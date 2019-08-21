Останніми роками українську армію істотно реформовано. Законодавчо затверджено вдвічі більшу порівняно з 2014 роком чисельність Збройних сил — до 250 тисяч осіб. Відчутно нарощено їхній бойовий склад і вдосконалено структуру. З урахуванням бойового досвіду й стандартів НАТО радикально змінено систему підготовки українських військ. Відбувається оновлення форм і змісту бойової підготовки. Програми навчання військовослужбовців розробляють з урахуванням бойового досвіду. На цьому наголосив міністр оборони Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міноборони та ЗСУ.

Армія планово переходить на професійну основу. Відповідно до Концепції розвитку професійного сержантського й старшинського складу здійснюється комплектування військ підготовленим і вмотивованим особовим складом, посилено кадровий потенціал. Запроваджено Концепцію військової кадрової політики на період до 2020 року, якою визначено нову філософію проходження військової служби — від прийняття на службу до звільнення в запас. Реалізується нова модель кар’єрної перспективи офіцерів на основі здобуття військової освіти з одночасним вивченням іноземної мови, зокрема за кордоном, повідомляє пресслужба Міноборони.

За рейтинговим принципом атестують військовослужбовців і формують резерв кандидатів для просування по службі, до якого включено понад 15 тисяч офіцерів. Також формується принципово новий сержантський і старшинський корпус.

Підвищено рівень мотивації особового складу до військової служби. Грошове забезпечення, порівняно з 2014 роком, зросло в середньому в 3—4 рази. Так, грошове забезпечення командира бригади зросло із 6,6 до 25,4 тисячі гривень, командира роти — з 5,1 до 15,8 тисячі, стрільця — з 2,7 до 10,2 тисячі гривень.

«З травня 2019 року збільшено щомісячні виплати за участь в операції Об’єднаних сил. На першій лінії на глибину ротних опорних пунктів — до 17 тисяч гривень та до 6,5 тисячі в інших районах», — наголосив міністр.

Надійний тил

Удосконалюється і соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх родин. Зокрема запроваджено грошову компенсацію за піднаймання житлового приміщення контрактникам рядового, сержантського і старшинського складу. Ухвалено програму будівництва житла для військовослужбовців, спрощено процедуру його отримання. Протягом 2014—2018 років вони отримали понад п’ять тисяч квартир. А грошову компенсацію за не отримане житло видано понад двом тисячам осіб. Вводять в експлуатацію казарми поліпшеного планування, в яких до кінця року поселять 23 тисячі військовослужбовців.

Реалізують і масштабні інфраструктурні проєкти. Відновлено 134 об’єкти військової інфраструктури: 23 їдальні, 60 об’єктів на восьми навчальних центрах і полігонах, 37 об’єктів на семи арсеналах, базах і складах, 14 комплексів аеродромних споруд і злітно-посадкових смуг. Будують чотири військові містечка в Миколаївській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях.

«Протягом 2014—2019 років Збройним силам поставлено понад 11,9 тисячі основних зразків озброєння і військової техніки та близько 1,4 мільйона одиниць засобів ураження. Прийнято на озброєння 120 зразків, відновлено справність понад 12 тисяч одиниць ОВТ, — зазначив Степан Полторак. — Освоюється виробництво ракет і боєприпасів на національних підприємствах, затверджено Програму ракетобудування. Завершується випробування реактивного комплексу «Вільха», посилено засоби ППО, зокрема зенітно-ракетного прикриття, впроваджують нову систему логістики».

Від іноземних партнерів, передусім від США, отримано матеріально-технічної допомоги на суму понад 360 мільйонів доларів. Також Міноборони набуло повноважень щодо закупівлі озброєнь за імпортом в іноземних партнерів.

Здійснено перехід 73 військових частин на нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування. Міністр оборони підкреслив, що ці пріоритети повинні залишитися і на перспективу.

Кваліфікована медична допомога

Урядовець наголосив на позитивних зрушеннях у системі медичного забезпечення українського війська: «Зменшилася етапність у наданні кваліфікованої медичної допомоги, її наближено до переднього краю. Це дало змогу знизити летальність на етапах медичної евакуації та у лікувальних закладах».

Нині сформовано єдиний орган медичного забезпечення — Головне військово-медичне управління, відкрито реабілітаційний центр для військовослужбовців і створено три нові медичні заклади рівня «відділення/центр».

«Розгорнуто шість профільних реабілітаційних відділень на 490 ліжок. Обсяг реабілітаційної бази доведено майже до 1,5 тисячі ліжок», — повідомив Степан Полторак, додавши що нині забезпеченість лікарськими засобами й індивідуальними аптечками доведено до встановлених норм, а підрозділи ЗС України, які виконують завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил, забезпечено ними на 100%.

За підсумками засідання Комітету реформ Міноборони, рішенням міністра Міжвідомчій робочій групі з питань проведення оборонного огляду доручено забезпечити організоване проведення оборонного огляду на засадах спроможностей із використанням можливостей Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.

Зокрема до 30 вересня 2019 року потрібно подати до РНБО висновки з оцінювання безпекового середовища на середньострокову перспективу, інформацію про досягнення стратегічних цілей за результатами реформування, оцінку стану ЗСУ. Заступникам міністра доручено забезпечити безпосередні закупівлі профільним міністерством продукції (робіт, послуг) оборонного призначення за імпортом та впровадження інфраструктурних проєктів. Керівному складу оборонного відомства слід буде забезпечити ефективну взаємодію з МЗС, Мінінформполітики, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерством у справах ветеранів, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки для захисту національних інтересів.

Міністр доручив Генеральному штабу ЗСУ до 20 червня 2020 року трансформувати систему морально-психологічного забезпечення Збройних сил України відповідно до принципів НАТО.

Підбиваючи підсумки, Степан Полторак підкреслив, що головним завданням для Міноборони, Збройних сил, а також для сил безпеки і оборони загалом було і залишається завдання захищати територіальну цілісність країни.

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«Урядового кур’єра»