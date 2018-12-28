На останньому в цьому році засіданні Кабінету Міністрів його глава Володимир Гройсман зазначив, що порозуміння всіх гілок влади і злагоджена робота державних інституцій — запорука подальшого економічного зростання.

Глава уряду наголосив, що 2018-й став роком збереження економічної стабільності й реалізації необхідних трансформацій у різних сферах життя. Сильна економіка, за словами Володимира Гройсмана, — це високий рівень життя, потужний сектор безпеки і повага у світі, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«За останні роки ми зазнали не одного удару долі, але знаємо, що наше майбутнє в наших руках. І хочу, аби всі були об’єднані навколо ідеї сильної держави, — сказав Прем’єр-міністр. — Маємо 2,5 року зростання. І можемо пришвидшуватися. Для цього потрібні інвестиції, модернізація, зміна моделі економіки. Тож ми запустили ініціативи, які дадуть результат».

У числі таких ініціатив — полегшення ведення бізнесу та зміни в системі підготовки кадрів, перед­усім у сегменті професійної освіти.

«На українців чекають у 2019 році нові дороги, нові механізми енергетичної незалежності й багато інших проектів модернізації інфраструктури. Маємо всі шанси до більшого зростання. Для цього потрібне розуміння всіх гілок влади», — сказав Прем’єр-міністр.

Спрощення ведення бізнесу посилить економіку

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що зростання ВВП України за підсумками 2018 року перевищить 3%. А для щорічного зростання валового внутрішнього продукту на 5—7% необхідні п’ять чинників, серед яких залучення інвестицій, продовження економічних реформ і кадрове оновлення.

«Ми продовжуватимемо структурні реформи, спрямовані на зменшення ролі держави в економіці наступного року. Ставимо за мету впровадження ініціатив, які полегшать ведення бізнесу в Україні, і вони дадуть плюс 10 пунктів у позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу. Серед основних напрямів буде спрощення реєстрації бізнесу. Працюватимемо над спрощенням отримання дозволів на будівництво, зокрема скасуванням пайової участі», — сказав урядовець.

Він додав, що для модернізації соціальної інфраструктури буде запроваджено Державне агентство з підтримки державно-приватного партнерства. Підсумком роботи його має стати підготовка концесійних проектів. Триває робота над першими проектами у портовій галузі, що дасть змогу залучити 19 мільярдів доларів інвестицій у перші роки.

2019-го безпрецедентну підтримку одержать українські винахідники. «Уряд створив Фонд підтримки інновацій, а Мінекономрозвитку — Фонд підтримки винахідництва. Заплановано, що загальний обсяг фінансування цих фондів на 2019 рік становитиме близько 400 мільйонів», — розповів перший віце-прем’єр.

За словами Степана Кубіва, Кабінет Міністрів планує затвердити концепцію державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на період до 2023 року задля держпідтримки реалізації проектів в авіаційній галузі. А Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує в 2019 році за допомогою аукціонів у системі «ProZorro» запровадити прозору оренду державного майна.

Ощадбанк платитиме за субсидіанта

Під час засідання уряд ухвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що монетизація відбуватиметься у три етапи. Із 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться по допомогу вперше. Субсидія від держави надходитиме на їхній персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за компослуги.

Тим сім’ям, які беруть участь у монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину компослуг у межах субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть решту рахунка.

Скажімо, домогосподарству надано субсидію на газ, воду, електроенергію загальним обсягом 1,5 тисячі гривень. А сума всіх комунальних платежів становить 2 тисячі гривень. Отже, 1,5 тисячі субсидійних гривень Ощадбанк перерахує надавачам послуг та поінформує сім’ю субсидіанта про те, що йому залишилося доплатити 500 гривень.

З 1 травня 2019 року монетизація пошириться на тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, зокрема користується допомогою в літній період.

А з 1 жовтня 2019-го запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто має житлові субсидії, отримуватиме за підсумками опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.

«Багатьом постачальникам тепла та інших послуг це невигідно, адже ми все оприлюднюватимемо. А люди матимуть змогу економити грошову виплату. Це зовсім інша система відносин між постачальниками і споживачами», — зазначив у зв’язку із цим Прем’єр-міністр.

Ухвалені рішення

На засіданні уряд схвалив проекти законів «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки» та «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2019—2023 роки» та стратегію інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також затвердив план заходів з реалізації стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік, угоду з урядом Східної Республіки Уругвай про взаємне скасування візових вимог, положення про сертифікацію педагогічних працівників, порядок придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів, а також план основних заходів цивільного захисту населення на 2019 рік та ін.