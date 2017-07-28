Товариство засновано в квітні 1999 року, і за цей час воно стало визнаним в Україні виробником та постачальником озонованої питної води високого очищення. Досягнуті показники якості продукції та організації виробництва відповідають вимогам Міжнародної асоціації якості води, членом якої товариство стало у 2001 році, — одним з перших в Україні. Продукція, яку виробляють під торговою маркою «Аква Фонтана», є переможцем найпрестижнішого некомерційного конкурсу, який проводить Держспоживстандарт України, — Всеукраїнського конкурсу якості продукції «Сто кращих товарів України». Підприємство дійсний член Торгово-промислової палати України, учасник міжнародних та регіональних екологічних науково-практичних конференцій і промислових виставок, також першого Євразійського конгресу виробників бутильованої води.
За словами директора ТОВ «Аква Фонтана» Віктора Гордона, виробництво води найвищих питних кондицій є виключним видом діяльності підприємства і здійснюється під однойменною торговою маркою, зареєстрованою у серпні 1999 року. Підприємство використовує новітні технології водопідготовки і водоочищення та здійснює їх на високотехнологічному обладнанні і компонентах вітчизняного й імпортного виробництва.
«Процес очищення розробили фахівці нашого підприємства у співдружності з представниками провідних українських науково-виробничих компаній з урахуванням умов водокористування Запорізького регіону, який характеризується високим рівнем хімічного і бактеріального забруднення водного басейну. Застосування сучасного нового обладнання, ресурсо- та енергоощадних технологій найвідоміших світових і вітчизняних виробників дає змогу проводити делікатне очищення води на молекулярному рівні без використання хімічних реагентів (так зване безреагентне очищення) і без фазових перетворень води (дистиляція, виморожування або електроліз), що зберігає її природну структуру і властивості», — каже він.
Директор товариства також повідомив, що шестиступеневий процес водопідготовки дозволяє повністю очищати воду від штучних забруднючів, знезаражувати від патогенної мікрофлори, наприкінці процесу насичуючи її киснем на озоногенераторній установці. Вироблену тут питну озоновану воду того самого дня розливають у 19-літрові полікарбонатні бутлі, п’яти-, півтора- та півлітрову ПЕТФ-тару і доставляють споживачеві.
«Аква Фонтана» отримало дозвіл Запорізької облСЕС щодо постачання питної води високого очищення своєї торгової марки у шкільні, дошкільні, спортивні, оздоровчі та лікувальні заклади для покращення водопитного режиму та приготування їжі. Освічені та проінформовані споживачі віддають перевагу питній воді у 19-літровому бутлі з первинного полікарбонату, що є аналогом скла. Він не взаємодіє з водою при повторному використанні, що дає змогу, на відміну від ПЕТФ-тари, використовувати ці бутлі багаторазово, як це прийнято у всьому цивілізованому світі, не забруднюючи навколишнє середовище спорожнілою тарою одноразового використання.
Таким чином, на підприємстві виробляють продукт, що відповідає високим вимогам сучасності. Тож фахівці ТОВ «Аква Фонтана» впевнені, що питна вода їхньої торгової марки за споживчими властивостями зможе повністю задовольнити потреби кожної родини в екологічно чистому та безпечному продукті для щоденного вживання дітьми і дорослими.
На думку Віктора Гордона, головна їхня цінність — це самі люди, які 18 років поспіль зберігають та примножують традиції компанії.
Традиційно протягом навчального року та шкільних канікул відбуваються екскурсії на підприємство з виробництва питної бутильованої води торгової марки «Аква Фонтана» для школярів. Вони дуже популярні серед малечі, бо запоріжці проживають в екологічно складному й напруженому регіоні. З неякісною водою містяни мають справу щодня в школі, вдома та на роботі. Основною метою цих екскурсій є підтримка намагань педагогів та батьків учнів в екологічному вихованні підростаючого покоління й популяризації здорового способу життя, важливою складовою якого неодмінно є культура споживання води.