На Полтавщині зростає кількість укриттів у навчальних закладах і дитсадках

Останнім часом ворог для завдання максимальної шкоди нашій промисловій інфраструктурі й населенню активно використовує ударні безпілотники. Виникла додаткова загроза життю і здоров’ю українців. Це змушує громади оперативно дбати про обладнання на своїх територіях різних типів бомбосховищ. На Полтавщині нині популярні модульні укриття, якими передовсім забезпечують навчальні заклади. Днями начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін відвідав будівництво такого об’єкта на території Нехворощанської громади.

Прості, але надійні

«У селі Маячка біля місцевого дитячого садка будують модульне укриття. У разі небезпеки воно стане захистом для 40 дітей. Побували на об’єкті, роботи тривають. Це одна з перших захисних споруд такого зразка. На будівництво Нехворощанська громада спрямувала понад мільйон гривень», — повідомив він.

Це найпростіше укриття-конструктор, яке збирають з готових блоків на заглибленні в землі. За потреби кількість модулів можна збільшити або зменшити. Елементи укриття виготовляють з важкого армованого бетону водонепроникності W8 та морозостійкості F300, здатного витримати вибухову хвилю 30 тонн/м2. Таке укриття забезпечує протиуламковий захист, це альтернатива укриттів у підвальних приміщеннях, яких часто нема в селах.

Відповідно до тендерної документації, площу укриття розраховують згідно із вимогами — 0,6 м2 на людину. За інформацією Дмитра Луніна, укриття забезпечать опаленням, електропостачанням, лавками для сидіння та генераторами.

«Безпека жителів Полтавщини — незмінний пріоритет нашої роботи. Особливу увагу приділяємо дітям, які попри війну мають здобувати знання і всебічно розвиватися», — зазначив обласний очільник.

У системі Prozorro надано звіти та анонси дев’яти закупівель для будівництва модульних протиуламкових укриттів. У середньому укриття на 40 місць оцінюють в 1,2 мільйона гривень. Такий самий об’єкт на 50 місць — в 1,4 мільйона гривень. Найбільше серед модульних укриттів — на 150 місць — оцінили у 3,5 мільйона гривень.

Протягом березня Нехворощанська територіальна громада замовила в київського ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» будівництво чотирьох укриттів на загальну суму 7,3 мільйона гривень. У селі Андріївка — на 50 місць, в селі Соколова Балка — на 40 і два в селі Маячка — на 40 та 150 місць.

Водночас тривають відкриті торги з будівництва укриттів у селі Базилівщина Машівської громади (на 50 місць), селі Вирішальне Сенчанської громади (50) та селі Ждани Сенчанської ТГ (100 місць).

Першопрохідцем у будівництві модульних укриттів для навчальних закладів на Полтавщині стала Мартинівська громада. Торік у листопаді місцевий відділ освіти замовив у вже згадуваного київського заводу будівництво трьох укриттів на 150 місць вартістю 3,2 мільйона гривень.

У Полтавській громаді модульні укриття не встановлюють, а проводять поточні та капітальні ремонти підвалів навчальних закладів.

Друге життя підвалів

Торік перед початком нового навчального року школи обласного центру уклали 20 договорів про переобладнання підвалів під укриття. На кожен такий ремонт із міського бюджету спрямували від 200 тисяч до пів мільйона гривень. За ці кошти підрядники до початку зими зміцнили стіни, проклали системи водопостачання, каналізації та опалення, виконали монтаж світильників, вимикачів тощо. Пізніше у школах міста замовили такі послуги: ізоляція трубопроводів, встановлення системи вентиляції, монтаж туалетів в укриттях.

Наприклад, школі №5 поточний ремонт тимчасового укриття обійшовся у майже 700 тисяч гривень. У таку суму оцінили завершальні будівельні та монтажні роботи, нагляд за їх виконанням, встановлення вентиляційної системи й електромонтажні роботи.

За інформацією департаменту освіти Полтавської міськради, поточні ремонти підвалів під укриття виконано у 13 навчальних закладах. У пристосованих підвалах для вбиралень встановили унітази й біотуалети, повідомила директор департаменту Жанна Каплоух.

Переобладнання підвалів під укриття відбувається і в інших закладах, наприклад, ліцеях №31 та №32, школах №37 і №40, гімназії №8.

Восени школа №29 теж уклала договір на поточний ремонт підвального приміщення з відповідною метою на суму майже пів мільйона гривень. Пізніше навчальний заклад замовив матеріали для облаштування вбиральні в укритті на суму майже 50 тисяч гривень, електромонтажні роботи — приблизно 65 тисяч гривень, ізоляцію трубопроводів — 37 тисяч гривень.

Капітальні ремонти підвалів під укриття провели у школі №2, а також у яслах-садках: №7 «Теремок» (укриття розраховано на приблизно 250 дітей), №40 «Ромашка» (110), №2 «Віночок» (357), №78 «Пізнайко» (118), №83 «Дзвіночок» (214).

Начальник управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому Максим Медведєв повідомив, що капітальний ремонт підвалів під укриття передбачає оновлення каналізації, встановлення постійних вбиралень та медичних пунктів, монтаж систем вентиляції з ручним керуванням, якщо зникне електропостачання.

Усі витрати на капітальні ремонти оплачено з міської скарбниці. Іще у 12 навчальних закладах Полтави капітальний ремонт підвалів під укриття триває або його мають почати. Термін завершення ремонтів — вересень цього року.

Максим Медведєв зазначив, що темпи виконання робіт залежать від фінансування проєктів і наявності будівельних матеріалів. Наприклад, торік складно було дістати необхідні матеріали для систем вентиляції, підрядники їх чекали місяцями. Ці всі труднощі пов’язані з війною. Але попри ці та інші перепони найближчим часом усі шкільні й садочкові підвали в місті обов’язково буде пристосовано під надійні укриття.