підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Ішлося про важливість рішення ЄС про відкриття переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу.

Глава держави обговорив зі співрозмовниками ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема реалізацію чеської ініціативи із закупівлі снарядів для українських воїнів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує щонайменше семи додаткових систем для посилення протиповітряної оборони, а також нарощування далекобійних спроможностей.

У Брюсселі Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Президент подякував Словенії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, допомогу в посиленні обороноздатності нашої держави та реалізацію гуманітарних проєктів в Україні. Володимир Зеленський відзначив участь Словенії в інавгураційному Саміті миру та її приєднання до Спільного комюніке. Лідери обговорили подальші кроки на шляху до забезпечення справедливого миру для України, залучення якнайбільшої кількості країн до підтримки формули миру та протидію зусиллям рф зірвати її реалізацію.

Джерело: Офіс Президента