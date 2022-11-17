На Закарпатті за участі найбільшого в Україні добровольчого медичного шпиталю ім. Миколи Пирогова та мережі клінік Prevention втілюють у життя благодійний проєкт з робочою назвою «Ветеран». Ініціатори мають на меті надавати військовим медичну допомогу від простих оперативних втручань до пластичної хірургії й забезпечувати психологічну реабілітацію. Про це йшлося на пресконференції в Ужгородському пресклубі.

«Я вирішив бути максимально корисним у тій справі, в якій найкращий, — розповідав головний лікар мережі медичних клінік Prevention Віктор Петров. — Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на базі нашого госпіталю в Ужгороді проведено майже 50 благодійних операцій для постраждалих внаслідок війни. Вони різного рівня складності — від ортопедичних і травматологічних операцій до пластичної хірургії.

Доля познайомила мене з керівником першого мобільного добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадієм Друзенком. І він дав мені ще більше впевненості в тому, що я повинен займатися цією справою».

Розповідаючи про роботу медиків шпиталю, Геннадій Друзенко зазначив, що, перебуваючи на фронті з 2014 року, добровольці-медики у складі шпиталю без гарантій, статусів і фінансування всі ці роки рятували воїнів. А із травня 2022 року вони надали допомогу вже більш ніж п’ятьом тисячам військових.

Цими днями кілька десятків медиків шпиталю рятують життя українських захисників у Лимані, Слов’янську, Бахмуті та інших містах. У Бахмуті, за словами Геннадія Друзенка, стоять пліч-о-пліч із медиками ЗСУ, працюючи без перерв із загрозою для життя. Професійних рук, знань, навичок дуже не вистачає. І надалі, на жаль, роботи не меншатиме, бо сотні тисяч наших учасників війни раніше чи пізніше повертатимуться додому. Вони потребують допомоги. Шпиталі не впораються із цим завданням, особливо з реабілітацією.

Нині медики шпиталю наче отримали друге дихання. Намагаються поширити діяльність і на тили. В Ужгороді вони знайшли повне розуміння й підтримку в мережі клінік Prevention.

Місія здійсненна

Суть проєкту полягає в тому, щоб воїни могли отримати різні види допомоги поза госпіталями, адже ті не завжди мають змогу надати її в необхідному обсязі. «Ми спробуємо до нового року запровадити цей проєкт. Спробуємо зробити так, щоб ті, кому потрібна реабілітація, змогли її отримати», — продовжував Геннадій Друзенко.

«Для нас найцінніше — це люди, — розповідала менеджер із розвитку лабораторії «Ескулаб» Ірина Холоденко. — І це не лише наші працівники, які втікали від війни з гарячих точок і приїхали в західні області України і яких лабораторія забезпечила житлом. Це й військові, про яких ми дбаємо».

Благодійний фонд «Ескулаб», заснований на самому початку війни, весь цей час допомагає військовим продуктами харчування. На фронт щотижня відправляють їх майже 3 тонни. Надсилають медикаменти, засоби гігієни. Ірина Холоденко заявила про підтримання проєкту, що діятиме в тилу.

Про бажання долучитися повідомив пластичний хірург, керівник клінік «Літа+» Сергій Дербак, який акцентував на соціальних аспектах реабілітації воїнів.

«Пластична реконструктивна хірургія — це не лише історія для здорових людей. Це історія і про тих, хто втратив своє психологічне й функціональне здоров’я. Нині в Ужгороді у штаті мережі наших клінік працюють вісім пластичних хірургів топового рівня, — розповідав Сергій Дербак. — Прооперували вже багато людей, котрі зазнали різних травм під час війни. Пацієнти з понівеченими обличчями, покаліченими кінцівками, тулубом отримали висококваліфіковану медичну допомогу. Військових оперуємо безплатно. Бо обов’язок кожного бізнесу — допомагати в ситуації, що склалася».

Нині команда пластичних хірургів мережі «Літа+» готується до проведення наукової конференції, на якій ітиметься про роботу з пацієнтами, що постраждали від війни.

Охопити всю країну

Голова Ужгородської районної військової адміністрації Радіон Кіштулинець зазначив: «Війна матиме наслідки і вже має. Для наших героїв і героїнь це буде особливо відчутно. Ми всі мусимо їх підтримати. Є багато фізичних травм, багато психологічних. Тому такі медичні реабілітаційні ініціативи дуже важливі, бо багато людей уже потребують допомоги».

Найближчим часом команда благодійного проєкту «Ветеран» напрацьовуватиме логістичні шляхи, що забезпечать якомога швидше транспортування ветеранів, які потребуватимуть допомоги, на Закарпаття. Щоб зробити проєкт «Ветеран» усеукраїнським, планують розгортати волонтерську медичну мережу в усій країні, долучатимуть до неї і приватні, і державні медичні заклади.