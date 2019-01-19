Уявіть ситуацію, яка виникає нерідко: у вагітної проблеми із серцем. Лікар швидкої допомоги сушить голову: куди її везти? Жінка перебуває під наглядом акушерів, однак у цій ситуації потрібне втручання кардіологів. Але дитина!? Поки думають, час марнується.
Так було раніше. Нині у столиці спеціалісти знають: адреса порятунку вагітної та її дитини — НІССХ ім. М.М. Амосова. Ми ж хочемо, щоб це було відомо не лише в Києві й не тільки в екстрених ситуаціях.
На жаль, за смертністю матерів та немовлят ЮНІСЕФ назвав Україну лідером. Причини не акушерські, а хвороби органів кровообігу. Це світова проблема. Проте тривалий час співпраця кардіологів і кардіохірургів з акушерами була мінімальною, бракувало узгоджених дій.
Лише 2011 року видано перші європейські настанови з цього питання. Згодом з ініціативи академіка Василя Лазоришинця в Україні було сформовано мультидисциплінарну команду. У неї увійшли працівники Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології. Її завдання — боротися за кожне життя, надати змогу жінці із хворобами кровообігу народити і залишитися живою. Щоб зрозуміти всю складність завдання, зазначу, що лише 2017 року хвороби кровообігу ускладнили вагітність 18 000 жінок.
Так було започатковано нову симультанну галузь вітчизняної медицини — акушерську кардіологію та кардіохірургію. У сучасну стратегію надання спеціалізованої допомоги входить комплекс діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів вагітним, породіллям і новонародженим із серцево-судинною патологією на всіх етапах планування вагітності, гестації, пологів, післяпологовому періоді мультидисциплінарною командою на засадах доказової медицини та впровадження найкращих світових практик.
Звичайно, роботу ми розпочали із просвітництва. Члени команди побували в усіх областях України, де зустрічалися з кардіологами й акушерами, сімейними лікарями, орієнтуючи їх на співпрацю з інститутом ім. М.М. Амосова. За два роки в інституті обстежили 2769 вагітних жінок із проблемами кровообігу. Всього було проліковано 108 вагітних, з них 58 — хірургічним втручанням. Були навіть операції зі штучним кровообігом під час вагітності. За цей час у нас народилося 29 дітей. Трьох малят одразу довелось оперувати — у них у самих були вади серця. Їхні мами і вони самі живі й здорові. За кожним випадком стоїть два життя, дві долі. І відповідальність за них також подвійна. Хочу щиро подякувати за високопрофесійну підтримку нашим колегам акушерам-гінекологам, а саме дружній команді професора Юлії Давидової та адміністрації Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України.
Нашу роботу високо оцінили колеги за кордоном. Свідчення цього — запрошення на міжнародні спеціалізовані семінари. Мультидисциплінарну команду України внесено до єврореєстру.
Звичайно, не це головне. Започаткована робота значно знижує ризики смертності й інвалідизації матері й дитини. Але результати залежать від рівня кваліфікації й відповідальності лікарів на місцях, бо хворобі легше запобігти, ніж лікувати її.
Сімейні лікарі мають уважно оглядати дівчаток і за найменших сумнівів щодо роботи серцево-судинної системи направляти пацієнтів до профільних спеціалістів. Якщо патологію виявлено під час вагітності, то кардіолог має забезпечити кваліфіковану допомогу. Важливо, щоб спеціалісти на місцях знали: звертатися в Національний інститут серцево-судинної хірургії слід не лише в екстрених ситуаціях.
Ми виокремили три групи вагітних з особливими потребами. До консервативної належать вагітні з патологією серцево-судинної системи, що не потребують кардіохірургічного втручання під час вагітності, але мають перебувати під мультидисциплінарним наглядом. Умовно-планова та екстрена і невідкладна кардіохірургія передбачають хірургічне втручання з подальшим виношуванням та пологами.
Нова галузь вітчизняної медицини, започаткована ентузіастами без будь-якого цільового державного фінансування, розвивається. Сил, енергії й наполегливості нам додають результати, які маємо. Немає більшої радості і, звичайно, відповідальності, ніж рятувати одразу два життя: матері й дитини. Діти — наше майбутнє і щастя сьогодення, і ми все робимо, щоб було їх більше.
Сергій СІРОМАХА,
головний лікар
Національного інституту
серцево-судинної хірургії
ім. М.М. Амосова,
для «Урядового кур’єра»