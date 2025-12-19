Уряд ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня наступного року

На засіданні 17 грудня Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня 2026 року. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«50 відсотків озброєння для нашого війська вже виробляють в Україні, працюємо над збільшенням наших спроможностей. Саме для цього ми створюємо Defence City — спеціальний правовий режим розвитку оборонної екосистеми», — поінформувала Прем’єр-міністр.

Очільниця уряду роз’яснила, що саме затвердили.

1. Процедура набуття статусу резидента Defence City: затверджено порядок ведення реєстру, подання та розгляду заяви на надання статусу резидента, методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).

2. Механізми контролю: встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Його мають спрямовувати на розвиток діяльності і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.

3. 3ахист чутливої інформації. Резидент зможе подати до Міноборони заяву і визначити, доступ до яких публічних реєстрів/відомостей слід обмежити з безпекових міркувань.

Уряд затвердив порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City.

«Рішенням уряду визначили способи взаємодії між центральною та місцевою владою, фінансуванням, моніторингом і звітністю. Обласні військові адміністрації мають визначити відповідальних за координацію в місячний строк, загальну координацію забезпечує Міноборони», — повідомила Юлія Свириденко. За її словами, на ці заходи закладено фінансування в держбюджеті-2026.

«50 відсотків ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади — на інфраструктуру і підтримку релокації або заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей. Виробники отримують зрозумілі умови для розвитку і захисту, а держава — механізми контролю та безпеки», — наголосила Прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко подякувала Міноборони за послідовну роботу над поліпшенням умов для українських виробників зброї.

«Спеціальний правовий режим підтримки української збройної індустрії буде відкрито для підприємств, що мають стратегічне значення для обороноздатності України та відповідають визначеним стандартам і критеріям», — запевнив міністр оборони Денис Шмигаль.

Для підтримки людей з інвалідністю

На урядовому засіданні в середу ухвалили рішення для підтримки людей з інвалідністю. Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, зокрема ухвалено важливі рішення для забезпечення мобільності.

1. Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Компенсація поширюється на автомашину, яка є у власності людини, незалежно від того, нова вона чи вживана. Людина переобладнує автомобіль, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами. Заявку на компенсацію подавати до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет на вебпорталі Мінсоцполітики, а також через Дію.

Рішення про виплату ухвалюють за три робочі дні, а кошти буде зараховано впродовж десяти робочих днів після надходження на рахунки фонду.

«Сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 гривень. На наступний рік передбачено фінансування приблизно 30 мільйонів гривень. Раніше подібне рішення ми ухвалили для ветеранів», — наголосила Прем’єр-міністр.

Право на компенсацію мають особи, які не отримували компенсації за переобладнання автомобіля за іншими бюджетними програмами, або якщо з моменту такої виплати минуло понад сім років. Компенсацію можна призначати повторно — у разі втрати автомобіля внаслідок бойових дій або переобладнання іншого автомобіля, набутого у власність (не раніше ніж через сім років з дати отримання попередньої компенсації), повідомляє Мінсоцполітики.

2. Уряд підвищує доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії. Що саме змінюється: збільшено обсяги державної компенсації вартості — встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів; вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) — раніше дітей ними не забезпечували; врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до трьох — п’яти разів на рік через швидкий ріст дитини.

Дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.

«Важливо: алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено — його й надалі регулює постанова КМУ №321», — наголосила Юлія Свириденко.

Подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн — разом з потрібними документами. Далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуть протягом трьох робочих днів, після чого фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію. Отримавши підтвердження від фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб.

Заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення фонду.

«Цими змінами держава гарантуватиме стабільне та якісне протезування для дітей і цивільних постраждалих, а також сприятиме їхній соціальній інтеграції», — наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Для військовослужбовців, які зазнали поранення чи травми під час служби, застосовується трикратне збільшення граничної ціни на засоби реабілітації незалежно від їхнього звільнення або припинення членства в добровольчому формуванні.

Коло заявників розширюється

Уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія». Заяви про пошкодження і знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури зможуть подати також юридичні особи та державні органи України. Про це повідомила Прем’єр-міністр.

«Працюємо над тим, щоб росія понесла відповідальність за всю шкоду, завдану українцям. Один з інструментів цього процесу — міжнародний Реєстр збитків.

Оновили порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія». Тепер податися зможуть не лише фізичні, а й юридичні особи та державні органи зокрема щодо пошкодження і знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів. Подання заяв стане можливим найближчим часом», — наголосила очільниця уряду.

За її словами, із квітня 2024 року майже 90 тисяч людей подали заяви в 14 категоріях міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія». Розглядатиме ці заяви та ухвалюватиме рішення про компенсацію за завдані збитки компенсаційна комісія. Її заснували 35 держав, підписавши відповідну конвенцію.

Кабінет Міністрів підтримав ініційовані Міністерством культури розпорядження про перерозподіл видатків державного бюджету на 2025 рік, щоб заклади культури могли працювати безперервно навіть під час відімкнень електроенергії. На придбання генераторів та іншого обладнання довгострокового користування спрямували понад 25 млн грн. Рішення зумовлене регулярними атаками на енергетичну інфраструктуру України та пов’язаними з цим перебоями електропостачання. Брак стабільного живлення створює ризики для збереження музейних колекцій, архівів і бібліотечних фондів.

У межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінкульту на 2025 рік, частину видатків споживання спрямували на видатки розвитку, зокрема закупівлю генераторів. Це стосується національних театрів, музеїв, бібліотек, культурно-просвітницьких центрів і заповідників на відповідні цілі.

Реалізація рішень дасть змогу забезпечити стабільну роботу закладів культури в умовах війни, зберегти культурну спадщину України та гарантувати надання культурних послуг населенню як важливої складової духовної стійкості держави.

