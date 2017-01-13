Через свята й канікули грип і застуда трохи відступили: за даними Центру грипу та ГРВІ, нині спостерігається тенденція до зниження захворюваності. «Змінилася навіть вікова структура: якщо в час, коли діти ходять на заняття, ми реєструємо до 70% хворих саме серед них, то на перший тиждень нового року занедужало 52%. Найвищий показник ураження вірусами у Волинській області, найменший — у Луганській», — розповіла на брифінгу завідувачка Центру грипу та ГРВІ Тетяна Дихановська.

За цей тиждень захворюваність серед дітей та дорослих поменшала на 23 та 38% відповідно. А епідемічний поріг перевищено у 13 областях. Найменше — в Херсонській (2,5%), найбільше — в Черкаській (58%). Грип забрав життя шести людей: по двоє — на Львівщині та в Запорізькій області, по одному — на Черкащині й Донеччині. Загалом з початку нинішнього епідсезону від штаму грипу H3N2 померло 18 людей. Лабораторно вірус грипу виявлено в 9 областях. «Домінує сезонний штам, зафіксований у 77%». Збільшення захворюваності фахівці очікують тепер, із середини січня, коли діти повернулися до навчання.

40 українців пішло з життя через переохолодження, повідомила начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Тетяна Тімошенко. Здебільшого помирали надворі — 37 людей. Загалом по допомогу через переохолодження звернулося 869 осіб, з яких понад 750 госпіталізували. «Причина смертей — вживання алкоголю та замерзання внаслідок цього. Також потенційні групи ризику — вагітні та люди з інвалідністю», — сказала вона.

За її словами, на сьогодні через снігові замети є проблема з доїздом карет швидкої допомоги. «Ми співпрацюємо з ДСНС, але до деяких сіл дістатися не можемо. Тому якщо є потенційні ризики — діти, що потребують допомоги, люди, які перебувають на гемодіалізі чи вагітні, є проблеми з тим, щоб дістатися лікарні, будь ласка, потурбуйтеся про це заздалегідь».

Крім того, фахівці дуже просять звернути увагу на те, що багато викликів, які надходять до служби екстреної допомоги, непрофільні. «Ми втрачаємо життя людей, тому що інші замість невідкладної допомоги викликають екстрену. Багато викликів, зокрема, надходить щодо раптового підвищення температури. У диспетчерських центрах екстреної медичної допомоги працюють телефонні консультанти, з якими можна порадитися й вжити заходів перед тим, як викликати екстрену допомогу».

За чинними нормативами, швидка має доїхати до хворого протягом 10 хвилин у місті та 20 — у сільській місцевості, але частина доїжджає пізніше через перевантаження системи. Така сама ситуація і з каретами невідкладної допомоги, що мають дістатися до пацієнта протягом години.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Комбустіологія» Георгій Козинець роз’яснює, що переохолодження може відбутися й не за надто низьких температур — і близько 0оС. Велике значення мають час, який проведено надворі, вітер, що в 4—5 разів збільшує можливість переохолодження, вологість, а також загальний стан людини.

«Якщо переохолодження до 34—35оС, воно зворотне, не потребує спеціальної інтенсивної терапії. Впоратися з ним можна і амбулаторно, і в загальнотерапевтичних відділеннях. Протягом доби людина повертається до нормальної температури. Якщо ж переохолодження нижче за 34о, то вже відбуваються зміни функціонального стану організму, а зниження до 25—26оС смертельні. Якщо температура тіла менша за 30оС, людину треба госпіталізувати у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Окрім іншого, в такому стані вражається й нервова система, й людина неадекватно усвідомлює свій стан», — сказав він.

За словами фахівця, відмороження діагностують, якщо є побіління та зменшення чутливості й рухливості. Передовсім обморожуються кисті рук, стопи (внаслідок тісного взуття насамперед) та обличчя. Також ризик відморозити руки збільшується, якщо ви несете важку сумку (внаслідок перетискання судин порушується кровообіг). При обмороженні 3 — 4 ступеня повністю гине шкірний покрив і, як правило, відбувається втрата частини руки або ноги. При першому та другому ступені відновлення можливе майже завжди, але в будь-якому разі, наголосив фахівець, важливо негайно звертатися до лікаря.

Щоб уникнути переохолодження:

♦ Не вживайте алкоголю.

♦ Якщо плануєте поїздку, запасіться теплими речами й зарядіть телефон.

♦ Тепла вода або чай допоможе запобігти переохолодженню, доки до вас дістанеться служби екстреної допомоги.

У разі обмороження:

♦ Уражені місця не розтирати снігом та класти руки або ноги на батарею чи в гарячу воду. Набряк, що виникне, лише погіршить стан.

♦ Натомість потрібно накласти термоізоляційну пов’язку — теплий шарф, чи будь-яку іншу тканину.

♦ Обов’язково зверніться до лікаря.

Викликайте швидку в разі:

♦ судом

♦ непритомності

♦ кровотечі

♦ нестерпного болю в животі.

ТІЛЬКИ ЦИФРИ

Понад три мільйони хворих на грип на ГРВІ зареєстровано з початку епідсезону.

Госпіталізовано 3,5%. Фахівці зазначають, що порівняно з минулим роком кількість своєчасний звернень до лікарі збільшилася (61% проти торішніх 27%).

На сьогодні вакциновано лише 104 тисячі осіб, тобто всього 0,2%.

У групах ризику щеплено лише 10%.

Тетяна КАПУСТА

для «Урядового кур’єра»