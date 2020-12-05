«Реформу з децентралізації завершено. Місцеві вибори проведено. Ми передали регіонам землю і бюджети. Фактично вже наступного року Україна отримає зовсім інший адміністративно-територіальний устрій. Це змінить країну. Посилиться відповідальність місцевого самоврядування. Незважаючи на коронавірус, триває реформа медицини. Галузь охорони здоров’я стає сильнішою аналогічно тому, як міцнішала українська армія, коли почалися воєнні дії на сході. З цієї коронакризи ми вийдемо із зовсім іншою медичною системою і з іншим ставленням до лікарів.