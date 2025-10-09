Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро подякував за візит і відзначив підтримку України від асамблеї під час повномасштабного російського вторгнення.

Однією з найважливіших тем зустрічі було повернення українських дітей, яких викрала й незаконно депортувала росія.

«Ми будемо раді, якщо ви, пане Президенте, зможете зосередитися на темі викрадених українських дітей. Це для нас пріоритет, тому що це великий виклик для мене передусім і для дипломатичної групи України. Тому що ми можемо обмінювати воїнів чи іноді навіть полонених інших категорій. Але обмінювати дітей не можемо з росіянами. І зрозуміло чому. Тому ми маємо повернути їх до родин, до близьких. І голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий», — зазначив глава держави.

Він запропонував призначити спеціального посланника при Президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей. Володимир Зеленський повідомив про підготовку резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує викрадення й депортацію українських дітей, і закликав Президента Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримати її.

Пере Хуан Понс Самп’єтро зауважив, що асамблея приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Також на зустрічі йшлося про спільні зусилля для звільнення військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує росія. Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ відзначив важливість продовження тиску на росію.

«Ми — понад 300 парламентарів, більш ніж 55 парламентів, у яких ви маєте підтримку і об’єднаний голос. Цей голос, звісно, не про бомби, не про військове постачання. Але ми можемо підтримати політичні, економічні санкції і, звісно, військову допомогу», — зазначив він.

Пере Хуан Понс Самп’єтро повідомив, що візьме участь у четвертому парламентському саміті міжнародної «Кримської платформи», який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї ОБСЄ відзначив важливість парламентської дипломатії й висловив вдячність Пере Хуану Понсу Самп’єтро, для якого це перший закордонний візит на посаді Президента після призначення в липні 2025 року, за підтримку України: «Ми цінуємо сильний голос Парламентської асамблеї ОБСЄ на підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Маємо посилити роль парламентського виміру у врегулюванні найбільшої загрози безпеці в регіоні ОБСЄ — війни росії проти України».

Міністр поінформував делегацію про триваючі дипломатичні зусилля задля досягнення справедливого миру, ситуацію на полі бою та ескалацію росією повітряного терору проти українських міст та енергетичної інфраструктури.

Окрему увагу співрозмовники приділили активізації міжнародних зусиль задля повернення депортованих росією українських дітей, зокрема в контексті заяви Пере Хуана Понса Самп’єтро про ініціювання приєднання ПА ОБСЄ до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Сторони також обговорили подальші зусилля для звільнення українських цивільних заручників, зокрема трьох колишніх співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких незаконно ув’язнила росія.

У зустрічі взяли участь Генеральний секретар ПА ОБСЄ Роберто Монтелла та представники високого рівня Бюро ПА ОБСЄ.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство закордонних справ