Цими днями у Тростянці на Сумщині розпочали цикл презентацій пріоритетних напрямів стратегічного розвитку місцевої ОТГ на найближчу п’ятирічку. Першим став масштабний проєкт «Тростянець — місто спорту».

Про те, що буде зроблено і яким бачать центр об’єднаної громади в 2025 році, кореспонденту «Урядового кур’єра» розповідає голова Тростянецької міської ОТГ Юрій БОВА.

— Юрію Анатолійовичу, чому цикл презентацій розпочався зі спортивного напряму?

— Розпочали саме цією сторінкою, бо спорт і здоровий спосіб життя надзвичайно важливі в нашому повсякденні. Але, на жаль, поки що недооцінені й деякі інші напрями, їх фінансують за сумновідомим залишковим принципом. А шкода.

Погодьтеся: якби наші земляки вели здоровий спосіб життя, були фізично витривалими, то й утримання медичних закладів обходилося б набагато дешевше. Бо лікарні — результат байдужого ставлення до свого здоров’я, небажання або брак можливостей займатися фізкультурою. Нині більшість земляків важко відірвати від комп’ютерів, телевізорів, диванів, а потім дивуємося, чому переповнені лікарні, а молодь хвороблива.

Ось тому й хочемо розімкнути це коло, повернути громаду і до фізкультури, і до професійного спорту. Адже у нас живуть надзвичайно обдаровані хлопці й дівчата, які мають величезний потенціал і всі можливості підкорювати найвищі спортивні вершини в Україні й світі. Тож наша стратегія до 2025 року — стати одним із великих спортивних центрів не тільки Слобожанщини та України, а й Європи та світу.

— Які саме об’єкти в основі стратегії?

— Їх три, і кожен по-своєму амбітний і перспективний. Усі буде зведено на основі світових стандартів, що дасть змогу Тростянцю стати містом міжнародного туризму, привабливим для віт­чизняних і закордонних інвестицій, екологічно чистою зоною.

Об’єкт номер один — стадіон імені легкоатлета нашого земляка Володимира Куца — тріумфатора Олімпіади в Мельбурні 1956-го. Саме прізвище зобов’язує високо ставити планку реконструкції цього об’єкта, де нині кипить робота.

На звичайному футбольному полі розміром 105 на 68 метрів, яке, до речі, вірою і правдою служило багатьом поколінням жителів міста і його гостей, матимемо сучасне рулонне покриття з натуральною травою, автоматизованим поливом, поряд буде каскад менших майданчиків, облаштованих за останнім словом європейських стандартів і технологій. У планах — над одним полем зробити накриття, щоб там можна було займатися протягом року без погодних коректив.

Це буде не просто стадіон, а яскраво електрифікований, багатофункціональний об’єкт для дорослих і юних шанувальників футболу, інших видів спорту, зокрема легкої атлетики. Для найменших передбачено окреме поле, де професійні тренери допомагатимуть дітлахам опановувати футбольні ази.

Якщо нині футболом постійно займається трохи більш як сотня хлопчаків, то вже за два-три роки їх буде понад 200. Усі вони становитимуть основу футбольної академії «Тростянець», вихованці якої в майбутньому захищатимуть честь місцевої команди з однойменною назвою. До речі, з наступного року ФК «Тростянець» виступатиме у другій лізі чемпіонату України.

— А що являтиме собою мультиспортивний комплекс Н²О на вулиці Леопольда Кеніга?

— Формула води говорить сама про себе. Основу комплексу становитимуть дорослий і дитячий басейни, де очищуватимуть воду за європейськими технологіями і вона відповідатиме найвищим стандартам.

Тут передбачено приміщення для занять мініфутболом, баскетболом, боротьбою, боксом тощо. Будуть тренажерна зала, вестибюль-кав’ярня, балкон з біговою доріжкою, відпочинкова зона. Загалом комплекс — масштабне крите приміщення, де займатися можна цілий рік дорослим і дітям, відпочивати родинами.

— Під час презентації приємно вразили перспективи надсучасного біатлонного комплексу NESKUCHNE з багатофункціональними спортивно-оздоровчими об’єктами на вулиці Лісній.

— Він може стати базою світового рівня й використовуватися як знаменитий «Буковель», бо ландшафт сповна відповідає біатлонним потребам, а проєкт — вимогам IBU, і претендуватиме на отримання ліцензії А. У підсумку Тростянець зможе приймати всі міжнародні кубки IBU WC (International Biathlon Union World Cup), а також світові чемпіонати WCH (World Championships).

Кажу про це з такою впевненістю, бо заручилися практичною допомогою розробників, які добре знані в усьому світі. Зокрема нашими партнерами стали проєктне бюро з Чехії в особі Мілана Пелікана, яке розробляло проєкт біатлонної бази в місті Нове Место-на-Мораві, технічний директор цієї бази Карел Клапац, представники компанії Techno Alpin — світового лідера з виробництва штучного снігу. У Нескучному буде штучний сніг, який виготовлятимуть із води певної температури, а згодом задуватимуть на траси, обабіч них.

Для глядачів обладнаємо трибуни спершу на 6 тисяч місць, а в перспективі збільшимо до 9 тисяч, будуть місця для автомобілів, житлові павільйони готельного типу — одне слово, вся необхідна інфраструктура.

Розглядаємо використання бази для проведення масштабних культурно-масових заходів, бо «Круглий двір» не завжди може вмістити всіх охочих відвідати те чи інше дійство, на які Тростянець особливо багатий.

Роботу починаємо не з чистого аркуша — в радянські часи в Нескучному була біатлонна база, де тренувалися спортсмени з усього тодішнього СРСР.

— Юрію Анатолійовичу, розроблення проєктів — копітка і відповідальна справа. Чий внесок особливо вагомий?

— Так, виконано велетенську роботу, за яку вдячні нашим чеським партнерам (про них уже згадував), колективу ДП ПАТ «Сумбуд» «Проєктно-технологічне підприємство «Сумбудпроект», заступникові міського голови Максиму Синявіну, начальникові відділу містобудування та архітектури Тростянецької міської ради Аліні Бер та іншим.

Так, декому наш проєкт може видатися занадто масштабним і навіть непідйомним. Але це не про нас. Налаштовані на напружену і постійну роботу, адже незабаром ознайомимо громаду із стратегію в медицині, освіті, екології, промисловості. Люди повин­ні знати, чим займається влада і що чекає на них найближчими роками.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Юрій БОВА. Народився 1972 року в Тростянці на Сумщині. Закінчив Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю «інженер з будівництва автомобільних доріг та аеродромів». Трудову діяльність розпочав як приватний підприємець. У 2005 році його вперше обрано міським головою. Після того земляки на виборах тричі довіряли йому головну посаду в місті. Засновник кількох благодійних фондів і громадських організацій. Президент Асоціації відкритих міст, голова Федерації легкої атлетики Сумської області.

Нагороджений відзнакою Верховної Ради України, лауреат ХХI загальнонаціональної програми «Людина року-2016», позаторік увійшов до трійки лідерів у Рейтингу українських мерів-інноваторів.

ВІДКРИТТЯ СПОРТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ СПРИЯТИМЕ:

► збільшенню туристичного потоку — до понад як 50 тисяч туристів на рік;

► створенню майже 120 нових робочих місць;

► залученню у громаду близько 600 мільйонів гривень інвестицій;

► зростанню бюджету ОТГ, зокрема через збільшення ПДФО на 2,16 мільйона гривень за рік;

► позитивному іміджу та інвестиційній привабливості регіону, популяризації здорового способу життя та підготовці професійних спортсменів.