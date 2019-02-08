«Ретельно попрацювавши із січня, запроваджуємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. У середньому обсяг виплат становитиме півтори тисячі гривень. І після того як отримувач субсидії розрахується за спожиті послуги, готівкові кошти залишаються в його розпорядженні. Уже з 4 березня субсидіанти отримають готівку. І це значний крок у боротьбі з бідністю», — наголосив Президент Петро Порошенко під час наради з питань запровадження монетизації субсидій для населення, яка відбулася в Мінсоцполітики.

Він уточнив, що це стосується насамперед малозабезпечених верств населення, серед яких значна частина — пенсіонери. Адже саме вони найбільше постраждали внаслідок економічної кризи, спричиненої російською агресією і гібридною війною Росії проти України.

Сенс не споживати зайвого

Необхідно підвищити ефективність самого механізму субсидій. «З одного боку, всі, хто має отримувати субсидії, мають доступ до них за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини. Та з іншого — чи зацікавлені нині споживачі комунальних послуг, газу і субсидій у тому, щоб скорочувати енергоспоживання? Ні. Бо хоч би як заощаджував, на твоєму матеріальному становищі це жодним чином не позначається. За статистикою, субсидіанти споживають у півтора-два рази більше газу, ніж ті, хто розраховується за нього живими грошима», — сказав Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що «монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, коли зекономлені кошти залишаються в малозабезпечених і підвищують їхній рівень соціального захисту».

Фінансове забезпечення субсидій містить механізм надходження коштів від розмитнення так званих євроблях за умови, що вони перевищують заплановане в державному бюджеті на мільярд гривень.

«Нині цей показник значно перевищено, і це дає змогу Президентові й уряду зробити відповідні кроки. Ми погодили з Ощадбанком та Укрпоштою план, щоб механізм логістики працював як годинник», — зазначив Президент і подякував Прем’єр-міністрові та урядовцям за докладені зусилля у врегулюванні цього питання.

Подолали дефіцит довіри

Тут дуже важлива довіра до людей, які отримують таку держдопомогу. «Монетизація — отже, віддайте гроші субсидіантам. Українцям не довіряли, бо казали, що якщо віддати готівку пенсіонерам, малозабезпеченим, то вони не заплатять за спожиті житлово-комунальні послуги. Хочу наголосити, що я як Президент, і Прем’єр-міністр, й уряд довіряємо людям», — підкреслив глава держави.

Він наголосив на незворотності енергетичної незалежності нашої країни і поставив завдання, щоб через п’ять років Україна вийшла на забезпечення цих потреб власними ресурсами: «Україна має обходитися без закупівель імпортного газу — за рахунок нарощування власного видобутку та енергозбереження».

Спільна з урядом робота над цим триває останні роки, і вже є надзвичайно оптимістичні показники зменшення споживання імпортного газу.

Зламаємо газову голку

«Контракт, підписаний 2009 року, передбачав, що Україна зобов’язана брати 52 мільярди кубів імпортного газу, а починаючи із 42 мільярдів вступали умови «бери або плати»: купив — не купив, спожив — не спожив, а з державного бюджету заплатіть гроші Російській Федерації. А 2017-го ми спожили імпортного газу лише 14 мільярдів кубів, 2018-го — ще менше, 10,5 мільярда. Порівняйте 52 мільярди і 10. Отже, ми назавжди зламаємо газову голку, на якій сиділи всі українські президенти і всі уряди до 2014 року», — зауважив Петро Порошенко.

Та енергозбереження й енергоефективність можуть працювати лише за умов, «коли народ України зацікавлений і стає партнером у виконанні цих завдань». Саме задля цього й було ухвалено рішення про монетизацію, щоб споживачі комунальних послуг, газу, які отримують субсидії, були зацікавлені у зменшенні споживання енергоресурсів.

Встановлюватимуть лічильники, адже «уряд блискуче попрацював з точки зору внесення у фінансовий план НАК «Нафтогаз України» необхідних для цього коштів. Облікові прилади встановлюватимуть не за рахунок споживачів, а за рахунок держави», — запевнив Петро Порошенко.

Буде знищено поле для корупції. «Раніше бюджетні кошти спрямовували не населенню-споживачам, а олігархам, їх отримували бізнес-структури, які в непрозорий спосіб фінансували корупційні оборудки. Монетизація субсидій, переконаний, матиме величезний антикорупційний ефект», — резюмував Президент.

Облік ресурсів та ефективне використання коштів

Монетизація субсидій стала логічним продовженням системних кроків реформування галузі ЖКГ, енергетики та соціальної сфери. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Напрацьовано кілька способів надання громадянам коштів. І такий принцип буде неодноразовим, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як зазначив Прем’єр, уряд сформував систему надання субсидій, яка стала важливою складовою політики енергетичної незалежності країни. Бо якщо раніше субсидії були безготівкові, а їх рух можна було відстежити лише на папері, тепер механізм ефективного використання коштів істотно вдосконалено.

Велику увагу приділено питанню обліку ресурсів. Захмарні рахунки під будь-яким приводом, наголосив Володимир Гройсман, неприпустимі.

«Ми захистимо людей, адже вийшли на нові та якісні рішення. Розпочинаємо монетизацію. Система неодмінно працюватиме. Ми на правильному шляху підвищення соціального захисту», — констатував очільник уряду.