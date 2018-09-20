В одному з небагатьох листів, які різними каналами надходять від українського політв’язня Олега Сенцова з далекого Лабитнангі, незаконно засуджений кремлівський бранець пише: «Постараюся вас всіх не підвести, не здатися і не померти. Правда, напевно, з цих трьох бажань виконати вийде лише максимум два! Я вдячний, що ви мене не забуваєте, підтримуєте не тільки мене, а й усіх інших засуджених наших хлопців!»

Та, на жаль, слова з-за ґрат нині більше схожі на аванс нам, хто на волі намагається усіляко нагадувати Кремлю про звільнення політичних в’язнів. Адже за поребриком вдають, що нічого не бачать і не чують. Тож тиснути на Кремль треба ще сильніше й у будь-який доступний спосіб.

18 вересня Верховна Рада України звернулася до Норвезького Нобелівського комітету, запропонувавши кандидатуру українського режисера політв’язня Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. За відповідну постанову проголосувало 245 народних депутатів.

Парламент доручив Голові Ради Андрієві Парубію негайно направити текст звернення на адресу Нобелівського комітету.

«Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного тримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького опору в боротьбі за базові права та свободи людини, Верховна Рада висуває кандидатуру Олега Сенцова на присудження Нобелівської премії миру», — йдеться в заяві.

У ній також перераховано імена громадян України, яких незаконно утримують у Російській Федерації та на окупованих Росією територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

«Голодуванням Сенцов уособлює собою всіх політв’язнів», — переконаний народний депутат України голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Підтримали українського кінорежисера і французькі колеги. Днями вони встановили намет перед будівлею російського посольства в XVI окрузі Парижа. Кожен учасник акції проводить 24 години біля представництва російської дипмісії, голодує і ночує в наметі. «Французьке суспільство кінематографістів та інтелектуалів заявило, що голодуватимуть по черзі до звільнення Олега Сенцова. Їхня мета — нагадувати: якщо голодування прихильників може тривати довго, то час українського режисера з кожним днем дедалі ближче добігає кінця», — йдеться в повідомленні митців.

При цьому організатори планують перенести акцію в центр міста — наприклад, до мерії в IV окрузі, де вже висить портрет Олега Сенцова. Однак, за словами натхненника акції співголови Спільноти французьких режисерів Кристофа Ружжиа, він навіть не гадав, що для звільнення українця доведеться зайти так далеко: «Ми вирішили: добре, чемпіонат світу — це спосіб звільнити Сенцова. Pussy Riot вийшли перед Олімпіадою в Сочі, і тут буде те саме. Та до чемпіонату нічого не сталося. Ми вирішили, що, можливо, Путін почекає, поки він скінчиться, і все зміниться. Адже неможливо, щоб західні лідери приїхали в Росію і нічого не чули про те, що відбувається насправді. І ось чемпіонат світу закінчився... Я думаю, Сенцов розумів те саме: спочатку він сподівався, що щось станеться до чемпіонату світу, потім побачив, що нічого не відбувається…» І, як стверджує сестра бранця Наталя Каплан, написав заповіт. Та намірів іти до кінця не змінив, хоч як би на це сподівалися у Кремлі, над яким уже завис санкційний дамоклів меч.