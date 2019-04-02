Учора у селі Гоголевому Шишацького району Полтавської області відкрився чудовий центр дозвілля на місці будинку культури, будівлю якого реконструювали. Завершили підготовчі роботи й на території садиби Гоголя — батьківського маєтку, в якому минули дитячі та юнацькі роки видатного ювіляра. Цю садибу (в ній нині музей) подарували бабусі Миколи Гоголя Тетяні Лизогуб, правнучці гетьмана Війська Запорозького Івана Скоропадського. Вона всупереч батькам вийшла заміж за сина священика Афанасія Гоголя-Яновського. Батьки змилосердилися й подарували їй садибу на хуторі і 260 кріпаків. Пізніше хутір перейшов до батька письменника Василя, який назвав його Василівкою.
Над відбудовою садиби працював Лев Вайнгорт, який понад 30 років був головним архітектором Полтави, керував післявоєнною відбудовою міста, працював над створенням і відновленням театру імені Миколи Гоголя, Білої альтанки, меморіалу Солдатської слави. До речі, на його честь названо вулицю, на якій тепер мистецько-культурний центр у Гоголевому. Він ґрунтовно вивчав життя письменника: їздив у Петербург, зустрічався з науковцями та істориками, які досліджували біографію Гоголя.
Головним завданням Вайнгорта було адміністрування відбудови музею. Про початок робіт архітектор мріяв, коли ще працював доцентом на архітектурному факультеті в будівельному інституті. Тоді став давати курсові завдання студентам з відбудови музею-садиби Миколи Гоголя. Частину їхніх робіт використали для майбутньої відбудови.
Поступово збирали й історичні відомості: фотографії, плани, креслення самого Миколи Гоголя, спогади сучасників, адже будівлі садиби згоріли під час Другої світової війни.
— Музей-заповідник Миколи Гоголя відкрили до 175-річчя письменника. Проводимо тут обласні та всеукраїнські свята, міжнародні конференції й круглі столи. До нас приїжджають гоголезнавці, колекціонери, митці. Наш музей став відомим науково-культурним центром, — розповідає директор музею-заповідника Миколи Гоголя Лідія Єнко.
На заповідній території розташовані: батьківський будинок, будинок культури, флігель, ставки, парк-сад із малими архітектурними формами. В експозиціях музею представлено особисті речі письменника та його родини, старовинні літографії й перші видання творів Миколи Гоголя. Об’єкт — один із туристських центрів області.
Нинішнє святкування дня народження письменника на Полтавщині буде масовим і складатиметься з різноманітних заходів. В обласному центрі 1 квітня влаштували бліц-турнір «Микола Гоголь — міфи і сучасність» для представників посольств. У Гоголевому відбулися відкриття культурно-мистецького центру і всеукраїнська науково-практична конференція, яка завершилася театралізованим дійством на території музею-заповідника. Присутнім запропонували обласні туристські маршрути, пов’язані з Гоголівськими місцями (Шишаччина, Диканьщина, Миргород і Полтава). У Полтаві поклали квіти до пам’ятника Гоголю, вручили нагороди лауреатам цьогорічної премії імені Миколи Гоголя. Відкрився традиційний фестиваль «В гостях у Гоголя». У Диканьці реставрували пам’ятник видатному письменникові й відкрили зал гоголівської тематики в картинній галереї імені Марії Башкирцевої.
Святкування 210-річчя з дня народження Миколи Гоголя триватиме тиждень, тож ще є час долучитися до нього.