Таку суму Кабінет Міністрів надав із резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків пожежі. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що ситуацію в Калинівці він контролює особисто, та й досвід подолання наслідків таких пожеж влада вже має. За потреби суму може бути збільшено.
Він також розповів, що після вирішення питань безпеки громадян і локалізації пожежі розпочнеться розмінування територій. На рівні Вінницької ОДА працює штаб, завдання котрого — проведення всіх технічних робіт, відновлення пошкоджених об’єктів і допомога постраждалим.
Глава уряду припустив, що склад боєприпасів знищено не випадково: «Потрібне ефективне розслідування. Це арсенал нашого війська. Винних має бути притягнуто до відповідальності», — наголосив він. Він висловив подяку учасникам ліквідації наслідків вибухів. Здебільшого начальникові Генерального штабу, військовим, ДСНС, Нацгвардії. «Також відзначу якісні дії місцевої влади, громадськості. Дякую всім, хто допомагав у складну хвилину жителям уражених територій. Зараз наше завдання — забезпечити безпеку громадян», — додав глава уряду.
До речі, розслідування причин цієї надзвичайної події на вимогу Прем’єра має бути глибоким і повним. Слова глави уряду цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Нам потрібне глибоке розслідування причин події в Калинівці. Ситуація нагадує аналогічні випадки в Балаклії та інших містах. Нам треба переконатися в тому, що всі винні понесуть відповідальність».
Згодом Володимир Гройсман доручив міністру з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Вадимові Чернишу забезпечити для громадян прийнятні умови перетину лінії розмежування на сході, а також на контрольно-пропускних пунктах із Кримом. «Елементарних умов немає, антисанітарія. Люди, які перетинають лінію, — діти, люди похилого віку. Під керівництвом Вадима Черниша наведіть там порядок. Це моя вимога. Потрібно на всіх пропускних пунктах навести порядок, це принципово важливо», — сказав він.
До слова, того дня міністри погодилися надати 1,7 мільярда гривень на реалізацію близько 1000 проектів розвитку в регіонах, спрямованих на поліпшення інфраструктури. «Це тисяча проектів на територіях. Що це за проекти? Це дитячі садочки, школи, стадіони, поліклініки, інші медичні установи, дороги. Це понад тисяча проектів і об’єктів, які буде реалізовано на місцях», — сказав Володимир Гройсман.
У затверджений перелік входять будівництво окружної дороги в Дніпрі (250 мільйонів гривень), перинатального центру в Луцьку (45 мільйонів гривень), поліпшення інфраструктури водопостачання в Хмельницькій області (10 мільйонів гривень).
А по завершенні засідання міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив представникам ЗМІ, що небо в радіусі 50 кілометрів від складу боєприпасів біля Калинівки буде закритим до зменшення активності вибухів. «Ми одразу закрили небо в радіусі 50 кілометрів від епіцентру подій. Це обмеження діятиме ще щонайменше добу. Уважно стежитимемо за ситуацією. Якщо буде зменшення активності вибухів, ми розглянемо скасування заборони польотів», — сказав він.