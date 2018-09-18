Край за Карпатами протягом майже трьох століть рідний для німців. У дорадянський період їх тут проживало понад десять тисяч. Нині їх дещо менше, однак вони досі становлять значну частину населення. Останній у часі Всеукраїнський перепис населення зафіксував наявність 3,5 тисячі представників цієї національності, і більшість із них — у місті Мукачево та Мукачівському районі. У першому з них постійно проживають 1,9 тисячі осіб, у другому — 0,8 тисячі. А загалом в області кожен десятий — представник цієї національної меншини в Україні.
Предки сучасних німців переселялися в далеке від них Закарпаття у пошуках кращого життя. Їхньому приїзду на Мукачівщину посприяв граф Лотар Франц Шенборн-Бухгейм, якому австрійський імператор Карл VI подарував більшу частину Закарпаття. Нинішня назва одного із сіл цього району збігається з прізвищем графа. Німці живуть ще в кількох селах Мукачівського району.
У місті над Латорицею і в районі німці бережуть свої традиції, в чому їм допомагає місцева влада. Минулого тижня містом прокотився фестиваль Karpatenland. Проходив він не вперше, однак цього разу зріс у масштабах — присвячувався 290-річчю переселення німецьких колоністів на Закарпаття. Три дні поспіль гості ознайомлювалися з народною культурою і сучасним мистецтвом цієї меншини — фольклором, виробами народних майстрів, особливостями побуту. Відкрито художню виставку робіт етнічних німців Закарпаття «Зустріч поколінь», мобільний вернісаж «Німці України: історія і культура»; пройшли інтерактивні ігри, тести і вікторини німецькою та українською мовами. Шанувальники вокалу і хореографії в парку Перемоги захоплено аплодували колективам «Дойче Квелле», «Співочі серця» та «Паланок» з Мукачева, а також гостям із селища Чинадієво, міст Сваляви, Дрогобича, Львова.
У фестивальних заходах взяла участь делегація із землі Пфальц на чолі з головою робочої групи «Україна-Пфальц» Руді Йобом. Перебуваючи на Закарпатті протягом тижня, вони зустрілися з представниками місцевих німецьких національно-культурних організацій, відвідали Ужгородський національний та Закарпатський державний у Мукачеві університети, побували в кількох медичних закладах. Гості з Німеччини зустрілися з міським головою Андрієм Балогою, обговоривши можливості співпраці.
У межах фестивалю в Мукачеві відбувся семінар для етнічних німців з усієї України, для участі в якому зібралися понад 60 представників організацій і національно-культурних товариств країни.
Етнічні німці Закарпаття під час фестивалю в Мукачеві наголошували: цей край нині для них не друга, як для предків-переселенців, а перша батьківщина. Вони вдячні Україні за можливість розвивати культуру, зберігати звичаї і самобутність.