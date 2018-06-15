День медичного працівника — свято не тільки лікарів, а й медсестер, фельдшерів, молодшого медичного персоналу. Традиційно в Україні його відзначають третьої неділі червня. А напередодні Президент Петро Порошенко в Маріїнському палаці привітав українських медиків з нагоди професійного свята і наголосив, що це одне з дуже небагатьох професійних свят, яке відзначають не лише працівники галузі, а й усе суспільство.

«Запросив вас, дорогі лікарі, фельдшери, медсестри, фармацевти, науковці, викладачі й студентство, аби від себе особисто, від мільйонів громадян України подякувати вам за вашу шляхетну працю. Спасибі за те, що дбаєте про життя й здоров’я всіх нас», — зазначив Президент.

Фундамент для новотворень

Він наголосив, що за рік багато чого вдалося зробити. І це не косметичні реформи, а дуже важливе закладення фундаментальних паростків нової системи охорони здоров’я. За словами глави держави, торік дано старт кардинальним змінам у медичній галузі. Ухвалено закони, які змістовно й фінансово змінюють усю застарілу архітектуру системи. Це закони про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, автономізацію закладів охорони здоров’я. Створено Національну службу здоров’я. У квітні 2018 року розпочалася кампанія з вибору пацієнтом лікаря і підписання декларацій.

Глава держави підкреслив, що триматиме це питання на контролі, але йому доповідають, що понад 8 мільйонів українців підписали декларації з терапевтами, педіатрами або сімейними лікарями. Укладено 149 договорів із закладами первинної допомоги — комунальними некомерційними підприємствами, які вже з 1 липня 2018 року почнуть отримувати фінансування за новою моделлю.

«Як Президент розумію і необхідність розвитку спеціалізованої, високотехнологічної та високоспеціалізованої медичної допомоги. Уже працюють над змінами до законодавства, обговорюють шляхи співпраці і розвитку з інституціями громадянського суспільства».

Безумовно, слід виносити на широке суспільне обговорення такі складні питання, як реалістична оцінка вартості послуг. «Це не залишиться без прискіпливої уваги держави. Народ, суспільство, пацієнти не можуть і не будуть кинуті напризволяще», — підкреслив він.

«Цьогоріч реформу охорони здоров’я реалізують у первинній ланці. Національна академія медичних наук ще торік запровадила пілотний проект зі зміни механізму фінансування надання медичної допомоги. Переконаний, цей досвід ми використаємо в подальшому», — резюмував Петро Порошенко.

Військова медицина за стандартами НАТО

Президент наголосив на необхідності розвитку військової медицини, яка за останні чотири роки в умовах російської агресії здійснила значний прогрес у наданні медичної допомоги українським військовослужбовцям.

«Згадайте, що було чотири роки тому. Звичайних аптечок не було. Життя українських воїнів залежало від того, чи привезуть волонтери кровоспинні засоби, чи не привезуть. Найпростіших засобів не було. Отже, Україна заплатила високу ціну за те, що в попередні роки руйнувалася армія і військова медицина», — із сумом згадав Президент.

В умовах російської агресії ми будуємо нашу нову військову медицину за стандартами НАТО. До 93% поранених бійців після отримання медичної допомоги повертаються у стрій. Президент подякував військовим і цивільним медикам, які сумлінною професійною працею рятують життя українським воїнам. Адже це одні з найкращих показників у світі, як зазначають експерти серед країн, які брали участь у бойових діях.

Президент привітав присутніх зі всесвітнім Днем донора крові, який відзначають 14 червня. «Це день, коли всі ми замислюємося над такими базовими людськими цінностями, як співчуття, доброта й альтруїзм. Усі ці якості лежать в основі добровільного безоплатного донорства крові», — додав він.

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну майстерність глава держави відзначив високими нагородами військових і цивільних медиків та присвоїв почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я України». На добру згадку Президент вручив лікарям і медичним працівникам нагороди та цінні подарунки.