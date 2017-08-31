Весна-красна, осінь золота — такими епітетами охарактеризували люди дві пори року. Перша радує нас бурхливим пробудженням природи, буйноцвітом ланів і садів, а друга — щедрими плодами землі та швидкоплинною чарівною палітрою різнобарв’я.

Нині, незважаючи на окремі стихійні збитки, ринки вщерть наповнені городиною і садовиною. Триває гаряча пора на хлібній ниві. Тепер аграріям слід подбати, щоб те, що вродило в полі, вчасно і без втрат зібрати. Тільки б серпневі природні катаклізми не повторилися у вересні. Пожежі в Іспанії та Португалії, повені у Південній Азії, нищівний ураган «Гарві» у США, буревії в Україні — це далеко не всі біди, яких завдано людям останнього літнього місяця. Серпнева спека вже подекуди позолотила гаї та діброви. Цьогоріч зарано почервоніли кетяги горобини і калини. За народними прикметами це перша ознака, що зима буде суворою. Колись наші прадіди відзначали початок нового року 1 вересня (за старим стилем 14). Нині на цей день припадає християнське свято Семена Стовпника і матері його Марфи. До нашого часу зберігся народний обряд проведення цього свята на честь осіннього сонця під назвою «Весілля Свічки». Відродили його шанувальники національних традицій у місті Тальне на чолі з тодішнім директором Черкаського музею історії хліборобства етнологом Василем Федоровичем Мициком. Мені пощастило побачити це дійство 23 серпня 1997 року на сцені Національного палацу мистецтв «Україна» під час ІІ Всесвітнього форуму українців у виконанні фольклорного гурту «Оріяни». Із цим святом пов’язано, зокрема, багато народних прикмет. За добрий звичай вважається засилати на Семена сватів, а на Покрову (14 жовтня) — справляти весілля. Цього дня розпочинається друге «бабине літо» (з 14 по 21 вересня). Старі люди кажуть: «На Семена до обіду сій-ори, а після обіду немає пори». Якщо журавлі й гуси відлітають цього дня у вирій високо — осінь буде затяжною, а зима пізньою; якщо низько — зима буде сніжною; якщо білка уже змінила хутро — зима буде лагідна.

Народні синоптики для прогнозування погоди беруть також до уваги прикмети 21 вересня — на свято Різдва Богородиці (Друга Пречиста). Цього дня з нового борошна печуть пироги. Під образами ставлять миску куті, заправленої спасівським медом: «Щоб покійні матусі роду свого аж до дванадцятого коліна відчули повагу нащадків». Вважається, що зібрані між Першою і Другою Пречистими приворотні трави володіють чарівними властивостями — привертати хлопця до дівчини, чоловіка до жінки і навпаки. «Друга Пречиста дощем поливає — негаразди змиває», — каже народна мудрість. Дощ у цей день — до врожайного літа.

23 вересня — Петра і Павла (осінніх). День осіннього рівнодення. Сонце помітно менше посилає тепла на землю, ночі стають холоднішими. Під стріхами сільські господарі розвішують кетяги горобини та калини: «Щоб захищали оселю від негараздів і нечистої сили». Подекуди збереглася ще одна народна традиція: букет з кетягами калини ставлять на підвіконня так, щоб його було видно з вулиці. Це ознака, що тут є дівчина на виданні.

Останнє велике релігійне свято у вересні — Здвиження Господнє (27 вересня). До цього дня господарям слід зібрати всю пізню городину: гарбузи, капусту, моркву, буряки, зимову редьку. Останню слід споживати сирою, печеною, вареною. Соком редьки лікують застуду. Приправлена медом, вона дуже корисна для здоров’я. «На Здвиження жупан з кожухом міняються, а осінь із зимою», каже народне прислів’я. Якщо буде погожий день — зима буде лагідна; якщо дощ із вітром — зима буде вологою.

«Осінь у комори збіжжя збирає, а зима запаси споживає», — кажуть старі люди. Дай нам, Боже, гарний урожай зібрати, щоб до нового було що споживати.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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