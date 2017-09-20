Поступовий перехід на європейську подачу програм на перший погляд навіть не помітний. Такий висновок можна було зробити після прем’єрного перегляду «Суперменів на арені». Акробатична четвірка під керівництвом Валерії Ємець розпалюватиме атмосферу під куполом оголеними міцними торсами до грудня. Естетичні надкрасиві чоловічі тіла, пластика, вміння тримати баланс власного тіла під час виконання силових підтримок на руках — це не одна родзинка осені. Кожен з виступів унікальний, оригінальний та навіть небезпечний. По-перше, нинішня програма — міжнародний мікс. Україна, Бельгія, Італія, Німеччина, Колумбія, Мексика, Білорусь — разом з артистами з цих країн підкорюватимуть вершини циркового мистецтва його палкі шанувальники. По-друге, істотно змінилася й подача трюків. Кожен з них нагадує театральну історію, подеколи феєрію та містерію.
Один із прикладів — «повітряні гімнасти на ременях» Максим Круглик і Віктор Степаненко. Ці бронзові призери фестивалю «Золотий трюк Кобзова» виходять в образі ченців, які стають частиною таємного ритуалу. Хлопці надскладними атлетичними трюками дзеркально відображають один одного в повітрі. Їм не потрібні ані підтримки, ані страхувальні лонжі.
Високий канат опановують колумбійці. Під запальну музику квартет Ortiz star дивує вмінням балансувати на висоті, тримаючи жердину, сидячи на стільці, стрибаючи через скакалку і навіть через один одного. На канаті можливі і стійки на голові, і короткі поїздки на велосипеді.
Вони задіяні і в іншому номері. «Лапендула» — мертва петля чи колесо смерті. Це назва найскладнішого реквізиту в цирковому мистецтві. Оберти стають дедалі швидшими, а біг артистів перетворюється на стрибки, балансування із зав’язаними очима. Тут немає страховки — лише артист і металева конструкція.
Німеччину представив «мототріатлоном» Володимир Коваленко. Він уміє на залізному коні виконувати різні екстремальні трюки, зокрема перестрибувати через трьох людей.
Королевою хула-хупу в нинішній програмі названо Олександру Соболєву. 18 булавами жонглюють на конях артисти під керівництвом Руслана Яремчука і Віталія Ковтуна. Італієць Массімілано Сблаттеро комічно жонглює капелюхами. Клоуни під куполом — «онуки лейтенанта Шмідта» Олег Бєлогорлов та Сергій Колганов.
А тваринкам відведено всього три номери. Людмила Булгакова з песиком Федею танцює фристайл. Світлана і Марина Савицькі демонструють котячі ігри, в яких хвостаті стрибають через щітку, палаючі кільця, катають м’ячі, дістають капелюх з перша. А бельгійські гості — це «патагонські морські леви», 200-кілограмові красені з Північної Америки Луна, Саллі й Оскар.