Завдяки угодам з нашими союзниками уряд чітко розуміє, як буде профінансовано дефіцит бюджету цього й наступного року

Відкриваючи урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українських громадян з Днем Конституції. «Ми боремося проти російського агресора, захищаючи не лише свою землю, а й свої права, свободи, мрії та цінності. Все те, що закріплено в нашій Конституції. Наш європейський вибір, демократичний устрій, наше право жити й ростити дітей на своїй українській землі. Дякую кожному, хто став на захист нашої свободи та незалежності», — наголосив очільник уряду.

Він зазначив, що цього місяця маємо важливі здобутки для економічної та фінансової стійкості.

«Україна вже цього року отримає додаткові 50 млрд доларів від наших союзників завдяки використанню прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення ухвалено на саміті країн «Великої сімки». Для нас це переможний, але все ще проміжний крок», — зауважив Денис Шмигаль і додав, що Україна працюватиме над тим, щоб конфіскувати всі заморожені російські суверенні активи та активи російських олігархів, які підтримують цю агресію.

Крім рішення про додаткові 50 мільярдів, Україна досягла ще трьох ключових домовленостей у фінансовій площині.

Зокрема, Україна та США підписали угоду, яка дасть змогу нашій державі отримати майже 7,9 мільярда доларів фінансової підтримки цього року. Крім того, Україна підписала угоду з ЄС щодо залучення фінансування в межах Ukraine Facility на наступні чотири роки. 27 червня надійшло 1,9 мільярда євро за цією програмою.

«Очікуємо, що за результатами засідання Ради директорів МВФ Україна отримає 2,2 мільярда доларів. Уперше в історії наша країна пройшла вже чотири перегляди в межах однієї програми з МВФ», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, завдяки всім цим угодам з ЄС, МВФ, США, Світовим банком, з країнами G7 та іншими нашими союзниками уряд чітко розуміє, як профінансує дефіцит бюджету не лише цього року, а й наступного.

«Ми розуміємо, як будемо фінансувати соціальні програми та інші критичні видатки. Складно переоцінити важливість цих рішень та домовленостей для стійкості нашої фінансової системи та подальшого відновлення економіки», — підкреслив глава уряду.

Основа майбутньої безпеки

Прем’єр-міністр нагадав, що Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США.

«Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній галузі та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час», — зауважив Денис Шмигаль.

Згідно з цими угодами, впродовж наступних чотирьох років міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно. «Сьогодні всі наші сили, ресурси й енергію ми спрямовуємо на перемогу України. Робимо для цього все можливе. Завдяки продуктивній роботі української команди за лідерства Президента України Володимира Зеленського червень був насичений важливими перемогами для нашої держави», — наголосив Прем’єр-міністр, зауваживши, що тільки сильна коаліція здатна забезпечити перемогу України.

Він нагадав, що до історичних подій червня передовсім належить Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії за участі понад 100 країн та міжнародних організацій. На ньому дійшли згоди щодо трьох важливих пунктів української формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека, обмін всіх військовополонених та повернення всіх цивільних.

Динаміка реформ обнадіює

Також цього місяця в Берліні пройшла Конференція відновлення України. Було укладено понад 100 міжнародних угод на суму приблизно 16 мільярдів євро.

Це проєкти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудові соціальної та критичної інфраструктури. Зокрема, лише на відновлення та посилення нашої енергосистеми партнери спрямують понад 1 мільярд доларів.

«Водночас одним із ключових акцентів конференції стали нові програми підтримки українського бізнесу, нові інвестиційні проєкти та кроки, спрямовані на відновлення української економіки. Попри війну Україна залучає міжнародні інвестиції, і ми бачимо, що їх буде більше», — висловив сподівання Прем’єр.

Ще одна історична подія цього місяця — це, безумовно, офіційний початок перемовин про вступ України в Європейський Союз.

Як зазначив Прем’єр-міністр, уряд очікує, що вже наступного місяця Єврокомісія розпочне двосторонні зустрічі, під час яких Україна представлятиме стан узгодження національного законодавства із законодавством ЄС щодо кожного переговорного розділу.

«Наша мета — якнайшвидше пройти переговорний процес та стати членом ЄС», — наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, що 25 червня відбулася Перша міжурядова конференція Україна — ЄС, що ознаменувала офіційний початок перемовин про вступ України в Європейський Союз. Наші партнери визнають, що Україна продемонструвала безпрецедентну динаміку впровадження ключових реформ.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ