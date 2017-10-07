I Харківський міжнародний юридичний форум «Право і проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» зібрав політиків, чиновників і відомих науковців з Білорусі, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Сингапуру, США, Швейцарії, України, співробітників міжнародних організацій, структурних підрозділів ЄС, відомих правозахисників. Його організатори — Харківська обл­держадміністрація, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Національна академія правових наук України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Нове правосуддя» і ОБСЄ. Основна ідея конгресу — висвітлення та обговорення нагальних глобальних проблем сучасного світу й пошук шляхів розвитку і вдосконалення Україною власних економічних, соціальних та правових інститутів. На форумі обговорювали питання боротьби з корупцією, тероризмом, реформування Конституції, судової влади, місцевого самоврядування.

У вітальному листі до учасників форуму Президент України Петро Порошенко наголосив, що для України надзвичайно актуальні питання, винесені на розгляд форуму. «Протидія викликам сьогодення не можлива без вивчення міжнародного досвіду та спільного пошуку нових методів і способів захисту фундаментальних прав і свобод людини та громадянина. Рік тому набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя, розроблені відповідно до стандартів Ради Європи та найкращих міжнародних практик. Ці зміни стали фундаментом для подальшої трансформації судової системи. І нині Україна перебуває на фінішній прямій призначення суддів нового Верховного суду, відбувається реформа Конституційного суду», — зазначено у посланні.

Міністр юстиції України Павло Петренко звернув увагу, що за останні три з половиною роки українські юристи зіткнулися з цілковито новими викликами.

«Крім ведення бойових дій на сході, Україна зіткнулася з абсолютною новацією — юридичною війною з країною-агресором. Ми прийняли цей виклик і відкрили ще один фронт протистояння. Сотні юристів працюють у різних відомствах, щоб ми здобули перемогу і в цій війні. Десятки наших справ перебувають у різних міжнародних інстанціях, і ми перевіряємо міжнародне судочинство на міцність і принциповість, оскільки зібрано десятки тисяч доказів порушення прав людини і міжнародних договорів з боку країни-агресора. Тому хотілося б, щоб на форумі обговорювали й питання створення нових механізмів залучення до відповідальності всіх, хто порушує міжнародне право», — сказав міністр юстиції.

Він запропонував створити на базі НЮУ ім. Ярослава Мудрого аналітичну групу, яка б вивчала зібрані докази і формувала узгоджену юридичну позицію України для наступних міжнародних судів.

У межах фахової дискусії, що розгорнулася на засіданні круглого столу «Проблеми імплементації правосуддя перехідного періоду в Україні», Генпрокурор Юрій Луценко зупинився на питанні створення та функціонування антикорупційного суду.

«Україна потребує системи антикорупційних судів для всіх правоохоронних органів і випадків кримінальної корупції. Вищий антикорупційний суд, на мій погляд, слід створити у конституційний спосіб — через Вищу раду правосуддя, під наглядом громадськості, зокрема іноземних фахівців із судочинства. Він має мати відділення в усіх областях, має стосуватися всіх справ щодо кримінальної корупції незалежно від того, який орган їх виявив. Якщо так станеться, країна зробить величезний крок уперед», — зазначив Юрій Луценко.

Генеральний прокурор наголосив, що вважає неправильним формування антикорупційного суду політиками, підкресливши, що формувати його мають самі судді.

На форумі відбулися панельні дискусії, круглі столи, семінари, майстер-класи тощо. Основні теми дискусій: «Міжнародне гуманітарне право: поточні проблеми в глобалізованому світі», «Світ без корупції: міф чи реальність?», «Право на справедливий судовий розгляд: європейська традиція та український контекст».

Учасники висловили сподівання, що напрацювання заходу стануть початком незворотного процесу подолання новітніх викликів, пов’язаних з агресією Росії, й рушійним механізмом у ліквідації застарілих проблем.