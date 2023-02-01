У Миргороді завершили реконструкцію історичної будівлі Центру естетичного виховання на вулиці Грекова, яка тривала два роки. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. «Масштабну реконструкцію Центру естетичного виховання завершено. Витрачено більш як 28 мільйонів гривень, із яких 4,6 мільйона — кошти з міського бюджету, 418,8 тисячі — обласного і 23 мільйони — Європейського інвестиційного банку». Над реалізацією проєкту працювали спеціалісти відділу капітального будівництва Миргородської міської ради й кількох приватних будівельних організацій.

Стара будівля з новим змістом

Будинок споруджено 1900 року. Його реконструкцію запланували 2019-го. Реалізацію проєкту розпочали 2021-го в межах програми «Велике будівництво». Фасад добротного красивого приміщення вирішили зберегти, а середину наповнити сучасним змістом. Замінили покрівлю, утеплили стіни, частково відремонтували фундамент, виконали внутрішнє оздоблення. Замінили системи електротеплопостачання та вентиляції, створили умови безбар’єрності. Оновили сценічний майданчик і актовий зал. Його забезпечили спеціальним сценічним світлом, а згодом — звуковим обладнанням.

Після реконструкції понад 800 дітей зможуть відвідувати в Центрі естетичного виховання ляльковий та мінітеатри, цирковий і фольклорний гуртки, студії сучасного, спортивного та народного танцю, естрадного вокалу, гуртки декоративно-вжиткового напряму, секції «Живе слово», «Художня кулінарія» та дитячу студію відеомистецтв «Темп».

Турбота про дітей, їхні життя і здоров’я — пріоритет для Полтавської міської територіальної громади. У Полтаві здали в експлуатацію шість укриттів у п’яти дитячих садочках та школі. Під бомбосховища пристосували капітально відремонтовані підвали.

Начальник управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому Максим Медвєдєв розповів, що на об’єктах оновили каналізацію, обладнали вбиральні та медичні пункти, виконали монтаж вентиляційних систем з ручним керуванням, якщо зникне електропостачання. Усі витрати оплачено з міського бюджету.

Схожі укриття готують або збираються обладнувати і в 12 інших навчальних закладах обласного центру. Термін здачі їх в експлуатацію — вересень цього року.

«Початок і фінансування ремонтів підвалів у школах і дитячих садках залежить від того, коли депутати ухвалять бюджет, наявності будматеріалів, термінів оплати через казначейство тощо. Торік найбільшою проблемою був брак будівельних матеріалів, обладнання для вентиляції. Усе це пов’язано з війною», — каже Максим Медвєдєв.

Він повідомив, що до кінця 2023 року комісія Міністерства розвитку громад та територій України має оголосити переможцями конкурсу проєкти міськвиконкому з добудови у двох освітніх закладах Полтави: навчально-виховному комплексі №16 та загальноосвітній школі №9. Реконструкцію навчальних закладів зроблять для того, щоб збільшити кількість класів.

Хромбуки для вчителів

Проєкти добудови корпусів розробили 2019 року, але тоді влада Полтави не знайшла коштів на реконструкцію. Роботи відновили торік і подали їх на конкурс Мінрегіону.

«Ми перемогли 23 лютого — за день до війни. Торік Мінрегіон разом з ЄБРР повинен був надати кошти на зведення двох цих об’єктів. Та почалася війна. Пізніше конкурс відновили, і всі документи ми відправили на початку літа. А у жовтні був позитивний результат — пройшли до наступного етапу, і він суто технічний: інвестори переглядають тільки кошторисну частину проєктів. Нас повинні оголосити переможцями, щойно комісія збереться, і наступного року надати ці кошти. Інвестор — Європейський інвестиційний банк», — розповів Максим Медвєдєв.

На початку цього року загальна вартість реконструкції НВК №16 була понад 62 мільйони гривень, школи №9 — 84 мільйони гривень. Але через війну витрати на добудови в цих закладах можуть збільшити. Точну ціну будівництва визначать після завершення державної експертизи відкоригованих проєктів.

2023 року планують повністю реконструювати й пирятинський ліцей. За приблизними оцінками, проєкт обійдеться майже у 100 мільйонів гривень. Ця сума для громади дуже велика, але пирятинці розраховують отримати співфінансування від держави — 80% вартості робіт: 80 мільйонів гривень.

На Полтавщині освітянські та культурні об’єкти не тільки реставрують та капітально ремонтують, а й будують нові. За словами Дмитра Луніна, на 2022 рік в області планували будівництво 19 об’єктів, внесених до програми «Велике будівництво». Це школи, садочки, стадіони.

У краї створюють умови для роботи шкільних учителів та викладачів професійної освіти, забезпечують їх електронними пристроями. У січні освітяни Полтавщини отримали для роботи понад 1100 хромбуків — ноутбуків, які працюють на базі Google Chrome. За словами Дмитра Луніна, цю техніку область отримала в межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю», це підсумок співпраці обласної адміністрації з МОН, Мінцифри, компанією Google та ЮНЕСКО.

Заступник начальника ПОВА Ігор Панченко розповів, що хромбуки спрощують роботу освітян в умовах цифровізації. «Нині більшість закладів переходить на роботу в освітніх інформаційних системах, тому хромбуки дадуть змогу вести електронні журнали, звіти, проводити навчання з використанням інструментів цифровізації».

Показово, що передовсім майже 100 хромбуків передали педагогам-переселенцям.