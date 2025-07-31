Уряд звільнив голову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) та ухвалив рішення невідкладно оголосити новий конкурс. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду.

«Учора звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. Президент підтримав план уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері», — сказала Юлія Свириденко.

Глава уряду підкреслила, що на сьогодні головним завданням є те, щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало росії, максимально працювали на оборону та стійкість України.

На засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо стимулювання виробництва власної зброї. Прем’єр-міністр наголосила, що на запит виробників дронів і засобів РЕБ уряд надав можливість додавати витрати на кредити в ціну держконтрактів — до 10% собівартості. «Це допоможе оборонним підприємствам розвиватися і зменшить фінансовий тиск на них», — підкреслила Юлія Свириденко.

Також уряд затвердив «Дія.Картку», що дасть змогу ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки, які мають чітке призначення асигнувань. «Це змінить систему державних виплат, — зазначила Юлія Свириденко. — Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів».

За словами Прем’єр-міністра, це особливо важливо для запровадження таких ініціатив, як «єМалятко», «єКнига», «Ветеранський спорт» та невдовзі «Пакунок школяра», які мають чітке призначення асигнувань. Також українці зможуть отримувати виплати на «Дія.Картку» військових облігацій, допомоги у зв’язку з безробіттям, підтримки внутрішньо переміщених осіб, пенсій та грошової допомоги.

Уряд розширює підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях. Зокрема, оновлено механізм державної підтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі.

«Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС та посуху на півдні», — підкреслила Прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко повідомила, що фінансування з держбюджету буде спрямовано на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо. «Це дасть змогу збільшити площі поливу та захистити український врожай», — зауважила глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ