Провели засідання Антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств та енергетичних компаній, щоб оцінити стан енергосистеми, узгодити алгоритми реагування на виклики війни в різних сценаріях. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Серед головних тем — початок опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів; нарощування генерації, зокрема розподіленої, та потреби для швидкого відновлення й ремонту після пошкоджень, — зазначила очільниця уряду. — Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наше завдання — пройти з теплом усю зиму».

За словами Прем’єр-міністра, один із наших пріоритетів — розвиток розподіленої генерації. Це дає змогу громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак. Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації, потужності нарощуватимуть і надалі.

Уряд щоденно координує дії з обласними адміністраціями, громадами та профільними службами. Особливу увагу приділили прифронтовим регіонам, де росія системно обстрілює енергетичні об’єкти, намагаючись позбавити громади тепла. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працюють понад вісім тисяч пунктів незламності, ще чотири тисячі готові до розгортання у разі відключень. Усі вони забезпечені пальним та засобами зв’язку.

«Також у межах програм «Зимової підтримки» зберігаємо фіксовану ціну на газ та електроенергію для побутових споживачів, щоб українські родини могли пройти зиму без додаткового фінансового тиску, — повідомила Юлія Свириденко. — Усі відповідні міністерства отримали завдання для забезпечення належної роботи енергосистеми.

Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити тепло й світло в домівках українців попри виклики війни».

