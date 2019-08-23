СОЦОПИТУВАННЯ

Українці дедалі більше почуваються українцями  2

ОБЕРЕГИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Виставка історичних і бойових знамен проходить у Центрі культури і мистецтв СБУ  3

ДУМКА НАРОДУ

Що зміцнило нашу Незалежність із часу Революції гідності і що потрібно зробити для розвитку країни  4—5

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Історія волонтерки доводить, що можна залишатися патріотом, навіть покинувши рідний дім  6

Хорошого воїна Бог береже  7

РІК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Голова ОТГ Наталія Катрюк довела, що місцеві податки можуть працювати на людей  8

ФОТОРЕПОРТАЖ

Квіткові історії про 14 чемпіонів  9

ЕКСКЛЮЗИВ

Інтерв’ю з мандрівником і тревел-блогером Артемієм Суріним  10

РЕПОРТАЖ

Пам’ятати, щоб не повторити: експозиція про тоталітаризм   11