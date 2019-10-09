Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що необхідно викорінити корупцію та тіньові схеми з органів державної влади. На цьому він наголосив під час зустрічі з керівниками юридичних служб державних органів на актуальну нині тему «Правила однакові для всіх».

«Ми всі разом маємо працювати над тим, щоб корупції стало менше. Я вірю в те, що нова команда Міністерства юстиції, взагалі нова коман­да нашого уряду здатна принципово змінити ситуацію в міністерствах на краще. Я виходжу з того, що багато років, зокрема багато процесів усередині Міністерства юстиції, інших міністерств, контролювали в інтересах окремих груп впливу. Так далі не буде. Ми домовилися від самого початку з нашими колегами в уряді про те, що максимально вичищатимемо всіх тих, хто працював у міністерствах, перш за все в Міністерстві юстиції, на якісь окремі тіньові офіси, схеми, компанії. Ця історія має піти в минуле», — наголосив Олексій Гончарук.

З-поміж іншого він привітав юристів із професійним святом та висловив сподівання, що саме вони стануть зразком нульової толерантності до корупції: «У мене є дуже конкретні прохання до представників юридичної професії. Ви всі прекрасно знаєте, що корупція залишається однією з найбільших проблем у нашій державі. І її викорінення — це справа зокрема і юристів. Перш за все — юристів. Хочу, щоб юристи всі абсолютно — від представників юридичних фірм до працівників судів, прокуратури, в уряді — були зразком у нульовій толерантності до корупції. Рівні правила для всіх — це те, що може зробити нашу країну успішною». Очільник уряду переконаний, що в Україні має постати закон про нормативно-правові акти. «Я дуже хочу, щоб ми найближчим часом дали відповіді на складні, зокрема теоретичні питання. Щоб з’явився закон про нормативно-правові акти, який нарешті дасть відповіді на величезну кількість навколотеоретичних спорів»,— цитує УНІАН слова Прем’єра.

А ще він зазначив, що комунікації між юридичними відділами Кабінету Міністрів стане більше. Також є намір максимально уніфікувати вимоги до написання юридичних документів. «Я хочу, щоб юристи привносили суть і якість у наші документи, а не витрачали свій час на теоретичні баталії», — висловив конкретне побажання Прем’єр.

Відтак міністр юстиції Денис Малюська анонсував зміни у співпраці очолюваного ним відомства з юридичними службами.

«Міністерство юстиції зро­бить з допомогою Кабінету Міністрів невеличкий подарунок для всіх юридичних служб. На найближче засідання уряду ми вносимо проєкт рішення (сподіваємося на його підтримку) про те, що Міністерство юстиції більше не здійснюватиме перевірок сталої систематизації законодавства чи правової роботи і не надаватиме висновків у питанні призначення керівників юридичних служб», — повідомив Денис Малюська.

А в контексті канцеляризмів і юридичних формулювань у документації міністр наголосив на необхідності зробити документи, які виходять від органів влади, «зрозумілими і людяними».

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