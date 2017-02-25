У Миколаївському міськвиконкомі презентували акцію, в межах якої планують налагодження співпраці з підприємствами-перевізниками міста і водіями маршруток. Мета акції — реалізація права пільгового проїзду учасників АТО у громадському транспорті. Один з ініціаторів проекту громадський активіст Денис Барашковський розповів, що підготовка до акції доброї волі тривала кілька місяців. Розроблено спеціальні наклейки з написом: «У цьому автобусі учасників АТО перевозять з повагою і безкоштовно». Представники фірм-перевізників, які підтримають акцію, мають розмістити на своєму рухомому складі плакати, де вказано, куди звертатися в разі відмови у пільговому проїзді.
Разом із Національним корпусом «Азов», Центром допомоги учасникам АТО, Миколаївською філією громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» активісти і керівництво міста шукають точки дотику з керівниками підприємств-перевізників стосовно перевезення учасників АТО. Попри те, що держава законодавчо передбачає пільги атовцям, не завжди водії маршруток погоджуються перевозити бійців за спасибі. Денис Барашковський зауважив: «Сутність акції не в тому, що ми дублюємо законодавство. Говоримо про те, що водії маршруток, на яких буде розміщено наклейки, з повагою і відкритим серцем перевозять пільговиків. Хочемо змінити систему, щоб військові відчували повагу і вдячність за те, що вони роблять».
Самі учасники АТО поділилися не дуже приємним досвідом проїзду в маршрутних таксі міста. Представник корпусу «Азов» Ілля Зелинський зазначив, що йому «простіше не вдаватися до прохання проїхати за пільгою, а заплатити. Це неприємно, залишається осад. Почуваюся неповноцінним».
«Оскільки майже кожен учасник АТО пережив посттравматичний синдром, реакція найчастіше досить емоційна, — зазначив керівник Української асоціації інвалідів АТО Олександр Терещенко. — Ми, звичайно, розуміємо, що все перекласти на плечі перевізників не можна з огляду на те, скільки у нас у місті військових частин і військовослужбовців. Великий недолік, що досі не напрацьовано системи компенсації за перевезення».
До керівників фірм-перевізників звернувся «кіборг» Сергій Танасов: «Маю статус учасника бойових дій, але раніше намагався не користуватися пільговим проїздом. Якщо затримувався на службі, вважав за краще чекати тролейбус або йти пішки, щоб не кланятися водієві. Але це було раніше. Вважаю, що систему слід змінювати. Тож звертаюся до перевізників і водіїв з єдиним запитанням: завдяки кому ви працюєте, стабільно платите податки і у вас ще не віджали бізнес? Були б тут інші прапори, ситуація у вас була б не краща, ніж у «ЛНР»—«ДНР». Якщо ви хоч трохи розумієте, що хлопці для вас зробили, то підтримайте акцію».
З десяти миколаївських фірм-перевізників половина вже приєдналася до акції. Після презентації перші наклейки розмістили на кількох маршрутних автобусах.