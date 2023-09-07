Нещодавно на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було відкрито центр ветеранського розвитку. Створення таких центрів започаткувало Міністерство у справах ветеранів на виконання плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. У відкритті центру взяла участь заступниця міністра у справах ветеранів України Тетяна Калита, керівники Харківської області та міста Харкова, військовослужбовці, представники ветеранських і волонтерських організацій тощо.

Центр ветеранського розвитку — це велике приміщення, розділене на кілька зон. Тут можна проводити різноманітні заходи, робочі зустрічі, тренінги, майстер-класи тощо. Заклад обладнано зручними сучасними меблями, необхідною оргтехнікою, враховано вимоги щодо інклюзивності. Звичайно, для ветеранів буде відкрито й інші аудиторії та кабінети університету.Навчатися ніколи не пізно

Ректор ХНУ ім. В. Н. Каразіна Тетяна Кагановська розповіла, що ще в червні цього року було ухвалено рішення про створення на базі університету центру ветеранського розвитку, де навчатимуть ветеранів та членів їхніх сімей нових професій для особистісного вдосконалення. Для цього розроблено відповідну освітню програму «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

«Крім освітніх складових ми готові надавати і соціально-психологічну підтримку та правові консультації цільовій аудиторії, — зазначила Тетяна Кагановська. — Центр — продукт синергії ідеї й політик Мінветеранів та наших можливостей. Із часом окремі ветерани вже самі зможуть проводити майстер-класи з розвитку певних навичок чи мотиваційні лекції для побратимів».

В університеті готують й інші освітні програми для ветеранів. Над цим працюють кілька навчально-наукових інститутів, а також інститут державного управління, який входить у структуру вишу. Організатори запевняють, що сертифіковані програми дадуть змогу ветеранам та членам їхніх родин проходити сертифіковані курси підвищення кваліфікації та перекваліфікації, підготовчі курси і здобувати другу вищу освіту. Зокрема, в університеті розробили англомовні програми, які будуть затребувані на ринку праці, — Law English і Military English.

Є всі підстави вважати, що харківський центр ветеранського розвитку стане великим освітнім і комунікаційним майданчиком для ветеранів російсько-української війни. Таку впевненість висловила заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита.

«Це те місце, куди наші ветерани матимуть змогу приходити, спілкуватися один з одним, обмінюватися досвідом, знаходити однодумців та одержувати підтримку й допомогу у здобутті нових спеціальностей, обирати напрям життя, щоб іти далі, розвиватися і реалізовуватися в цивільному житті», — зазначила заступниця міністра. Вона наголосила, що головне завдання таких центрів — професійна інтеграція та реінтеграція в умови цивільного життя ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих.

Почуйте тих, хто воював

А якою бачать роботу центру ветеранського розвитку самі ветерани російсько-української війни? На цю тему вдалося порозмовляти із заступником голови правління Харківської обласної громадської організації «Спілка ветеранів АТО» Юрієм Корсуновим.

У перші роки російсько-української війни пан Юрій брав участь в антитерористичній операції, а в лютому 2022-го став бійцем територіальної оборони, брав участь у бойових діях. Лише нещодавно демобілізувався за станом здоров’я й повернувся до громадської діяльності як офіцер запасу. Він вважає, що відкриття центру ветеранського розвитку — добра справа, але такі центри мають будувати роботу з урахуванням реальних потреб, які є у ветеранів. У цьому ж разі з ними ніхто не радився і не консультувався. Під час відкриття центру представникам найбільшої на Харківщині ветеранської організації навіть не надали слова.

«Це не перший приклад, коли чиновники намагаються щось корисне зробити для ветеранів без них самих, а потім бачимо, що ті програми або проєкти не працюють, — зауважив Юрій Корсунов. — Тому ми б хотіли, щоб органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування тісніше співпрацювали із громадськими об’єднаннями ветеранів і залучали їх до розроблення та реалізації ветеранських програм. Бо хто краще за нас знає наші проблеми?»

За словами представника ветеранської організації, до лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни з росією, в Харкові та Харківській області налічувалося приблизно 22 тисячі осіб, які мали статус учасників АТО/ООС. Із початком повномасштабної війни значну частину з них було мобілізовано до лав ЗСУ або вони добровільно пішли захищати Україну. На жаль, багато колишніх атовців загинули, зазнали серйозних травм або контузій. А ті, хто повертається додому, часто не знаходять необхідної підтримки.

«За офіційними даними, лише в Харківській області вже демобілізовано (переважно за станом здоров’я) майже 900 військовослужбовців. В області приблизно 1900 сімей, які когось втратили на війні. Ми щоденно стикаємося із проблемами цих родин, — зауважує Юрій Корсунов. — Найбільша проблема — різні бюрократичні перешкоди, через які родини загиблих учасників війни не можуть отримати передбачені законами виплати. Особливо це стосується добровольців, які загинули чи пропали безвісти в перші місяці повномасштабної війни і не встигли оформити свій статус.

Розуміємо, що після війни ветеранів і ветеранських сімей буде ще більше і всім їм потрібно буде приділяти увагу. Тому вже зараз слід розробляти програми комплексної реабілітації ветеранів та членів їхніх сімей: і медичні, і психологічні, і соціальні. На нашу думку, такі програми мають діяти в кожному місті, кожній громаді. Спілка ветеранів АТО готова допомагати в розробленні таких програм і наповнювати їх конкретним змістом.

Ми вже отримали кілька грантів від Українського ветеранського фонду, завдяки яким залучили до співпраці кваліфікованих юристів і надаємо нашим побратимам правову допомогу. Але обсяг проблем набагато більший, ніж можливості нашої громадської організації. Розраховуємо, що Міністерство ветеранів України та інші державні установи надаватимуть дієву допомогу для їх розв’язання».

Державна підтримка

Міністерство у справах ветеранів України постійно вдосконалює свою політику і має великі плани на майбутнє. Нещодавно під час проведення VI Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Захисники. Майбутнє» ними поділилася міністр Юлія Лапутіна. Вона презентувала єдину державну політику щодо учасників війни «Шлях ветерана», до якої належать такі напрями: реабілітація і лікування ветеранів та членів їхніх родин, підтримка ветеранського бізнесу, освіта, працевлаштування, розвиток ветеранського спорту, побратимство.

Юлія Лапутіна розповіла, що після перемоги більш як 4 мільйони людей будуть дотичними до ветеранської політики, а соціальної та психологічної допомоги потребуватимуть майже 5,5 мільйона ветеранів та членів їхніх родин. У державі формується відповідна інфраструктура з підтримки ветеранів та членів їхніх сімей, до якої увійдуть і центри ветеранського розвитку. До кінця цього року у провідних закладах вищої освіти діятимуть щонайменше 12 таких центрів.