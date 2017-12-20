Робочу поїздку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на Вінниччину можна розподілити на два етапи: відвідини об’єктів у регіоні й участь у селекторній нараді щодо забезпечення належного утримання доріг та життєдіяльності населених пунктів у зв’язку з погіршенням погодних умов. У Павлівці Калинівського району глава уряду резюмував, що обіцянку Кабінету Міністрів відновити села Вінниччини, постраждалі внаслідок вибухів на військових складах у вересні цього року, повністю виконано. Усі потреби вже профінансовано, і до кінця року жителі регіону отримають відшкодування за придбані власноруч будівельні матеріали.

Павлівка — найбільш постраждале село Вінниччини. Наприкінці вересня з Калинівки і довколишніх сіл довелося евакуювати 24 тисячі людей. Ушкоджень зазнали понад півтори тисячі будинків і місцева школа. «Я обіцяв не залишити вас у біді. Я виконую обіцянки», — наголосив Володимир Гройсман, нагадавши і про рішення уряду, згідно з яким на відновлювальні роботи в регіоні було передбачено 100 мільйонів гривень.

Потім глава уряду відвідав оновлену школу і подарував школярам шкільний автобус з нагоди Дня Святого Миколая. Окремо він знайшов час на те, щоб вручити нагороди військовослужбовцям, які відзначилися у ліквідації надзвичайної ситуації в Калинівці. Завітав Прем’єр і до родини Ковальчуків, яка через вибухи втратила будинок і тепер святкує новосілля в новому помешканні. «Я ніколи нікого не залишаю наодинці з бідою», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Фінансування є, немає результату

До селекторної наради в Києві Прем’єр-міністр підключався у режимі онлайн-зв’язку з Вінниці. У столиці його вимоги та зауваження заслуховували всі посадовці, котрі відповідають за дорожню інфраструктуру. Їх зібрав віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. Прем’єр ініціював проведення заходу з огляду на погодні умови останніх двох днів. У центральних та західних областях України за добу випала понаднормова кількість снігу, утворилися великі затори на дорогах. Спершу Володимир Гройсман сказав, що в наступному році Кабінет Міністрів приділятиме особливу увагу програмі оновлення парку техніки для утримання доріг. Потім він висловив переконання, що подолання наслідків негоди потребує злагоджених дій місцевої влади і рятувальних служб.

«Розумію, що були опади й утворилися затори. Але в них стоять люди. І від того, як буде налагоджено роботу на місцях, залежить те, як ми впораємося з наслідками негоди», — сказав Прем’єр. Він підкреслив, що володіє ситуацією і хотів би від місцевих керівників отримувати інформацію, що зроблено для подолання наслідків негоди.

Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що проїзд автотранспорту, який було паралізовано в деяких областях України, забезпечено на всіх дорогах загального користування. Його слова цитує УНІАН: «На дорогах Вінницької, Київської, Кіровоградської, Чернігівської областей спостерігається сніговий покрив завтовшки 3—12 сантиметрів. Для забезпечення проїзду задіяно 949 одиниць спеціальної техніки». Він додав, що за останні роки було значно збільшено фінансування на ремонт і утримання доріг, тому об’єктивних підстав для відсутності забезпечення надійної експлуатації автомобільних доріг немає.

Черговий звіт — о дев’ятій вечора

Решта учасників селекторної наради звітували, що рясні опади припинилися і забезпечено проїзд дорогами загального користування. Для виконання робіт залучено спеціальну техніку, розгорнуто десятки мобільних пунктів обігріву для водіїв, які опинилися у сніжних заторах. Згідно з даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальні служби працюють за двома напрямами: відновлюють енергопостачання (через негоду було знеструмлено понад 170 населених пунктів) і допомагають розчищати дороги. 18 грудня на українських дорогах рятувальники із снігових заметів визволили 333 одиниці автотранспортних засобів.

За результатами селекторної наради Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, а також обласним державним адміністраціям протягом доби відновити електропостачання 146 знеструмлених населених пунктів. До ночі вівторка слід ліквідувати всі затори на трасах.

«Мене не цікавить, скільки у вас техніки та суміші. Мене цікавить, чи у вас є рух транспорту на дорогах, чи його немає, є тепло в населених пунктах чи немає. У країні є все: ресурси і гроші. У чому питання? В недбалості. Нам потрібно забезпечити якісну координацію: голова ОДА — облавтодор, ДСНС та інші служби. Прошу голів ОДА забезпечувати контроль і моніторинг ситуації на місцях. Немає проблем із прибиранням снігу чи відновленням енергопостачання. Голови ОДА, о 21.00 кожен доповідає про розв’язання проблем».

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»