Україна і союзники об’єднують зусилля навколо усунення екологічних проблем, які виникли під час війни

Агресорка-окупантка росія вбиває українців, вбиває і природу України. Мільйони гектарів лісу спалено обстрілами російських терористів. Забруднено атмосферу від спричинених обстрілами пожеж на нафтобазах, хімічних підприємствах тощо. Мільйони загиблих тварин на суходолі та у воді. Десятки затоплених вугільних шахт. Майже 200 тисяч гектарів української родючої землі (це як половина території Японії, півтори Греції чи дві площі Австрії) забруднено мінами й снарядами, які не розірвалися.

Один день війни обертається для довкілля України збитками на суму 4 мільярди гривень. І це без урахування екоциду рф на Каховській гідроелектростанції. А загальні екологічні збитки України, за підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, перевищують 2 трильйони гривень — це більш ніж ВВП Латвії 2022 року.

Ще торік у жовтні Президент Володимир Зеленський на весь світ оприлюднив формулу миру для подолання російської загрози. Формула має десять пунктів. Крім оборонної підтримки України, виведення російських військ і припинення бойових дій, покарання винних у збройній агресії, звільнення всіх полонених і депортованих росією українців, формула також передбачає протидію екоциду.

Тоді глава держави наголошував: «Маємо знайти й спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, і відлуння війни ще довго зберігатиметься — у вибухах мін, які забиратимуть життя дітей і дорослих, у забрудненні води, ґрунтів та атмосфери. Партнери вже допомагають нам із розмінуванням. Потрібне термінове нарощування кількості такої техніки та фахівців для цього. Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд. Це все — не просто українська проблема. Це виклик для всього світу».

«Нині наше завдання — об’єднати зусилля всього світу навколо усунення екологічних проблем, які виникли під час війни, але понад усе — щоб досвід подолання цих проблем ліг в основу роботи із встановлення миру. Ключовими цілями екологічної безпеки у межах формули миру є оцінка збитків, притягнення росії до відповідальності та кліматична трансформація української економіки», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час нещодавньої зустрічі з послами іноземних держав у межах робочої групи із практичної реалізації принципів формули миру щодо її частини про екологічну безпеку.

Тож Україна разом із цивілізованими державами активно рухається в пошуках рішень, які б забезпечили мир у світі й подолали наслідки війни.

Один з найважливіших елементів формули миру щодо частини про екологічну безпеку — гуманітарне розмінування українських земель.

«Уряд розпочав реалізацію амбітної програми з гуманітарного розмінування територій. За десять років заплановано повернути у використання 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами земель. Але для цього Україна досі потребує допомоги партнерів», — цитує слова Юлії Свириденко пресслужба Міністерства економіки.

До слова, місяць тому уряд затвердив порядок використання коштів з рахунку Мінекономіки, відкритого в межах платформи United24 (єдине вікно для пожертв від благодійних організацій міжнародних партнерів та громадян на підтримку України) для фінансування заходів гуманітарного розмінування. Кошти зокрема йтимуть на розмінування, транспортування вибухонебезпечних предметів до місця знищення, укомплектування техзасобами піротехнічних підрозділів. Донори знатимуть, куди витрачатимуть гроші, — передбачено публічне звітування про придбані чи надані за отримані кошти товари, роботи та послуги.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на зустрічі з послами говорив, що восьмий пункт формули миру «Екологічна безпека» — це не лише про обрахунок збитків довкіллю, розмінування та відновлення природи. Це насамперед про об’єднання зусиль задля запобігання новим війнам у майбутньому.

«Партнери чітко розуміють: захист довкілля — кроссекторальна сфера, адже воно не має кордонів. Активно працюємо над тим, щоб у європейському законодавстві з’явилося визначення терміна «екоцид». Дискусія навколо цього питання триває давно, як і обговорення членства України в ЄС. Війна стала каталізатором цих процесів. Ніхто не сумнівається, що Україна обрала розвиток у європейській сім’ї народів. Ніхто не сумнівається: розв’язати війну в Україні — означає свідомо знищувати довкілля в центрі Європи», — цитує його слова пресслужба міністерства.