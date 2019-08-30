Учора розпочалася нова доба українського парламенту — його ІХ скликання. Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами розпочалося о 10-й ранку під Державний гімн України. Головував на засіданні Голова ВР VIII скликання Андрій Парубій. Він запропонував ушанувати пам’ять загиблих на Донбасі захисників України. «Ми зі скорботою згадуємо наших захисників, які загинули за незалежність і суверенітет України», — сказав він, а новообрані депутати вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

У залі були присутні попередні президенти України, на той час ще Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і урядовці, представники духовенства й іноземні політики. Трохи пізніше прибув Президент Володимир Зеленський.

Текст присяги зачитав найстарший з новообраних народних депутатів 78-річний Юлій Іоффе. Як відомо, саме таку процедуру передбачено Конституцією та законодавством України. Народні депутати стоячи слухали текст і підтримали його словом «Присягаю!»

Далі Андрій Парубій оголосив, що до 13-ї години триватиме перерва, під час якої в кулуарах другого поверху депутати поставлять свої підписи під текстом присяги, отримуватимуть посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів і картки для голосування, тобто стануть депутатами з усіма повноваженнями та обов’язками. О 13-й вони мають повернутися до сесійної зали та зареєструватися для повноцінної роботи. Андрій Парубій привітав усіх новообраних депутатів зі складанням присяги і закрив урочисте засідання парламенту.

Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Разумков, який головував на першому засіданні першої сесії парламенту ІХ скликання, оголосив про припинення повноважень народних депутатів VIII скликання. Він закликав депутатів ІХ скликання подякувати колегам. У відповідь у сесійній залі прозвучали оплески. Дмитро Разумков нагадав, що, згідно з Регламентом Верховної Ради, він як голова підготовчої депутатської групи має вести засідання парламенту до того, як буде сформовано тимчасову президію першої сесії. Ця президія має складатися із шести депутатів. До її складу входять голова підготовчої депутатської групи та по одному представнику від кожної партії. До її складу увійшли народні депутати Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Юлій Іоффе, Андрій Кожем’якін, Михайло Забродський та Ярослав Желєзняк. За це рішення проголосували 390 народних депутатів.

Уряд Гройсмана склав повноваження

Дмитро Разумков нагадав, що, згідно з вимогами Конституції, Кабмін складає повноваження перед новообраною ВР. Відповідну заяву подає Прем’єр-міністр та оголошують на першому пленарному засіданні нового парламенту. Слово для заяви головуючий надав тоді ще Прем’єру Володимирові Гройсману.

Він заявив про складання повноважень Кабінету Міністрів перед Верховною Радою нового скликання: «Відповідно до Конституції України, я як Прем’єр-міністр України і мій уряд складаємо повноваження перед новообраною Верховною Радою. Сьогодні з цієї трибуни роблю заяву про складання цих повноважень», — сказав він.

Володимир Гройсман відзначив успіхи в роботі уряду в попередні роки і побажав новій Верховній Раді постійного відчуття відповідальності. Він також побажав успіхів новому складу Кабміну. А Дмитро Разумков наголосив, що Кабінет Міністрів, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою, має продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

П’ять фракцій та одна депутатська група

Далі у Верховній Раді оголошено про створення п’яти фракцій та однієї депутатської групи. Дмитро Разумков оголосив про їхній керівний склад. До складу фракції «Слуга народу» увійшли 254 народних депутати, а очолив її Давид Арахамія. Першим заступником голови фракції обрано Олександра Корнієнка. Створено фракцію «Опозиційна платформа — За життя», до якої увійшли 44 народних депутати. Співголовами обрано Юрія Бойка та Вадима Рабиновича. Фракцію «Батьківщина», куди увійшли 25 народних депутатів, очолила Юлія Тимошенко, а її заступником став Сергій Соболєв. Також оголошено про створення фракції «Європейська солідарність», до якої увійшли 27 народних депутатів, а співголовами обрано Артура Герасимова та Ірину Геращенко. Фракція «Голос», членами якої стали 17 народних депутатів, головою обрала Сергія Рахманіна, а заступником — Ярослава Желєзняка.

Дмитро Разумков повідомив про створення депутатської групи «За майбутнє», куди увійшли 23 народних депутати. Співголовами її обрано Віктора Бондаря і Тараса Батенка. Найбільше депутатів — 254 — у фракції «Слуга народу». Отже, Дмитро Разумков оголосив, що ця фракція має право коаліції і оголосила себе коаліцією.

Далі у засіданні настала технічна перерва для переобладнання системи для голосування «Рада» відповідно до фракційної належності депутатів.

Побажання відповідальності

Після повернення до сесійної зали слово для доповіді отримав Голова Верховної Ради України VIII скликання Андрій Парубій. Він підкреслив, що головне завдання політикуму — збереження Української держави. «Я прихильник усіх інноваційних ідей, зокрема ідеї про державу смартфонів, але щоб реалізувати державу смартфонів, передусім треба, щоб була держава», — наголосив він. Адже смартфон можна купити, а державу купити неможливо, бо «вона твориться поколіннями у запеклій боротьбі». Новообраним депутатам він побажав передусім відповідальності.

Фракція «Слуга народу» запропонувала на посаду спікера нового скликання Дмитра Разумкова. Інших кандидатур не було. Депутатам запропонували перейти до обговорення кандидатури Разумкова. Проте представники «Європейської солідарності» обурилися, що їм не надали відповідних матеріалів.

Під час обговорення кандидатури фракція «Європейська солідарність» заявила про перехід в опозицію, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. «Політична сила «Європейська солідарність» вітає переможців цих виборів. Ми переходимо в опозицію і сьогодні про це оголошуємо, що ми переходимо в опозицію до правлячої партії, але, звичайно, не до України. Партія обстоюватиме територіальну цілісність і незалежність України», — наголосила вона.

Сам Дмитро Разумков під час обговорення своєї кандидатури висловив сподівання, що нинішня Верховна Рада буде найенергійнішою та сповненою бажання змінити парламент. За його словами, вона кардинально оновлена, і 80% — нові обличчя. «Сьогодні ми маємо наймолодшу Верховну Раду, ніж у будь-якому попередньому скликанні. І саме на ІХ скликання покладено історичну місію — відновити довіру до державних інститутів України, запустити законодавчий механізм стрімкого економічного зростання, очистити владу від корупційних практик і кумівства, якого, на жаль, ще досі багато у нашій державі», — визнав депутат.

Після обговорення Дмитра Разумкова 382 голосами «за» обрано Головою ВР. Першим віцеспікером 330 голосами «за» — народного депутата від партії «Слуга народу» Руслана Стефанчука, віцеспікером 318 голосами «за» — депутата від партії «Батьківщина» Олену Кондратюк.

Тоді до зали прибув Президент Володимир Зеленський, який виголосив позачергове послання про внутрішнє та зовнішнє становище держави. Він також вніс пропозицію призначити на посаду очільника Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

«У новому уряді красти не будуть»

Кандидат у Прем’єри зазначив, що завдання нового уряду — економічне зростання, тому що всі наявні проблеми розв’язуються лише економічним зростанням. «Нам потрібно зростати. Зростати не на 2—3%, а щонайменше на 5—7%», — констатував він.

Серед головних проблем Олексій Гончарук назвав розбиту інфраструктуру, жахливий стан ЖКГ, війну на сході країни і корупцію. Найближчим часом буде проаналізовано діяльність усіх органів влади і звільнено всіх неефективних керівників. А ще що дешеве кредитування — необхідна умова для розвитку економіки.

Він поінформував, що через кілька тижнів до Києва прибуде нова місія МВФ, з якою вестимуть переговори про нову програму співпраці з Україною терміном на 3—4 роки.

«Нам дуже важливо змінити ставлення до України у світі. Йдеться про імідж. Наш кредитний рейтинг свідчить сам за себе, всі ці спекулятивні назви не ображають, але це результат нашої спільної роботи за останні десятиліття. Це потрібно змінити якомога швидше. І основою для цих змін має стати співпраця з нашими міжнародними партнерами і кредиторами», — додав Олексій Гончарук.

«Ще одна біда України — контрабанда. Вона вбиває конкуренцію і не дає бізнесу нормально розвиватися. Це теж потрібно припинити, і як це зробити, ми добре знаємо. Я розраховую, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище», — заявив він. І додав, що докладе всіх зусиль та досягне того, що в новому уряді в жодному разі не крастимуть.

Відбулося голосування, і 290 голосами «за» Олексія Гончарука затвердили на посаді Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Народився у 1984 році. Навчався в середній школі в місті Городня Чернігівської області. Закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», випускник Києво-Могилянської бізнес-школи. Юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії (кандидат наук) у галузі права.

З 2005-го по 2008 рік працював у київській інвестиційній компанії PRIOR-Invest, де очолював юридичний відділ. Заснував юридичну фірму Constructive Lawyers, що спеціалізується на наданні юридичних послуг у галузі інвестування й фінансування будівництва нерухомості.

У 2009 році очолив громадську організацію «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам», що виступала за цивілізований ринок забудівель, у якому враховано інтереси всіх гравців: місцевих жителів, держави, банків, але першочергово — приватних інвесторів. Згодом став заступником генерального директора Першої української індустріально-інвестиційної компанії, яка також інвестувала в будівництво.

Очолював ГО «Незалежний арбітражний суд». Був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers. З вересня 2015 року очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO). Працював позаштатним радником першого віцепрем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

28 травня 2019 року його призначено заступником глави Адміністрації Президента, з 25 червня 2019-го — заступником керівника Офісу Президента України. 29 серпня Верховна Рада призначила Олексія Гончарука Прем’єр-міністром України.