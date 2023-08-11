Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ухвалено постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників

За підсумками позачергового засідання уряду в середу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка унормовує доплати під час війни усім, кого залучено до захисту України. «Робимо все, щоб кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави», — наголосив він.

За словами керівника уряду, на час воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, — 100 тисяч гривень.

Постанову ухвалено на виконання положень Закону України від 28.06.2023 № 3161-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану». Нею внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Документом передбачено на період воєнного стану виплату додаткової винагороди:

— військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, — розміром від 30 000 до 100 000 гривень;

— військовослужбовцям строкової військової служби — розміром 6000 гривень;

— курсантам вищих військових навчальних закладів — розміром 2350 гривень;

— військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), — розміром від 15 000 до 30 000 гривень;

— військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, зараховані у розпорядження командирів, — розміром 20 100 гривень.

Також надано право керівникам відповідних міністерств та державних органів з урахуванням покладених на них завдань визначати особливості виплати додаткової винагороди військовослужбовцям.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»