На церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, також був присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«Сьогодні професійний день наших Десантно-штурмових військ Збройних cил України. День десятків тисяч надзвичайно міцних воїнів, без яких просто не уявити надійної оборони, які завжди на дуже складних ділянках фронту й чия хоробрість незмінно має стратегічне значення для України. Це хоробрість, яка впливає не лише на окремий бій заради нашої держави, а на всю битву заради нашої незалежності», — сказав Президент під час виступу.

Глава держави відзначив високу ефективність взаємодії бригад ДШВ з іншими підрозділами Сил оборони і безпеки задля захисту України та знищення окупантів.

«І в 14-му році, і після 24 лютого воїни ДШВ — серед найбільш боєздатних і результативних у Силах оборони», — наголосив Володимир Зеленський. Він додав, що за час повномасштабної війни понад 10 тисяч воїнів Десантно-штурмових військ відзначено державними нагородами.

Присутні вшанували хвилиною мовчання подвиг військовослужбовців ДШВ, які віддали життя заради Української держави й людей.

Мужність Героїв

«Сьогодні, у День ДШВ, особлива честь для мене — вручити воїнам-десантникам — солдатам, сержантам, офіцерам — державні нагороди, а бойовим частинам — бойові прапори, почесні найменування та відзнаки. Від імені всіх українців я дякую всьому складу наших Десантно-штурмових військ і особливо тим командирам, які бережуть життя своїх солдатів, і бажаю всім сили й перемоги — перемоги України», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» молодшому сержантові ЗСУ Андрієві Головку. У лютому 2023 року він запобіг штурмовому маневру супротивника, виявивши в лісосмузі ворожий танк і знищивши його за допомогою ПТРК Javelin. Пізніше Андрій Головко знищив сім одиниць броньованої техніки окупантів та екіпаж танка, чим зірвав наступ і змусив ворога відійти.

Звання Героя України із врученням «Золотої Зірки» удостоєно старшого сержанта ЗСУ Андрія Водоп’янчука. Командир десантно-штурмового взводу неодноразово проявляв себе під час оборони населених пунктів на Харківщині та Донеччині. Зокрема, керував особовим складом штурмових загонів, знищував техніку та живу силу ворога, надавав домедичну допомогу побратимам. У жовтні 2022 року під час ближнього бою та обстрілу з танка зазнав важкого поранення, але вже в січні 2023-го повернувся на службу і взяв на себе навчання й злагодження молодих бійців. Згодом брав активну участь у відбитті наступу в Серебрянському лісі.

Глава держави передав ордени рідним головного сержанта розвідувального взводу Івана Банка, якого удостоєно звання Героя України посмертно. Іван Банк брав участь у боях за визволення Київщини та Херсонщини, проводив розвідку ворожих позицій і вогневих точок, знищуючи техніку окупантів. У вересні 2022 року в Херсонській області головний сержант потрапив під мінометний обстріл і зазнав множинних осколкових поранень, не сумісних із життям.

«Золоту Зірку» з рук Президента отримали члени сім’ї загиблого Героя України молодшого сержанта Дмитра Шкурова, який захищав Україну з вересня 2021 року. Він був командиром відділення десантно-штурмового взводу. У листопаді 2022-го керував боєм на Донеччині. Уночі між обстрілами Дмитро Шкуров вирішив перенести тіла загиблих побратимів на сусідню позицію, щоб зберегти їх. Він самотужки переніс п’ять тіл бійців, але, повертаючись по наступне, натрапив на вибуховий пристрій і загинув. Завдяки зусиллям молодшого сержанта тіла його побратимів було передано їхнім рідним.

Володимир Зеленський передав орден дружині старшого сержанта Олександра Леунова, удостоєного звання Героя України посмертно. У березні 2022 року на Харківщині під час прориву колон окупантів сержант на чолі підрозділу вступив у бій і знищив ворожі танки та БМП. Завдяки цьому було зупинено просування ворога та не допущено оточення наших військ. Проте в БТР-80, де перебував Олександр Леунов, влучив ворожий танк, унаслідок чого старший сержант зазнав поранень, не сумісних із життям.

Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» молодшому сержантові ЗСУ Олександрові Фісуну, який із 24 лютого 2022 року захищає територіальну цілісність України. Він брав участь в оборонних і штурмових діях та відбитті російських штурмів на Харківщині, Луганщині й Донеччині. Неодноразово виконував обов’язки старшого позиції відділення та приймав бій з піхотою супротивника, вміло керував діями особового складу. Постійно брав участь у здійсненні евакуації поранених військовослужбовців, зокрема особисто ніс поранених понад 5 кілометрів полем, завдяки чому було врятовано життя захисників.

Військовослужбовцям також було вручено ордени Богдана Хмельницького I—III ступенів, ордени «За мужність» II та III ступенів, орден Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Бойові прапори і почесні найменування

Почесну відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» присвоєно 122 окремому аеромобільному батальйону 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

Для відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Володимир Зеленський вручив бойові прапори 82 окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 148 окремій артилерійській бригаді ДШВ ЗСУ та 135 окремому батальйону управління командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Президент присвоїв почесні найменування бригадам Десантно-штурмових військ ЗСУ. Так, 80 окремій десантно-штурмовій бригаді присвоєно почесне найменування «Галицька». 81 окрема аеромобільна бригада носитиме почесне найменування «Слобожанська». 95 окремій десантно-штурмовій бригаді присвоєно почесне найменування «Поліська», а 79 окремій десантно-штурмовій бригаді — почесне найменування «Таврійська».

У заходах до Дня ДШВ узяли участь: міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Секретар РНБО Олексій Данілов, командувач Десантно-штурмових військ Максим Миргородський, заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець, Ігор Жовква та Андрій Сибіга, Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Джерело: Офіс Президента