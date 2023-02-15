Що довше триває війна, то більшого значення в МОН надають психосоціальній підтримці учасників освітнього процесу. Останнього дня січня з ініціативи міністерства у країні створили спеціальну комунікаційну платформу, на якій психологи-практики мають змогу обмінюватися досвідом.

«Торік ми надіслали лист із пропозицією до психологів створити професійну мережу, і за кілька тижнів понад 10 тисяч шкільних психологів виявили бажання взяти участь в роботі комунікаційної платформи», — повідомив директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

До реалізації ініціативи долучилися фахівці Асоціації інноваційної та цифрової освіти. «Створюватимемо можливості для підвищення кваліфікації освітян в наданні психологічної допомоги», — запевнила виконавчий директор асоціації, координаторка мережі українських освітніх хабів Марія Богуслав.

Якщо учень став тривожним

Реалізують ініціативу завдяки підтримці міжнародних партнерів.

«Підтримка ментального здоров’я, особливо дітей — виклик для України, тому ми з великим задоволенням беремо участь у цьому проєкті», — поділився заступник аташе Посольства США в Україні Скотт Вітмор.

Працюють у цьому напрямку й на Полтавщині. У місцевій академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського започаткували курс підвищення кваліфікації з надання психологічної допомоги та емоційної підтримки дітей і підлітків. За словами директора закладу Віталія Зелюка, його вже пройшли більш як тисяча педагогічних працівників загальної середньої та дошкільної освіти, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів.

Віталій Зелюк зазначає, що курс складається із трьох компонентів: навчально-практичних тренінгів, освітнього марафону та обласного проєкту для шкільних команд. Так освітяни дізнаються, як підтримувати свій психічний стан в умовах війни, вчаться надавати першу психологічну допомогу, ознайомлюються з рекомендаціями щодо перенаправлення до відповідних фахівців, якщо в дитини або підлітка виникне потреба у глибшій психологічній підтримці. Можна обрати для навчання всі компоненти курсу або окремі з них.

Курс розраховано на класних керівників, учителів-предметників. Розробники врахували, що вчитель — не психолог, хоч до його думки дослухаються батьки і часто просять поради. Саме він може підказати, як поводитися з дитиною у складних ситуаціях, що виникають унаслідок війни. Якщо учень демонструє зміни в поведінці та емоційному стані, став тривожним, плаксивим або агресивним, педагогові варто порадити батькам звернутися до психолога. Дорослому, який надає дитині первинну психологічну допомогу, слід спиратися на три принципи: дивитися, слухати, спрямовувати до фахівців.

У Полтавському центрі соціальних служб у будні з 8.30 до 17 години працює лінія психологічної підтримки. На телефонах четверо фахівців із соціальної роботи, які можуть надавати первинну психологічну підтримку. Торік на лінію звернулися сотні людей, здебільшого переселенці, просили допомогу через втрату близької людини тощо. Усі вони отримали допомогу. Це повідомив заступник директора центру Сергій Майхер.

Аудіохрестоматія для школярів

Рятувальники та представники «Ротарі Клуб Полтава» започаткували проєкт «Врятуй Тедді». Його суть полягає в налагодженні психологічного контакту, заспокоєнні дітей, які стали учасниками або свідками надзвичайної події. Це працюватиме так. У пожежній або іншій спецмашині, яка виїжджатиме на надзвичайну подію, будуть м’які іграшки — ведмедики Тедді. Пройшовши навчання, рятувальники за допомогою іграшок мінімізуватимуть у дітей психологічний вплив негативних наслідків травматичних подій.

В управлінні ДСНС України у Полтавській області повідомили, що проєкт доповнять цікавими елементами й реалізовуватимуть і на територіях інших громад.

Telegram-канал «Психологічна підтримка» з корисними дописами та базовими рекомендаціями, які під час війни допоможуть розвантажити нервову систему, діє в поліції Полтавщини. По допомогу вже звернулося кількасот громадян з різних областей країни. Керівниця психологічної служби главку обласної поліції Олена Демяник зазначила: «Telegram-канал «Психологічна підтримка» створено для надання допомоги громадянам, які самостійно не спроможні впоратися з панікою, страхом, тривогою та іншими сильними емоціями».

Працівники служби надають не лише персональну допомогу громадянам, а й консультують педагогічних працівників, як психологічно підтримати дітей під час сирен, перебування у бомбосховищах тощо.

Фахівці поліції запустили чат-бот @poltavasupportbot (посилання є на каналі) для зворотного зв’язку психолога із клієнтом.

Заспокоїти нервову систему батьків та дітей-переселенців, школярів допомагає читання художньої літератури. Нині в усіх бібліотеках Полтави побільшало читачів. У краї втілюють освітній проєкт «Шкільна аудіобібліотека». Твори шкільної програми озвучують професійні актори й завантажують на YouTube в межах проєкту «Вінілосховище» голови Полтавської облради Олександра Біленького. За його словами, він започаткував аудіохрестоматію для учнів.

Програма доступна онлайн і офлайн. Вона містить українську та світову класику, фантастику, пригодницькі романи. Можна бути в укритті без світла і слухати книжку через навушники. На каналі вже доступні оповідання «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» Галини Малик, «Перед грозою» та «Дощ» (Максим Рильський), «Запорожці» (Іван Нечуй-Левицький), «Федько-халамидник» (Володимир Винниченко), «Мавка-Вербинка» (Василь Королів-Старий), літописне оповідання «Володимир вибирає віру», легенда «Берегиня» та чимало інших. Раніше з ініціативи Олександра Біленького було озвучено «Тореадорів з Васюківки» Всеволода Нестайка та добірку українських народних казок.