Рішучими, ефективними та спільними діями. Швидким ухваленням рішень. Саме в такому темпі, переконаний Президент України Володимир Зеленський, демократичний світ має допомагати нам протидіяти агресорці-росії, адже час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства.

«Україна разом із союзниками протидіє цьому майже рік. Cвіт вагався у 2014 році, коли росія без вагань окупувала Крим, у 2022-му, коли рф без вагань зробила війну повномасштабною. Світ не має вагатися сьогодні й ніколи більше. Історія повторюється. Спочатку світ не помічає або недооцінює загрозу. Потім гуртується та протидіє їй. А потім світ перемагає. У всі часи фінал завжди один. Ми точно переможемо нинішню загрозу. Настав час зробити це швидше.

рф експортує терор. Ширить світом штам війни. Україна пропонує світу формулу миру — десять кроків, які світ має зробити швидше, ніж рф зробить нові кроки. Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога. Українці залишаються міцними та об’єднаними, і дуже важливо зберігати єдність країн Європи та світу щодо підтримки України, яка бореться за спільні для всіх цінності», — заявив глава держави під час онлайн-виступу на сесії «Відновлення безпеки та миру» на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському місті Давосі.

Володимир Зеленський додав, що Україна бачить, як росія намагається посилюватися й готуватися до реваншу. Але він вважає, що агресорам це не вдасться, бо вони воюють не лише проти України, а й проти цивілізованого підходу до життя.

Не має бути вибіркової чи сегментованої підтримки

«Надання Україні більше систем ППО має випередити нові ракетні атаки росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку рф на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії.

Іноземні країни-партнери не повинні вагатися з наданням військової допомоги Україні та не мають оглядатися в цьому питанні на інших. Не може бути сегментованої допомоги чи вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти тиранії. Захисники України мають отримати озброєння, яке може працювати на більшу відстань і дасть Збройним силам змогу просуватися на полі бою далі», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський під час Українського сніданку в Давосі наголосив, що наша держава налаштована визволити всі окуповані території, зокрема Крим.

«Наша мета — деокупувати всі наші території. Крим — це наша земля, територія. Дайте нам вашу зброю — ми повернемо наше. Україна має отримати зброю, яку запитує в партнерів. Хочете допомогти — допоможіть. Без діалогу. Просто допоможіть», — звернувся він до союзників.

Президент говорив і про енерговиклики для України, які пов’язані з тим, що росія ракетами й іранськими дронами завдає ударів по українській енергосистемі, намагаючись спричинити хаос усередині країни.

«Саме по нас б’ють іранські дрони. Уже не десятки, а сотні. росія готується застосувати ще один пакет. Не знаю, на скільки днів, тижнів, місяців вони хочуть це розтягнути, проте ми можемо все це відбивати. Буде більше систем ППО від партнерів — буде кращим захист об’єктів енергетичної інфраструктури й цивільних об’єктів від ворожих атак», — констатував він.

Глава держави переконаний, що терористична війна росії проти України має стати останньою такою війною, а сама рф повинна відповісти за кожне спалене українське місто і село та знищене життя.

«Ми можемо повернути справедливість. Ми повинні покарати зло. Міжнародний кримінальний суд може притягти до відповідальності російських воєнних злочинців, а Міжнародний трибунал щодо злочину агресії росії проти України зможе притягти до відповідальності найвищих посадових осіб російської політики й армії, які розпочали цю загарбницьку війну. А компенсація всіх збитків, яких завдала росія, має бути за рахунок активів рф і всіх осіб, пов’язаних із нею», — зазначив він.

Там, де безпечно, вже триває відбудова

У межах роботи Давоського форуму під час онлайн-виступу на сесії Rebuilding Ukraine, що відбулася за участі очільників USAID, ЄБРР, МВФ, Світового банку, ЄІБ, Міжнародної фінансової корпорації, представників держав-партнерів, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував усім за допомогу, яку вони надають Україні зараз, і закликав так само об’єднано взяти участь у відновленні України.

«Масштабний проєкт відбудови України стане не лише драйвером для швидкого зростання України, а й новим поштовхом для європейської економіки. Значна кількість масштабних і технологічних проєктів відновлення дасть змогу залучити сотні міжнародних компаній. Тому програма відновлення України матиме позитивний ефект для всієї світової економіки.

Уже зрозуміло, що ця програма стане найбільшим проєктом відбудови із часів Другої світової війни. Але ми не чекаємо завершення бойових дій, а вже розпочали відновлювати інфраструктуру та житловий фонд на деокупованих територіях. Там, де відносно безпечно», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр додав, що під час реалізації проєктів відновлення України приватні компанії отримають можливості на сотні мільярдів доларів, перевагу надаватимуть саме тим, хто вже нині інвестує в Україну й допомагає її економіці.

«Наша країна пропонує широке інвестиційне меню в різних галузях. Оборонна промисловість, аграрний сектор, ІТ, відновлювана енергетика, видобуток корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це лише невелика кількість галузей, які стануть основою для економіки майбутнього в Україні», — зауважив очільник уряду.

Він наголосив, що Україна планує активно застосовувати елементи державно-приватного партнерства, щоб знизити ризики для приватного капіталу, дати додатковий поштовх інвестиціям у ці галузі. Крім того, уряд концентрується на стимулах для приватного сектору, щоб він почав відновлювати інвестиції в економіку. Зокрема, започатковано проєкт страхування воєнних ризиків.

Денис Шмигаль нагадав, що в Лугано Україна презентувала проєкт Плану відновлення. Було затверджено принципи, на яких має ґрунтуватися відновлення, і країна вже працює над виконанням своїх зобов’язань. Очільник уряду очікує, що під час Конференції відновлення України, яка цьогоріч у червні пройде в Лондоні, буде чітко визначено ресурси, завдяки яким відбуватиметься довгострокове відновлення. Прем’єр переконаний, що основні збитки має відшкодувати агресор.

Загалом Україна розраховує на чотири основні джерела фінансування Плану відновлення: конфісковані російські кошти в Україні та світі; кошти міжнародних партнерів, зокрема фінансових організацій; кошти з держбюджету країни; кошти донорів та приватного сектору.