На Сумщині активно розвиваються шкільні лісництва, завдяки яким юнь долучається до суспільно корисної праці, а край приростає новими лісовими насадженнями

У моїй домашній бібліотеці зберігається книжка сумського прозаїка Олексія Столбіна «Шкільне лісництво», надрукована на початку 70-х років минулого століття.

Про її зміст можна судити уже з назви: тоді ще письменник-початківець узявся за тему шкільних лісництв, які почали зароджуватися на Сумщині в середині 1960-х років і невдовзі стали масовим явищем.

Відтоді слобожанська область має репутацію краю юних лісівників, для яких неодмінним і щоденним правилом стала турбота про зелені насадження, примноження лісових багатств, збереження флори і фауни.

Особливо тішить, що більш як півстолітня традиція триває і нині — завдяки зусиллям насамперед Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, педагогів, шкіл, батьків, усіх, хто не на словах, а конкретними справами переймається розвитком лісового господарства не лише для нинішнього, а й майбутніх поколінь.

Складно перерахувати тисячі добрих справ, які зробили учні області в межах діяльності шкільних лісництв. Та чи можливо взяти їх на облік, якщо кожен день сповнений корисних і потрібних турбот?

Крім того, як стверджують самі учні й освітяни, вони роблять це не з примусу, а за велінням душі й серця, аби через роки майбутні покоління могли розкошувати в зеленошатних лісах, насолоджуватися їхньою красою і величчю, відчувати єдність із природою.

Від історії…

Часові витоки шкільних лісництв Сумщини припадають на жовтень 1966 року, коли з ініціативи лісничого Любові Лагодиної було створено перше з них на базі Слоутського лісництва Глухівського району.

Спочатку до нього входили 14 учнів, а невдовзі більш як 200, які доглядали майже 300 гектарів лісових насаджень.

Через два роки ініціативу підхопили учні й освітяни Кролевецького, Роменського, Тростянецького районів, на базі яких почали діяти зелені патрулі — школярі спостерігали за дикими тваринами, допомагали їм кормами під час зимівлі, виготовляли штучні гніздівлі й годівниці, заготовляли зелені віники й насіння.

Наприкінці 1980-х років в області було створено 43 лісництва, що об’єднували понад дві тисячі учнів, під опікою яких перебували майже 3800 гектарів лісових насаджень.

Окремим рядком у літописі — 1996 рік, коли розпочало діяльність учнівське лісництво «Паросток» Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (тоді Сумська міська станція юних натуралістів).

І сьогодні тут вирує життя.

Головний напрям його роботи — вивчення лісових багатств і проблем, практична діяльність з розведення лісоутворювальних порід та охорона природи, поширення екологічних знань.

Діють гуртки «Юні лісівники», створено кабінет лісового господарства і профорієнтаційних знань, де зібрано багатий інформаційний матеріал про лісові ресурси області, лісорозведення, лісовий захист, роздатковий матеріал, гербарії, колекції тощо.

Нова хвиля юннатівського руху припала на кінець 1990-х — початок 2000-х років, коли після десятирічного занепаду відновило роботу Слоутське лісництво, а координатором роботи став Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

На його базі щорічно проводять семінари-практикуми керівників шкільних лісництв, гуртків та ланок юних лісівників із питань поліпшення змісту, форм, методів їхньої роботи. Із кількісними відбувалися і якісні зміни: розширювалися завдання, над якими працювали учні, різноманітнішою ставала їхня практична програма тощо.

Суттєва деталь. 2001 року Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства очолив енергійний фахівець лісової справи Віктор Чигринець, у поле зору якого відразу потрапила робота шкільних лісництв. Відтоді юні шанувальники лісу завжди мають ділову й ефективну підтримку лісівників Сумщини, завдяки чому виграє спільна справа.

…до сьогодення

Нині на Сумщині у складі 19 учнівських лісництв працюють майже 900 учнів, за якими закріплено 600 гектарів лісових та лісопаркових насаджень.

За основними показниками область серед лідерів в Україні, про що свідчить недавній ХII Всеукраїнський зліт лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти, в якому взяли участь близько 200 школярів із 23 областей України.

Коло їхньої сьогоднішньої роботи широке й розмаїте: догляд за лісовими культурами, збирання лісового насіння, створення нових лісових насаджень, виготовлення годівниць, огородження мурашників тощо.

З-поміж особливо активних, окрім згадуваного «Паростка» на чолі зі Світланою Ніколенко, лісництво «Совенятко» при Роменській ЗОШ I—ІІІ ступенів №11.

Його очільниця Вікторія Зеленська зуміла згуртувати 170 юних вихованців, під опікою яких 4,5 гектара лісових насаджень.

Виокремлюються результативною роботою учнівські лісництва «Тростянецьке» при Тростянецькій спеціалізованій школі I—ІІІ ступенів №2, «Дружба» (Великобобрицька ЗОШ I—ІІІ ступенів Верхньосироватської сільради Сумського району), «Полісся», що діє у Свеській спеціалізованій школі I—ІІІ ступенів Ямпільського району.

Лісгоспи області тісно співпрацюють з юною зміною, допомагають в облаштуванні відповідної матеріальної бази, музейних кімнат тощо.

Незабутньою подією для учасників шкільних лісництв стала Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом!», що відбулася торік в березні з ініціативи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за підтримки Державного агентства лісових ресурсів і Товариства лісівників України.

У її роботі взяли участь семеро педагогів учнівських лісництв Лебединського, Ямпільського районів, міст Ромни, Конотоп.

У межах пленарного засідання конференції працювала виставка «Лісовідтворення. Пошуки молоді». За активну роботу з висвітлення лісовідтворення та досягнуті успіхи учнівське лісництво «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів №11, районне об’єднання учнівських лісництв «Лісовичок» Лебединського районного будинку дитячої та юнацької творчості нагороджено грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

А як цікаво проходять конкурси на кращий малюнок і твір «Людина і ліс»!

Торік у ньому взяла участь понад тисяча учнів із 56 закладів загальної середньої і позашкільної освіти області, які на обласному етапі представили 49 малюнків і 35 творів.

Переможці отримали подарунки від Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, Сумської організації профспілки працівників лісового господарства.

Щороку члени лісництв беруть участь у всеукраїнській акції «Майбутнє лісу у твоїх руках!», операціях «Жолудь», «Замість ялинки — букет», «Збережемо зелене дерево», «Ліси для нащадків», «Годівнички для птахів», «Шпаківня», «Березовий сік», «Сите зимування», «Юннатівський зеленбуд» тощо.

Юні лісівники Сумщини активні в науковій і дослідницькій роботі. Останніми роками вони розробляли теми, назви яких свідчать про актуальність, серйозність і глибину: «Інтенсифікація процесу вирощування сіянців сосни звичайної», «Розмноження форзиції напівздерев’янілими живцями», «Вирощування лісових культур дуба черешчатого та сосни звичайної із закритою кореневою системою», «Вплив розселення мурашок на екологічний стан лісу», «Роль лісових рудих мурашок у збереженні деревостану лісу».

Як наголошує Віктор Чигринець, діяльність шкільних лісництв — надзвичайно важливий і суспільно корисний напрям роботи. Саме сумський край упродовж останніх кількох десятиліть слугує прикладом його ефективної практичної реалізації.