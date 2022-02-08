Схвалену торік обласною радою регіональну програму інформатизації на 2022—2024 роки «Цифрова Черкащина» ентузіасти разом з органами місцевої влади нині успішно втілюють у життя. Поставити цифрові можливості на службу людям та соціально-економічному зростанню області — така мета ініціаторів програми.

За її допомогою Шевченків край прагне стати одним з лідерів у цифровізації, технічно розвивати громади, підвищувати комфортність життя, коли можна швидко і зручно отримати будь-яку послугу онлайн, так само зручно почати власну справу та спілкуватися з посадовцями. Передбачено збільшення кількості електронних послуг, розвиток електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, запровадження системи моніторингу стану атмосферного повітря, його забрудненості, GPS-системи моніторингу пасажирського транспорту на внутрішньообласних автобусних маршрутах, розвиток телемедицини та інших сервісів тощо. Загалом програма містить 46 завдань. Її загальний бюджет на три роки становить 63,2 мільйона гривень.

Оцифрування архівів — один із пріоритетів

Недавно громадська організація Digital Cherkasy, створена торік у вересні, підсумувала зроблене. За цей час спільно з обласною, міською владою та бізнес-партнерами громадські активісти реалізували проєкти у галузях освіти, інфраструктури та медицини, щодо навколишнього середовища.

«Черкащина стала першою, де створили проєктний офіс із цифровізації. Це гарний приклад для інших регіонів. Основне завдання цього офісу — допомогти міській раді та облдержадміністрації в питаннях імплементації проєктів із цифровізації. Я впевнена, що офіс розвиватиметься ще активніше, адже у планах громадської організації реалізація чималої кількості проєктів», — сказала заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Іонан, яка взяла участь у зустрічі активу онлайн.

За останні пів року Digital Cherkasy реалізувала більш як десяток проєктів.

Про ключові розповів керівник організації Ярослав Швидкий. Серед них створення стратегії цифрової трансформації області на 2022—2024 роки, Концепції розвитку цифрової грамотності в області та Черкасах, проведення пілотного заняття «Безпечна школа» з кібербезпеки.

Тим часом спільна робота триває. Нині працюють над тим, як зробити найзапитуваніші архівні документи доступними онлайн. Ініціативу втілюють у межах проєкту Державного архіву України. Про перспективи діджиталізації та розширення архіву області йшлося недавно й під час зустрічі голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова з керівництвом облдержадміністрації.

Як зазначив голова Держархіву України, нині на державному рівні ініціюють відкриття доступу до архівних документів, налагодження роботи вертикалі архівних установ України від центральних служб до місцевих.

«Тільки підвищивши рівень розвитку регіональних архівів, можна говорити про сталий розвиток архівної справи в Україні, — зауважив Анатолій Хромов. — Ми ініціювали та підготували новий закон, у якому йдеться про доступ до архівів. Крім того, реформа передбачає побудову в Україні єдиної галузевої вертикалі державних архівів, тобто обласні архіви після ухвалення закону мають стати територіальними органами архівної служби».

За словами голови Держархіву України, один із пріоритетів — цифровізація.

Це копітка робота, адже у всій країні налічується 82 мільйони одиниць зберігання. Щоб цей проєкт реалізувати, необхідні фахівці, які б працювали над якісним оцифруванням даних. На жаль, нині Черкаський обласний архів найменший за чисельністю працівників, хоч і один із найрезультативніших.

В облдержадміністрації готові підтримувати проєкти з розвитку архівної справи, адже збереження історичної пам’яті, яку зафіксовано в документах, — це дуже важливо, як і забезпечення доступу до цих джерел інформації у зручний для нинішнього часу спосіб через інтернет. Учасники зустрічі обговорили перспективи надання додаткового приміщення для зберігання документів, організаційні засади роботи укрупнених архівних відділів районних державних адміністрацій.

Не тільки для пенсіонерів, а й для роботодавців

Діджиталізація входить у практику роботи Пенсійного фонду України. Портал електронних послуг (https://portal.pfu.gov.ua) призначений не лише для пенсіонерів, а й для роботодавців та застрахованих осіб. Фахівці Головного управління ПФУ в Черкаській області інформують про два сервіси, які доступні із ключем кваліфікованого електронного підпису. Отримати електронну довідку про трудовий та страховий стаж для нарахування лікарняних роботодавці можуть самостійно протягом трьох хвилин. Електронна довідка — аналог паперової з печаткою.

На вебпорталі ПФУ функціонує «Кабінет роботодавця», в якому для страхувальника доступна інформація про людину як про застраховану особу, що перебуває з ним у трудових відносинах. Інформація про офіційно працевлаштованого громадянина вже міститься в Реєстрі застрахованих осіб. Для підтримки цієї бази даних в актуальному стані роботодавець надає звіт про нараховану працівникові заробітну плату та зарахування періоду роботи до страхового стажу. Довідки — витяг з реєстру, тому їх отримання роботодавцем не вважається порушенням прав застрахованої особи.

Подати документи для автоматичного призначення пенсії можна заздалегідь. Перший етап передбачає, що роботодавець або працівник особисто подає свою скановану трудову книжку. Це можна зробити вже зараз через вебпортал фонду. На другому етапі інформація про застраховану особу і сплачені внески зберігається в базі Пенсійного фонду України до настання пенсійного віку. Після його настання (третій етап) особа отримує повідомлення про можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення до сервісного центру. Звертаємо увагу, що людина все одно може обирати: йти до сервісного центру чи подати заяву на призначення пенсії за віком автоматично через вебпортал. Дистанційним сервісом скористалося вже понад 16 тисяч жителів Черкащини.

Із кінця листопада минулого року дві пенсійні послуги доступні на порталі «Дія»: одержання довідок ОК-5, ОК-7, витягу з реєстру застрахованих осіб та довідки про доходи пенсіонера. Ці довідки потрібні для оформлення на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних. Подавати додаткові документи не потрібно. Повідомлення про сформовану довідку надійде на пошту, а саму довідку треба завантажити з порталу «Дія». Те саме стосується витягу з Реєстру застрахованих осіб та довідки про доходи пенсіонера.

Людині досить лише заповнити анкету, завантажити необхідні документи, зазначити, який вид пенсії вона бажає отримувати, в який спосіб (на банківську карту чи у відділенні пошти) та надіслати заявку. Вона потрапить на розгляд до Пенсійного фонду автоматично.

І навчає, й лікує

Цифрова трансформація дедалі більше стосується й виховної та медичної галузей. Нині на Черкащині втілюють пілотний проєкт із використанням двох мобільних додатків Digital Inclusion та «Аудіоказки українською». Наприкінці минулого року в Черкасах презентовано перші підсумки пілотного проєкту «Цифрова інклюзія у Черкаській області», який реалізовує компанія «Хуавей Україна» спільно з Міністерством цифрової трансформації, обласною державною адміністрацією, ГО «Діджитал Черкаси» та Черкаським навчально-реабілітаційним центром «Країна добра».

«Застосунок Digital Inclusion справді руйнує усталені комунікаційні бар’єри. Його можна застосовувати в освіті, що вже випробувано у «Країні добра». Дітки з розладами мовлення, вивчаючи слова разом з батьками та вчителями, запам’ятовують їх легше та швидше. А завдяки згаданій ініціативі робитимуть це ще й комфортніше. Проте можливості застосунку значно ширші. Його можна використовувати і в медичній практиці. Приміром, люди, які тимчасово втратили здатність мовлення, можуть у додатку складати речення та озвучувати свої потреби. Разом з командою однодумців з «Хуавей Україна», «Країни добра», ГО «Діджитал Черкаси» та Уманського державного педагогічного університету й надалі триватиме впровадження застосунку Digital Іnclusion для забезпечення життя без бар’єрів.

Важливу роль у розвитку мовлення відіграє музика, тому команда мобільного додатка «Аудіоказки українською» підтримала соціальну програму цифрової інклюзії, яку започатковано «Хуавей Україна» 2020 року. Під час телемосту Едуард Приступа (Діля) провів майстер-клас «Аудіоказки і музика для розвитку особистості» для освітян центру «Країна добра» та оголосив про надання безстрокового доступу до мобільного додатка «Аудіоказки українською» на 30 планшетах, які передано як доброчинну пожертву комунальному закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра» та Уманському державному педагогічному університету.

Насамкінець. Нині спостерігаємо стрімке прискорення тенденцій проникнення комп’ютерних технологій в галузі, в яких ще вчора їх використовували дуже мало. Вірогідно, саме вони й визначатимуть майбутнє нашого суспільства протягом наступних років.

Діджиталізація послуг, як і діджиталізація держави і цифрові технології загалом уже врятували багато робочих місць, допомагають підвищувати рівень життя, зокрема й боротися з поширенням небезпечних вірусів, дають змогу економіці справлятися з новими реаліями.