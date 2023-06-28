У ЄС поки що немає стратегії у разі виникнення хаосу в росії. Але Брюссель переконаний: підтримку України треба збільшувати

Невдала спроба заколоту в росії показала, що війна кремля проти України спричинила внутрішню нестабільність рф і почала підривати її військові потужності. Про це говорили міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі у Люксембурзі. «Політична система росії демонструє слабкість, а її військова сила дає тріщину», — заявив журналістам верховний комісар ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель перед початком зустрічі. Він вважає, що президент путін платить ціну «за створення монстра» — групи вагнера на чолі з пригожиним. «Цей монстр почав кусати путіна і діяти проти свого творця», — сказав Жозеп Боррель. Він також висловив побоювання, що ядерна держава росія може увійти у фазу політичної нестабільності, проте наголосив, що ЄС і надалі концентруватиме зусилля на підтримці України.

Питання політичної ситуації в росії та її можливі сценарії розвитку перебували на порядку денному зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС. Проте в центрі їхньої уваги залишалася допомога Україні. Про це міністри поспілкувалися зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, який звернувся до них через відеозв’язок. «росія щодня слабшає. Критично важливо зараз надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗВ та снаряди й ракети до них, посилювати міжнародні санкції у галузях ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів. Маємо також завадити росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій», — зазначив Дмитро Кулеба.

Він також закликав спільно зі США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів і техніків та передачу Україні літаків західного зразка: «Разом усі ці кроки дадуть змогу визволити всі українські території». Як повідомляє пресслужба вітчизняного МЗС, міністр підтримав рішення ЄС збільшити бюджет Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро, що допоможе не лише забезпечувати стабільні поставки військової техніки для України, а й розвиватиме українсько-європейський альянс оборонних індустрій. За словами Дмитра Кулеби, найближчим часом в Україні відбудеться спеціальний захід, який започаткує створення такої довготривалої оборонної співпраці.

Насамкінець Дмитро Кулеба розповів європейським міністрам закордонних справ історію двох українських підлітків із Бердянська Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова, які віддали свої життя в боротьбі проти російської окупації: «Україна неодмінно переможе, адже її захищають такі Герої, як Тигран та Микита. Слава Україні!»

Під час підсумкової пресконференції, яка відбулася по завершенні зустрічі, Жозеп Боррель зазначив, що раніше росія становила загрозу для ЄС, бо була сильною, але нині вона стає ризиком, тому що «може вступати в еру політичної нестабільності та внутрішньої крихкості». Проте Євросоюз ще не має стратегії у разі непередбачуваних політичних подій на кшталт заколоту пригожина в росії. «Чи в нас уже є стратегія, щоб упоратися з політичною непередбачуваністю в росії? Потрібен час, щоб розробити її з огляду на такий стан справ. Ми працюємо над цим. Думаю, кожен аналізує можливі сценарії, але готової стратегії у нас немає», — сказав Жозеп Боррель. Він наголосив, що події всередині рф — її внутрішні справи, але ЄС має бути готовим розібратися з наслідками будь-яких можливих ситуацій. За словами глави європейської дипломатії, після дискусій та обговорень з приводу останніх подій у росії глави дипломатичних відомств країн ЄС дійшли єдиного висновку: підтримувати Україну більше, ніж будь-коли, і нарощувати всі види підтримки, зокрема військової.

Відповідаючи на запитання, чи планує ЄС збільшити кількість українських військовослужбовців у межах тренувальної місії з надання військової допомоги Україні — EUMAM, Жозеп Боррель заявив: «Відповідь — однозначно так». Він повідомив, що навіть після завершення війни ЄС має намір надалі підтримувати Україну, щоб розвивати її оборонні спроможності — як промислові, так і військові, тобто йдеться про довгострокові зусилля. І додав, що місія EUMAM «дуже швидко досягла поставленої мети, але війна триває». «Ми продовжимо нарощувати підтримку для української армії й у цьому напрямі, і в інших», — запевнив Жозеп Боррель.

Питання, які порушували міністри, — допомога Україні та внутрішньополітична ситуація в росії — стануть темами на саміті ЄС, який пройде у Брюсселі 29—30 червня.