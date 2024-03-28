31 березня завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації. З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу в Україну буде можливо лише з використанням автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Як зазначають у Мінсоцполітики, ці зміни впроваджено, щоб зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарної допомоги зручнішою та прозорішою для всіх: фондів і волонтерів, організацій та інституцій, які отримують допомогу, держави. Цифровий механізм дасть змогу позбутися паперів, отже і зловживань під час завезення та розподілу гуманітарної допомоги. А фондам та громадським організаціям — зберігати всю історію завезення гуманітарної допомоги в одному місці.

«Нові правила завезення гуманітарної допомоги насамперед важливі, щоб вона точно доходила до тих, кому справді потрібна. Цифрова система дасть змогу бачити весь рух гуманітарки від потрапляння її в Україну до розподілу. Також система допоможе відстежувати, що заплановано до завезення, впливати на цей процес через збирання інформації про реальні потреби в допомозі, запобігати задвоєнню допомоги та спрямовувати її туди, де в ній є найбільша потреба. Наприклад, типова ситуація, коли в одну й ту саму громаду різні організації завозять схожу допомогу, а інші громади залишаються з незакритою потребою.

Цифровізація процесу ввезення та обліку гуманітарної допомоги — якісний запобіжник розкраданням та зловживанням у цій галузі. Ми не правоохоронний орган, але відповідаємо за політику щодо гуманітарної допомоги і тому створюємо зручні для всіх інструменти, щоб таких ситуацій не було»,— наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

З моменту запровадження цифрової системиhttps://good.gov.ua/до офіційного Реєстру отримувачів гуманітарної допомоги приєдналося більш ніж 8 тисяч отримувачів. Усі ці організації можуть легально завозити гуманітарну допомогу. За час роботи цифрового механізму в системі було сформовано понад 18 тисяч записів про вантажі та 12,5 тисячі декларацій.

«Останні чотири місяці мивдосконалювали цифрову систему, і весь цей час перебували в тісній комунікації з волонтерами. Я вдячний їм за якісний зворотний зв’язок, який дає нам змогу працювати над системою.

Загалом ми підходимо до розв’язання проблем у сфері гуманітарної допомоги стратегічно. Уже кілька місяців працює робоча група із числа волонтерів, з якою ми спільно напрацьовуємо шляхи вирішення болючих питань»,— сказав заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.

Нагадаємо, до 1 квітня триває перехідний період. Він передбачає, що отримувачі гуманітарної допомоги (фонди, громадські організації та інші установи) можуть обирати один із двох варіантів завезення та обліку гуманітарної допомоги — паперовий або цифровий.

Докладну інструкцію з користування системою можна знайти завідповідним посиланням на сайті Мінсоцполітики. Також за посиланням можна знайтивідповіді на запитання, які найчастіше виникали під час запровадження нових правил.

Джерело: Міністерство соціальної політики