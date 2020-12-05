Читайте в газеті «Урядовий кур’єр» та на сайті ukurier.gov.ua
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
Міністр оборони України Андрій ТАРАН:
«Україна сподівається отримати план дій щодо членства в НАТО 2021 року»
4 стор.
АКТУАЛЬНА ТЕМА
Як триває оборонна реформа: трансформація війська та Міноборони
5 стор.
Оновлення арсеналів триває
5 стор.
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Мужність народжує переможців, згуртованість — непереможних
6—7 стор.
ВІЙСЬКОВА ОСВІТА
Тут гартується броньований кулак української армії
8 стор.
ПАМ’ЯТЬ
Не зрадив військовій присязі ні в Криму, ні на Донбасі
9 стор.
НЕЗВИЧАЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ
Під звуки військового оркестру
10 стор.
ВОЛОНТЕРИ
Пліч-о-пліч з добром
11 стор.