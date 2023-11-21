Десять років від початку Революції Гідності. Ці події стали ключовими у нашій незламній боротьбі за вільне, демократичне та європейське майбутнє.

Український народ довів, що Гідність і Свобода — це непорушні цінності. У 2013, коли не дав проросійській авторитарній владі звернути з європейського шляху. І сьогодні, коли дає відсіч російському агресору, що намагається відібрати наш дім і нашу волю.

Україна вистояла завдяки сміливим і небайдужим людям. Завдяки тим, хто боровся на Майдані, і тим, хто боронить державу зараз на фронті. Дякуємо кожному, хто зробив свій внесок у захист незалежності України. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за наше вільне європейське майбутнє.

З Днем Гідності та Свободи.

Слава Україні!