Дорогі українці!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Дня захисту дітей.
Діти — цвіт нашої нації, наше майбутнє, заради якого ми живемо, працюємо і творимо.
День захисту дітей — чудова нагода ще раз наголосити, що усі діти мають рівні права: на освіту, охорону здоров’я, відпочинок, дозвілля, свободу думки, совісті і релігії. Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного втручання у здійснення її права на особисте та сімейне життя.
Ці та інші права гарантовані дітям Конвенцією ООН про права дитини, яка є невід’ємною частиною українського законодавства.
Поважати права дитини, ставити їх вище власних інтересів — обов’язок кожного дорослого. Органи влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи усіх рівнів повинні піклуватись про добробут і безпеку дітей, ураховувати їх інтереси та потреби.
Перед нами стоїть важливе завдання — виховати гідних громадян України: розумних, активних, упевнених у власних силах, з вірою у серці та глибоким внутрішнім світом.
Шановні співвітчизники!
Ми будуємо вільне суспільство — суспільство рівних можливостей, у якому кожна дитина почуватиметься впевнено. Ми твердо тримаємо курс на розбудову демократії, проводимо реформи в економіці, освіті, охороні здоров’я для того, щоб наші діти мали високі стандарти життя, отримували якісну освіту, медичну допомогу, могли розвивати свої здібності і таланти.
Дорогі діти!
Сьогодні, у День захисту дітей, мені особливо приємно вітати вас. Ви — майбутнє України, наша радість і натхнення в усіх починаннях.
Бажаю вам рости здоровими, бути щирими, чесними, цілеспрямованими і наполегливими. Будьте мрійниками і втілюйте свої мрії.
Висловлюю слова подяки батькам, учителям, вихователям та усім, хто присвятив своє життя дітям. Ваша місія є надзвичайно важливою. Бажаю вам невичерпного джерела любові та доброти, віри і наснаги у цій благородній справі.